世界即将看到伟大的区块链项目，以可持续的方式对全球经济进行数字化转型

GREAT区块链将有助于增加就业机会并促进世界经济增长，以跟上全球数字化转型时期的步伐。 Tran Cong Doan 博士和 Vo Xu Truong 博士 - GREAT Blockchain 的作者 Great Crypto Icon

“一湄公河，一顿饭”倡议的两位作者继续准备宣布一个伟大的区块链，以将全球经济转变为可持续增长。