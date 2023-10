Début de la Campagne nationale du coquelicot de la Légion royale canadienne

La campagne 2023 souligne les « Histoires de coquelicots » et les deux minutes de silence

OTTAWA, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec des milliers de boîtes de dons à travers le pays, des coquelicots biodégradables ainsi que de nouveaux récits touchants sur les anciens combattants du Canada, la Campagne nationale du coquelicot 2023 de la Légion royale canadienne est maintenant officiellement lancée.



« Il s’agit d’une période spéciale pour la Légion et pour tous les Canadiens et Canadiennes », d’affirmer Bruce Julian, président national. « Bien que nous nous souvenions de nos vétérans tombés au combat tout au long de l’année, cette période est celle où le pays tout entier accorde une attention particulière à notre gratitude collective pour leurs sacrifices. »

Façons de faire un don : traditionnelles et modernes

Des boîtes de coquelicots traditionnelles seront placées dans des milliers d’endroits pour recevoir les dons et permettre de distribuer les coquelicots. Encore cette année, 1 000 boîtes électroniques « Donnez. Commémorez » que l’on puisse taper pour donner seront installées dans de nombreuses filiales de la Légion, dans les succursales de la HSBC et dans certains commerces. Ces boîtes offrent des options de dons de 2 $, 5 $ et 10 $ et les personnes qui font un don peuvent aussi recevoir un coquelicot de boutonnière à partir de la boîte électronique. Les donateurs peuvent également choisir de faire un don en ligne sur Legion.ca.

Les fonds recueillis dans tout le pays au cours de la Campagne du coquelicot soutiennent les vétérans et leurs familles. Les fonds recueillis dans une région restent dans cette région. Près de 20 millions de dollars sont généreusement donnés chaque année.

Le début cérémoniel de la Campagne nationale du coquelicot 2023 a eu lieu le 20 octobre, lorsque Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a reçu le premier coquelicot du président national Bruce Julian.

Histoires de coquelicots : les gardiens de la paix à l’honneur

La Légion est heureuse de présenter la nouvelle édition des « Histoires de coquelicots ». Les gens sont invités à visiter Histoiresdecoquelicots.ca pour balayer leur coquelicot à l’aide d’un téléphone intelligent. Ils découvriront ainsi de courts récits personnels de vétérans canadiens qui ont donné leur vie au service de notre pays.

Cette année, 50 nouveaux visages de gardiens de la paix ont été ajoutés. L’année 2023 marque le 75e anniversaire de la première mission de maintien de la paix des Nations Unies. L’initiative Histoires de coquelicots aide les gens à établir des liens plus profonds et personnels avec nos vétérans.

L’importance du Souvenir : observer deux minutes de silence

Une partie très sacrée des cérémonies du Souvenir consiste à observer deux minutes de silence pour se recueillir sur les sacrifices de nos vétérans et se souvenir d’eux avec une profonde gratitude.

Cette année, la Légion a créé des messages d’intérêt public spéciaux pour inviter les gens à observer deux minutes de silence, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Une seconde initiative, unique en son genre, basée sur l’importance d’observer deux minutes de silence à 11 heures le 11 novembre, sera également dévoilée dans les prochains jours. Restez à l’écoute !

Coquelicots et couronnes biodégradables : réduire l’empreinte écologique

La Légion a commencé à distribuer de nouveaux coquelicots et couronnes biodégradables en 2022, et ils seront de nouveau offerts cette année. Ils sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux naturels, notamment le papier, le velours de coton, le plâtre, la mousse et le bambou, et permettent à la Légion de réduire son empreinte écologique.

Il faudra peut-être encore un peu de temps pour que les stocks résiduels soient épuisés, de sorte que certaines filiales pourront proposer une combinaison de produits anciens et nouveaux.

Symboles du Souvenir : boutique du Coquelicot

De nombreux Canadiens à la recherche de symboles du Souvenir pendant cette période et au-delà sont ravis de découvrir la boutique en ligne de la Légion à poppystore.ca. On y trouve des centaines d’articles de bon goût, y compris des bijoux et des vêtements originaux, dont la plupart sont ornés du coquelicot du Souvenir.

Trois nouveaux articles sont proposés cette année : une lumière coquelicot à DEL, une épinglette coquelicot en or 24 carats et un ornement de pelouse en forme de coquelicot. L’épinglette de centre de coquelicot, très prisée pour maintenir les coquelicots à la boutonnière, est à nouveau offerte et figure parmi les trois articles les plus vendus depuis le début de l’année, avec l’épinglette bordée d’or et l’ornement de pelouse.

Acquérir un article à partir du site poppystore.ca/fr ou d’une filiale de la Légion est la seule façon de s’assurer qu’un produit sur le thème du coquelicot est bel et bien un article officiel, créé et endossé par la Légion.

Cérémonie nationale, localisateur de cérémonie locale : trouvez votre cérémonie

La population canadienne peut s’attendre à une autre magnifique Cérémonie nationale du jour du Souvenir organisée par la Légion au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, le 11 novembre. Il y aura une fois de plus un grand défilé des vétérans et un survol d’avions CF-18.

La cérémonie nationale sera présentée en direct sur la page Facebook de la Légion ; les diffuseurs nationaux couvriront aussi la cérémonie, comme par le passé.

La Légion élargit également son localisateur de cérémonies sur le site Legion.ca. Les filiales alimentent cette page pour permettre aux gens de trouver une cérémonie du Souvenir soutenue par la Légion près de chez eux. La Légion recommande également aux gens de vérifier auprès des filiales locales de la Légion si des restrictions subsistent en ce qui concerne les rassemblements pendant la pandémie.

Le Souvenir par la lumière

À partir du 27 octobre, 117 000 coquelicots, qui représentent les anciens combattants canadiens tombés au champ d’honneur depuis la Première Guerre mondiale, défileront en cascade sur la Tour de la Paix de la Colline du Parlement et sur le bâtiment du Sénat. La pluie virtuelle de coquelicots se poursuivra jusqu’au 11 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30 (HNE). Les 5, 10 et 11 novembre, l’exposition se prolongera jusqu’à minuit. Des coquelicots virtuels défileront également en cascade sur la « lanterne Kipnes » du Centre national des Arts le 11 novembre, de 7 h à minuit (HNE).

De nombreux points de repère canadiens et lieux communautaires bien connus, tels que la Tour du CN, le stade BC Place, les voiles lumineuses de Canada Place et le panneau de la ville d’Ottawa au marché By, entre autres, s’illumineront à divers moments au cours des deux prochaines semaines pour soutenir la campagne et le Souvenir.

Également, à chaque soir à partir du 27 octobre, deux grands écrans situés sur la Colline du Parlement diffuseront le Mur virtuel d’honneur, une vidéo silencieuse présentant les visages d’anciens combattants canadiens décédés, à partir de photos soumises par des personnes de tout le pays.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

