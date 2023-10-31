世界即将看到伟大的区块链项目，以可持续的方式对全球经济进行数字化转型
“一湄公河，一顿饭”倡议的两位作者继续准备宣布一个伟大的区块链，以将全球经济转变为可持续增长。CAN THO, CAN THO, VIETNAM, October 30, 2023 /EINPresswire.com/ -- 经过 5 年多对湄公河次区域宏观经济的深入研究，并为“一湄公河一餐”（OMOM）经济倡议开发区块链技术，两位作者 Tran Cong Doan 博士和 Vo Xuan Truong 博士“一条湄公河，一顿饭”宏观经济倡议继续准备宣布一个伟大的区块链项目，该区块链项目旨在帮助全球经济全面数字化转型，满足可持续增长的需求。
世界经济看似极其复杂，但从某种意义上说，世界经济是一个市场生态系统，其运行机制极其简单，原理极其简单，就是交易。这些简单的交易被重复多次，并受到人类需求的驱动，它将创造三个主要因素来运行经济。那就是提高生产力；短期债务周期；长期债务周期。记录交易价值的中介工具称为货币。
凭借对宏观经济学的深入研究、区块链技术应用于OMOM经济倡议以及越南独特的市场经济模式的优越性，两位博士提出并开始了让我们开始构建GREAT BLOCKCHAIN。凭借资产证明/财富证明算法，基于Vo Xuan Truong博士《新基本劳动价值理论》中基本劳动价值的价值参考体系，GREAT Blockchain将是一个记录每一笔交易和交易的全球去中心化数字根据封闭经济方案，通过人工智能为ISLM宏观经济模型的财政、政治政策、货币政策、商品政策提供操作场景，将世界经济价值和交易价值转换为基本劳动价值，定义为GREAT代币，世界经济参与者对数字资产的证书认可。
回顾区块链的发展历史，在比特币诞生之前，没有人能够想到将钱从一个账户安全地转移到另一个账户，而中间没有任何金融机构，比如银行。区块链技术提供了一种激进且突破性的新方式，可以通过互联网进行各种形式的交易。比特币和区块链的出现给金融世界带来了很多变化，甚至给以前使用法定货币运行的世界经济带来了很多变化。凭借他们的发现，两位博士准备通过使用伟大的数字资产翻译的交易价值记录，对世界经济的交易和交易价值进行透明和公开的数字化转型。智能手机和互联网的普及，使得GREAT Blockchain记录交易的价值变得更加丰富、流行、简单、透明和有价值。 GREAT Blockchain 于 10 月 10 日正式推出，承诺未来将真正成为一种无价的数字资产。
“世界上最有价值的资源不再是石油或黄金，而是数据和数字资产。我们创建了伟大的区块链，以帮助使交易和经济交易的价值更加透明和公平”——Tran Cong Doan 博士分享道。
Vo Xuan Truong 博士表示：“伟大的区块链将通过透明记录交易和交易价值，帮助创造就业机会，并以可持续和强劲的方式促进世界经济增长，同时通过智能合约和 Dapps（去中心化应用程序）功能创造更多就业机会为每个人创造新的就业机会并呼吁合作，从被动地根据雇主设定的工资申请工作，转变为根据世界经济的需要主动为自己创造项目，以吸引有同样热情的人。需要在共享和循环经济中的智能合约平等和透明的基础上开展工作。这有望成为不久的将来世界经济的新趋势。”
GREAT Blockchain将于2023年11月初正式向众多用户部署该体验。
读者可以通过以下信息了解更多关于GREAT BLOCKCHAIN和“Great Crypto”数字资产的信息。
网站：https://greatcrypto.network/
主网：https://explorer.greatcrypto.network/
GreatWallet：https://wallet.greatcrypto.network
GREATEX: https://dex.greatcrypto.network/
Great Wallet on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greatwallet&pli=1
DR. CARLA MAIA
GREAT CRYPTO NETWORK
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