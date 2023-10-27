在兩極分化的全球趨勢中，美國商學院的國內需求出現反彈

GMAC 的年度調查顯示，申請人的基本期望發生了新的變化

維珍尼亞州，雷斯頓, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球範圍內，2023 年商學院研究生課程的申請總數下降了約 5%。然而，根據管理專業研究生入學考試委員會 ( GMAC ) 今天發布的年度 調查 ，與去年相比，更多課程的申請人數有所增加，這表明申請人數減少並不是均勻的。GMAC，代表全球各大頂尖商學院的全球協會，公布了其 2023 年調查結果，為更好地了解管理專業研究生教育 (GME) 課程申請的當前趨勢提供數據和見解。



具體而言，申請數量下降主要集中在那些更具選擇性的課程上，導致全球申請總數下降，而相對有選擇性的課程的申請數量有所增長。許多申請人仍然對更傳統的、競爭激烈的全日制課程感興趣，但在線、混合或夜間課程報告申請人數增加的可能性更高。有趣的是，申請頂級課程的申請人可能並不一定像其他人一樣追求靈活性，但許多申請人更願意犧牲聲望來換取靈活性。

GMAC 行政總裁 Joy Jones 表示：「由於疫情後人們對工作的態度不斷轉變，對教育產品的偏好也在不斷變化，整個商學院社群在迅速適應。」「從學位課程到新的證書、專業、高管教育和微型證書，有大量選擇吸引着處於不同職業和生活階段的申請人。這證明了商學院迎接挑戰的方式，以滿足當今商學院有志者的需求，這些人無疑將從研究生商科教育中受益。」

其他重要調查結果：

美國和地區趨勢反映了國際和國內申請人數的變化。

雖然靈活的交付方式在推動全球申請趨勢方面發揮了重要作用，但在美國，課程數量的國際和國內構成成為其 GME 課程增長背後的關鍵驅動因素。美國經過數年困難，尤其是在 2019 冠狀病毒病疫情後申請量趨於平穩之後，2023 年報告美國國內申請課程數量增長多於下降。事實上，除了 2020 年與疫情有關的增長外，據報導，美國申請量增加的課程數目在國內申請中達到了十年來的最高水平。

儘管總體申請人數略有下降，但美國仍有一半以上的課程實現增長，而歐洲、亞洲和太平洋島國的課程則沒有這麼幸運。在過去三年中，大部分歐洲課程都出現申請人數下降的情況，2023 年國際申請總數大幅下降 (13%)。亞洲和太平洋島國的課程也出現了兩年申請數量相對下降的情況，但到 2023 年，國內申請總數明顯下降 (8%)。

不同學位類型和地區的女性申請人數繼續停滯不前。

過去五年中，美國、歐洲、亞洲、太平洋島國、加拿大和拉丁美洲的女性申請人比例一直徘徊在五分之二。儘管 GMAC 的潛在學生調查表明女性傾向於對靈活、在線和混合課程更感興趣，申請在線、混合、週末和夜間課程的女性比例仍然約為五分之二。女性申請高級工商管理碩士 (MBA) 的比例則帶來了一絲希望。雖然這一比例相對較小，只有 32%，但到 2023 年，這些課程的大部分女性申請人數都有所增長。

墨西哥蒙特雷科技大學 EGADE 商學院的學術經驗和營運總監兼 GMAC 董事會成員 Ana María Zermeño Padilla 表示：「越來越多擔任高管職位的女性接受了高等商業教育，這有助於增強她們在職場中的領導力，這是非常令人鼓舞的事情。」「要吸引女性，尤其是那些處於職業生涯早期的女性，利用商科研究生學位（尤其是那些具有在線和靈活模塊的學位），還任重道遠。」

缺乏代表美國人口的申請人數達到了疫情後的峰值和疫情前的最高水平。

自 2014 年以來，大多數美國 GME 課程報告，來自缺乏代表美國人口的申請人數要麼保持穩定，要麼有所增長。與美國和全球更廣泛的趨勢類似，這些申請人的申請隨着疫情而激增，直到 2021 年和 2022 年，隨着與疫情相關的增長趨於平穩，大多數課程報告申請數量下降。然而，今年的調查結果表明，47% 的美國課程報告，缺乏代表的美國人口的申請數量增加，比 2022 年的 10 年低點反彈了 18 個百分點，甚至比疫情前的年份更高。

GMAC 院校和行業交流副總裁 Sabrina White 表示：「在美國最高法院對種族意識招生做出裁決之後，商學院正在重新審視自己的招生努力和招生策略，以繼續招收反映美國和申請者多樣性的學生。」「隨着研究生商學院社群為即將到來的美國課程評估來自缺乏代表的種族和民族背景的申請人經歷的轉變做準備，我們希望透過分享學校在過去十年中報告的數據，為當前的努力提供一個基礎，以確定當前的努力是否有效。」

關於調查

GMAC 申請 趨勢調查是業內調查中規模最大、被引用最廣泛的調查，在過去的 25 年裡一直服務於管理專業研究生教育。2023 年的調查收集了 GME 課程在 2023-2024 學年收到的申請數據。6 月至 8 月期間，全球 247 所商學院的 893 個課程提供了反饋。參與課程分布於 32 個國家，包括美國 37 個州和哥倫比亞特區，反映了全球 GME 產品日益增長的多樣性。總樣本包括 413 個 MBA 課程、456 個商學碩士課程、5 個研究生課程 (PGP) 和 19 個博士課程。有關今年參與課程的更多資訊，載於報告的參與者簡介部分。

關於 GMAC

管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 是一個使命導向的協會，由全球各大頂尖研究生商學院組成。GMAC 為管理碩士課程教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招募工具和評估服務，並提供資源、活動與服務來幫助指導申請者完成他們的高等教育求學之旅。Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試由 GMAC 持有和管理，是使用最廣泛的研究生商學院評估手段。

每年有超過 1,200 萬有意申請的學生透過 GMAC 的網站，包括 mba.com ，了解 MBA 和商學碩士課程，與世界各地的學校聯絡，準備和報名考試，以及得到成功申請 MBA 和商學碩士課程的建議。 BusinessBecause 和 GMAC Tours 是 GMAC 的子公司。GMAC 是一個全球性組織，在中國、印度、英國和美國設有辦事處。

如需了解有關我們工作的更多資訊，請造訪 www.gmac.com

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