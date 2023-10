Interdiction d’opérations limitée aux dirigeants d’Abcourt

ROUYN-NORANDA, Québec, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) annonce avoir fait une demande à l’Autorité des marchés financiers (Québec) (l’«AMF»), à titre d’autorité principale de la Société, et s’attend à obtenir une ordonnance d'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants (l’«ordonnance») le 31 octobre 2023, aux termes de l'Instruction générale 12-203 relative à l'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants (l’«IG 12-203»). En vertu de l'ordonnance, le chef de la direction, le chef des finances et les administrateurs de la Société ne pourront négocier de titres de la Société jusqu'à ce que la Société dépose ses états financiers consolidés audités, son rapport de gestion ainsi que les attestations du chef de la direction et du chef des finances, pour l’exercice terminé le 30 juin 2023 (les «documents requis»), qui devaient être déposés le 30 octobre 2023.

L’ordonnance n'affectera pas la capacité des actionnaires à négocier leurs titres. La Société prévoit déposer les documents requis dès qu'ils seront disponibles, mais dans tous les cas au plus tard le 15 novembre 2023.

Jusqu'à ce que les documents requis aient été déposés et que l’ordonnance soit levée, la Société a l'intention de continuer à satisfaire aux dispositions des lignes directrices sur l’information de remplacement en vertu de l’IG 12-203 en publiant des rapports sur la situation sous la forme de communiqués de presse supplémentaires à toutes les deux semaines.

Motifs du manquement prévu et plans pour corriger le manquement

En raison de l’acquisition des actions de Ressources Pershimex Corporation (« Pershimex ») complétée le 11 mai 2023, la Société doit consolider les états financiers de Pershimex dans ses propres états financiers audités pour l’exercice terminé le 30 juin 2023.

Bien que les auditeurs de la Société aient entrepris l’audit des états financiers d’Abcourt pour l’exercice terminé le 30 juin 2023, ils n’ont pas été en mesure de compléter leur travail en date des présentes et estiment être en mesure d’y parvenir au cours de la semaine du 30 octobre 2023.

Abcourt a identifié et classé toute la documentation requise pour permettre à ses auditeurs de procéder à l’audit. Le comité d’audit de la Société a demandé aux auditeurs de réviser la documentation en vue d’émettre un rapport sur les états financiers et le rapport de gestion. Les auditeurs ont avisé Abcourt de leur disponibilité pour effectuer l’audit et auditer les états financiers dès que possible.

Le chef des finances et le personnel des services financiers de la Société travaillent en priorité à accélérer la préparation du dossier d’audit et à préparer un premier projet d'états financiers et de rapport de gestion pour la semaine du 30 octobre 2023. Une fois ce travail complété et le rapport d’audit transmis aux auditeurs, les auditeurs finaliseront l’audit. Le comité d’audit de la Société révisera les états financiers et le rapport de gestion et les soumettra au conseil d’administration de la Société pour approbation.

Le conseil d’administration de la Société les approuvera sous réserve de corrections ou modifications proposées par les dirigeants et administrateurs de la Société. Abcourt déposera ensuite les documents requis auprès des autorités en règlementation des valeurs mobilières.

