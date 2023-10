Le gouvernement doit ajuster le tir et inclure le propane dans la réduction du coût de l’énergie en milieu rural

« Le propane, comme le mazout, est un combustible utilisé en milieu rural. » – Shannon Watt, présidente-directrice générale de l’ACP

OTTAWA, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le premier ministre Trudeau cherche à apporter un soutien aux Canadiens de la région de l’Atlantique et d’autres régions rurales du pays en ce qui concerne les factures d’énergie, l’Association canadienne du propane (ACP) demande au gouvernement fédéral d’inclure le propane dans la suspension de trois ans de la taxe sur le carbone pour le chauffage en milieu rural.



Hier, le premier ministre a annoncé aux Canadiens des régions rurales qu’il avait de bonnes nouvelles, qu’il mettait plus d’argent dans leurs poches et qu’il leur facilitait la tâche de trouver des solutions abordables et à long terme pour chauffer leurs habitations et leurs bâtiments commerciaux et industriels. Il a dit que ces mesures apporteront une aide concrète aux gens.

Ce que le premier ministre n’a pas dit, c’est qu’il n’y aura pas d’aide pour les centaines de milliers de Canadiens qui dépendent du propane à faible taux d’émission pour chauffer leurs habitations et leurs bâtiments commerciaux et industriels.

« Le propane, comme le mazout, est un combustible utilisé en milieu rural, a précisé Mme Shannon Watt, présidente-directrice générale de l’ACP. Ces mêmes collectivités rurales qui dépendent du mazout pour le chauffage utilisent également le propane. Ce sont des Canadiens des régions rurales qui subissent les mêmes pressions financières que leurs voisins et qui méritent les mêmes allégements sur leur facture de chauffage. »

Dans l’ensemble du pays, jusqu’à 200 000 ménages utilisent du propane pour chauffer leur habitation. Environ 30 000 ménages du Canada atlantique utilisent du propane. Et d’autres milliers d’entreprises, d’exploitations agricoles, de centres communautaires, d’hôpitaux et d’écoles utilisent également cette énergie à faible taux d’émission. En pourcentage de la population, les Canadiens de la région atlantique dépendent plus du propane pour le chauffage des locaux que les habitants de toute autre région du pays.

De plus en plus de gens dans les collectivités rurales du Canada choisissent le propane plutôt que le mazout pour accéder à une énergie plus propre et plus fiable. En moyenne, les appareils de chauffage au propane à haut rendement émettent environ 38 % moins de GES que les appareils au mazout. De plus, les génératrices fonctionnant au propane fournissent de l’énergie essentielle lors d’épisodes de temps violent. L’ouragan Fiona qui a frappé le Canada atlantique l’an dernier est un exemple important à cet égard.

Le 1er juillet 2023, les Canadiens de la région atlantique et des collectivités rurales ailleurs au pays qui utilisent du propane pour chauffer leurs habitations et leurs bâtiments commerciaux et industriels ont été frappés par une taxe carbone de 10,6 cents le litre. Cela a entraîné une hausse considérable des factures de chauffage.

Au Canada, le chauffage des habitations et des bâtiments commerciaux et industriels n’est pas une option, et s’attaquer aux frais de chauffage est un moyen important de s’attaquer à la hausse du coût de la vie. L’hiver dernier, les Canadiens des régions rurales ont eu de la difficulté à payer leurs factures d’énergie résidentielle.

« L’aide fédérale doit être équitable pour tous les Canadiens des régions rurales, et non pas appliquée à un ensemble disparate de citoyens. Le premier ministre doit être là également pour les personnes qui dépendent du propane pour se chauffer, a déclaré Mme Watt. Autrement, les mesures prises pour aider les Canadiens des régions rurales à payer leurs factures d’énergie ne feront que créer des gagnants et des perdants dans les collectivités rurales elles-mêmes. Et personne ne veut cela. »

