KFSH&RC 在全球健康展上展示其提升患者治療體驗的前沿方法

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在利雅得舉辦的 2023 年全球健康展上，費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 展示了其提升患者治療體驗的先進方法。該醫院利用最先進的數位醫療解決方案，展示了這些方案在提高不同醫療領域的醫療成果和操作效率方面所起的作用。



KFSH&RC 透過其「Ehalat」服務來簡化患者入院流程，並取得了實質性進展。「Ehalat」是一款自動化平台，可以簡化轉診程序，促進與公共和私人醫療保健實體之間的合作。此外，患者還可以透過該平台提交醫療報告、編輯個人資料並查閱病史。所有這些操作均可在該平台統一完成，患者無需親自前往醫院就診。這不僅簡化了對患者病情和治療資格的評估，而且還可以透過應用程式進行即時跟蹤和更新。

現在，患者可以透過「Altakhassusi」流動應用程式遙距跟蹤自己病情的治療進展，並安全地查閱自己的醫療紀錄。透過該應用程式，患者可以查看放射學檢測結果和醫學化驗結果，輕鬆安排預約，參加醫生的虛擬跟進會話，甚至可以評估自身的治療效果。此外，該應用程式還對處方續藥、醫療用品和營養需求的處理流程進行了改進，患者可以更輕鬆地與醫療團隊和醫院進行溝通。

KFSH&RC 致力於在每個治療階段為患者提供高品質的自動化治療體驗。這種方法不僅能為患者節省時間和精力，還能利用數位醫療創新的快速發展所帶來的各種前沿方法和護理模式來改進醫療決策。這些功能可以實現各種醫療技術無縫集成於一體，並將臨床結果、文件和醫療資料進行整合，包括從手術紀錄到術後護理，以確保資訊暢通，提高護理效率，並可根據每位患者的獨特需求提供個人化服務。

KFSH&RC 因其卓越的專業醫療保健服務和突破性創新而享譽全球。KFSH&RC 是一家先進的醫學研究和教育中心，致力於在全球範圍內推動醫學技術的發展，提高醫療保健的標準。透過與當地、地區和國際知名機構進行合作，KFSH&RC 致力於在臨床護理、研究和教育方面提供世界一流的服務。

本屆全球健康展有來自 15 個國家的 250 家參展商參加，是中東地區首屈一指的醫療保健盛會。該展會為沙特和全球醫療保健界（包括地區和國際製造商和供應商）提供了一個合作平台。今年的峰會以「投資健康」為主題，有望成為塑造醫療保健未來的一次重要活動。

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