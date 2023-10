Dans un contexte de polarisation des tendances mondiales, les écoles de commerce américaines connaissent une recrudescence de la demande intérieure

L’enquête annuelle du GMAC a révélé de nouveaux changements quant aux attentes sous-jacentes des candidats

RESTON, État de Virginie, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le nombre total de candidatures à des programmes d’écoles de commerce en 2023 a baissé d’environ cinq pour cent dans le monde entier. Toutefois, selon l’ enquête annuelle publiée aujourd’hui par le Graduate Management Admission Council ( GMAC ), davantage de programmes par rapport à l’année dernière ont fait état d’une augmentation de leurs candidatures, ce qui indique que le recul des candidatures n’a pas affecté tous les programmes de manière homogène, Le GMAC, une association mondiale représentant les plus grandes écoles de commerce, a publié les résultats de l’enquête 2023 afin de fournir des données et des réflexions qui permettront de mieux comprendre les tendances actuelles des candidatures aux programmes d’enseignement supérieur en gestion (GME).



La baisse des candidatures concerne principalement les programmes plus sélectifs, ce qui a entraîné une diminution du nombre total de candidatures au niveau mondial, tandis que les programmes moins sélectifs ont enregistré une augmentation du nombre de candidatures. De nombreux candidats sont toujours intéressés par les programmes traditionnels et compétitifs à temps plein. Toutefois, les options en ligne, hybrides ou les cours du soir sont beaucoup plus susceptibles de connaître une augmentation du nombre de candidatures. Il est intéressant de noter que les candidats qui choisissent les programmes les mieux classés ne recherchent pas nécessairement la même flexibilité que les autres, mais de nombreux candidats sont davantage prêts à sacrifier le prestige d’un programme pour gagner en flexibilité.

« Alors que les tendances post-pandémie dans le monde du travail et les préférences en matière d’offres académiques continuent d’évoluer, la communauté des écoles de commerce dans son ensemble s’adapte rapidement », a déclaré Joy Jones, PDG du GMAC. « Qu'il s'agisse des programmes octroyant une licence, des nouveaux certificats, en passant par les concentrations, la formation des cadres et les micro-crédits, il existe une multitude d’options susceptibles d’intéresser un grand nombre de candidats, quelle que soit leur situation professionnelle ou personnelle. Cela témoigne de la façon dont les écoles de commerce relèvent le défi consistant à répondre aux besoins des candidats aux écoles de commerce d’aujourd’hui, qui bénéficieront sans nul doute d’une formation supérieure dans le domaine des affaires. »

Autres résultats importants :

Les tendances américaines et régionales reflètent l’évolution des candidatures nationales et internationales.

Bien que la flexibilité des méthodes d’enseignement ait joué un rôle important comme moteur des tendances mondiales en matière de candidatures, aux États-Unis, la configuration internationale et nationale du volume des programmes s’est avérée être le principal vecteur de la croissance observée dans les programmes GME. Après plusieurs années difficiles pour le secteur national, en particulier après la stabilisation des candidatures à la suite de la pandémie, les programmes américains ont enregistré une croissance des candidatures nationales au lieu d’une baisse en 2023. En effet, outre l’augmentation observée en 2020 en raison de la pandémie, le nombre de programmes américains faisant état d’une augmentation du nombre de dossiers de candidature a atteint son plus haut niveau depuis dix ans pour ce qui est des candidatures nationales.

Bien que plus de la moitié des programmes américains aient connu une croissance malgré une légère baisse du nombre total de candidatures, les programmes d’Europe, d’Asie et des îles du Pacifique n’ont pas eu la même chance. La plupart des programmes européens ont été confrontés à une baisse des candidatures au cours des trois dernières années, ce qui s’est traduit par une chute importante (13 %) du nombre total de candidatures internationales en 2023. Les programmes d’Asie et des îles du Pacifique ont également connu deux années consécutives de baisse relative du nombre de candidatures, avec toutefois une baisse marquée (8 %) du nombre total de candidatures nationales en 2023.

Les candidatures chez les femmes continuent de stagner, quels que soient le type de cursus et la région.

Au cours des cinq dernières années, la part des candidatures féminines aux États-Unis, en Europe, en Asie, dans les îles du Pacifique, au Canada et en Amérique latine a fluctué autour de deux cinquièmes. Même si l’enquête du GMAC sur les futurs étudiants indique que les femmes ont tendance à être plus intéressées par les programmes flexibles, en ligne et hybrides, la part des femmes qui postulent à des programmes en ligne, hybrides, le week-end et le soir représente toujours environ deux cinquièmes. La proportion de femmes candidates au MBA pour cadres reste une lueur d’espoir. Bien qu’il s’agisse d’un pourcentage relativement faible de 32 %, la plupart de ces programmes ont affiché une augmentation du nombre de candidatures féminines en 2023.

« C’est encourageant de voir que davantage de femmes occupant des postes de cadres se tournent vers une formation commerciale poussée qui peut les aider à renforcer leur rôle de leaders sur le lieu de travail », a déclaré Ana María Zermeño Padilla, directrice de l’expérience académique et des opérations de l’école de commerce EGADE à Tecnológico de Monterrey et membre du conseil d’administration du GMAC. « Il reste encore beaucoup à faire pour inciter les femmes, en particulier celles qui sont au début de leur carrière, à tirer parti de ce que peuvent offrir les diplômes d’études supérieures en gestion, notamment ceux qui comportent des modules en ligne et flexibles. »

Les candidatures des populations américaines sous-représentées ont atteint un niveau record après la pandémie et dépassent les niveaux d’avant la pandémie.

Depuis 2014, la plupart des programmes GME américains ont connu une stabilité ou une croissance des candidatures des populations américaines sous-représentées. À l’instar des tendances générales observées aux États-Unis et dans le monde, les candidatures de ces candidats ont augmenté parallèlement à la pandémie jusqu’en 2021 et 2022, période à laquelle la majorité des programmes ont enregistré une baisse des candidatures alors que les augmentations liées à la pandémie s’étaient stabilisées. Les résultats de l’enquête de cette année montrent toutefois que 47 % des programmes américains ont connu une augmentation du nombre de candidatures des populations américaines sous-représentées, ce qui correspond à un rebond de 18 points par rapport au niveau le plus bas des dix dernières années, atteint en 2022, et à un niveau encore plus élevé par rapport aux années précédant la pandémie.

« Suite à l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis sur les admissions fondées sur la race, les écoles de commerce revoient leurs efforts en matière de recrutement et leurs stratégies d’admission afin de continuer à intégrer un corps étudiant qui reflète la diversité du pays et de leur bassin de candidats », a déclaré Sabrina White, vice-présidente de l’engagement des écoles et du secteur d’activité chez GMAC. « Alors que la communauté des écoles de commerce se prépare à des changements imminents dans la manière dont les programmes américains évaluent l’expérience des candidats issus de minorités raciales et ethniques, nous espérons que le partage des données recueillies par les écoles au cours de la dernière décennie servira de base à l’évaluation de l’efficacité, ou de l’inefficacité, des efforts déployés à l’heure actuelle. »

À propos de l’enquête

L’enquête du GMAC sur les tendances relatives aux candidatures est l’enquête la plus importante et la plus largement citée de ce type. En effet, elle est utilisée par la communauté de l’enseignement supérieur en gestion depuis plus de vingt-cinq ans. L’enquête de 2023 a recueilli des données sur les dossiers de candidature reçus par les programmes de GME pour l’année universitaire 2023-2024. Entre juin et août, 893 programmes de 247 écoles de commerce dans le monde ont répondu à l’enquête. Les programmes participants couvrent 32 pays, dont 37 États américains et le district de Columbia, et reflètent la diversité croissante de l’offre mondiale en matière de programmes GME. L’échantillon total comprend 413 programmes de MBA, 456 programmes de master de commerce, cinq programmes de troisième cycle (PGP) et 19 programmes de doctorat. Pour plus d’informations sur les programmes participants de cette année, voir la section du rapport consacrée au profil des participants.

À propos du GMAC

Le GMAC (Graduate Management Admission Council) est une association qui regroupe les principales écoles de commerce du monde entier. Le GMAC effectue des recherches de premier plan, organise des conférences sectorielles, fournit des outils de recrutement et des évaluations pour le secteur des études supérieures en gestion, ainsi que des ressources, des événements et des services qui aident à accompagner les candidats tout au long de leur parcours dans l’enseignement supérieur. Détenu et géré par le GMAC, l’examen Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) est l’évaluation la plus couramment utilisée dans les écoles de commerce.

Chaque année, plus de 12 millions de futurs étudiants consultent les sites Internet du GMAC, dont mba.com , pour se renseigner sur les programmes de MBA et de master de commerce, entrer en contact avec des écoles du monde entier, se préparer et s’inscrire aux examens et obtenir des conseils sur les modalités de candidature aux programmes de MBA et de master de commerce. BusinessBecause et GMAC Tours sont des filiales de GMAC, une organisation mondiale dont les bureaux se trouvent en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur notre travail, veuillez consulter www.gmac.com

