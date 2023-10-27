KFSH&RC 在全球健康展上展示其提升患者治疗体验的前沿方法

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在利雅得举办的 2023 年全球健康展上，费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 展示了其提升患者治疗体验的先进方法。该医院利用最先进的数字医疗解决方案，展示了这些方案在提高不同医疗领域的医疗成果和操作效率方面所起的作用。



KFSH&RC 通过其 “Ehalat” 服务来简化患者入院流程，并取得了实质性进展。“Ehalat” 是一款自动化平台，可以简化转诊程序，促进与公共和私人医疗保健实体之间的合作。此外，患者还可以通过该平台提交医疗报告、编辑个人数据并查阅病史。所有这些操作均可在该平台统一完成，患者无需亲自前往医院就诊。这不仅简化了对患者病情和治疗资格的评估，而且还可以通过应用程序进行实时跟踪和更新。

现在，患者可以通过 “Altakhassusi” 移动应用程序远程跟踪自己病情的治疗进展，并安全地查阅自己的医疗记录。通过该应用程序，患者可以查看放射学检测结果和医学化验结果，轻松安排预约，参加医生的虚拟随访会话，甚至可以评估自身的治疗效果。此外，该应用程序还对处方续药、医疗用品和营养需求的处理流程进行了改进，患者可以更轻松地与医疗团队和医院进行沟通。

KFSH&RC 致力于在每个治疗阶段为患者提供高质量的自动化治疗体验。这种方法不仅能为患者节省时间和精力，还能利用数字医疗创新的快速发展所带来的各种前沿方法和护理模式来改进医疗决策。这些功能可以实现各种医疗技术无缝集成于一体，并将临床结果、文件和医疗数据进行整合，包括从手术记录到术后护理，以确保信息畅通，提高护理效率，并可根据每位患者的独特需求提供定制服务。

KFSH&RC 因其卓越的专业医疗保健服务和突破性创新而享誉全球。KFSH&RC 是一家先进的医学研究和教育中心，致力于在全球范围内推动医学技术的发展，提高医疗保健的标准。通过与当地、地区和国际知名机构进行合作，KFSH&RC 致力于在临床护理、研究和教育方面提供世界一流的服务。

本届全球健康展有来自 15 个国家的 250 家参展商参加，是中东地区首屈一指的医疗保健盛会。该展会为沙特和全球医疗保健界（包括地区和国际制造商和供应商）提供了一个合作平台。今年的峰会以“投资健康”为主题，有望成为塑造医疗保健未来的一次重要活动。

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