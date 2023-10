AB557 in Asm: Read first time and referred to Committee on Children and Families - 2023-10-26

WISCONSIN, October 26 - An Act to amend 48.02 (15), 48.028 (2) (e), 48.028 (2) (f), 48.207 (1) (b), 48.207 (1) (f), 48.33 (4) (intro.), 48.335 (3g) (intro.), 48.335 (3j) (intro.), 48.345 (3) (a) (intro.), 48.345 (3) (a) 1., 48.345 (3) (a) 2., 48.345 (4) (a), 48.355 (4) (b) (intro.), 48.366 (1) (a), 48.371 (1) (intro.), 48.371 (1) (a), 48.371 (3) (intro.), 48.371 (3) (d), 48.371 (5), 48.38 (2) (intro.), 48.38 (3m) (a), 48.38 (4) (f) (intro.), 48.38 (4m) (b), 48.38 (4m) (d), 48.38 (5) (b), 48.38 (5) (bm) 1., 48.38 (5) (e), 48.38 (5m) (b), 48.38 (5m) (c) 1., 48.38 (5m) (e), 48.385 (intro.), 48.40 (1m), 48.427 (3m) (a) 5., 48.43 (5) (b) 1., 48.43 (5) (b) 3., 48.43 (5m), 48.57 (3m) (a) 1. b., 48.57 (3m) (a) 2., 48.57 (3m) (am) (intro.), 48.57 (3m) (am) 1., 48.57 (3m) (am) 1m., 48.57 (3m) (am) 4., 48.57 (3m) (am) 4m., 48.57 (3m) (am) 5., 48.57 (3m) (am) 5m., 48.57 (3m) (am) 6., 48.57 (3m) (ap) 1., 48.57 (3m) (ap) 2., 48.57 (3m) (ap) 3., 48.57 (3m) (b) 2., 48.57 (3m) (cm), 48.57 (3m) (h), 48.57 (3m) (i) 1., 48.57 (3n) (a) 1. b., 48.57 (3n) (a) 2., 48.57 (3n) (am) (intro.), 48.57 (3n) (am) 1., 48.57 (3n) (am) 2., 48.57 (3n) (am) 4., 48.57 (3n) (am) 4m., 48.57 (3n) (am) 5., 48.57 (3n) (am) 5m., 48.57 (3n) (am) 5r., 48.57 (3n) (am) 6. (intro.), 48.57 (3n) (am) 6. c., 48.57 (3n) (am) 6. d., 48.57 (3n) (am) 6. e., 48.57 (3n) (ap) 1., 48.57 (3n) (ap) 2., 48.57 (3n) (ap) 3., 48.57 (3n) (b) 2., 48.57 (3n) (cm), 48.57 (3n) (h), 48.57 (3p) (h) 3. (intro.), 48.57 (3p) (h) 3. b., 48.57 (3p) (h) 4., 48.60 (2) (a), 48.62 (2), 48.64 (1), 48.64 (1m), 48.64 (2), 48.64 (4) (a), 48.64 (4) (c), 48.67 (4) (b), 49.155 (1m) (a) 1m. b., 118.175 (1), 767.57 (1m) (cm), 767.57 (2), 938.02 (15), 938.028 (2) (c), 938.207 (1) (b), 938.207 (1) (f), 938.33 (4) (intro.), 938.335 (3g) (intro.), 938.335 (3j) (intro.), 938.34 (3) (a) (intro.), 938.34 (3) (a) 1., 938.34 (3) (a) 2., 938.355 (4) (am) (intro.), 938.357 (6) (a) (intro.), 938.357 (6) (b), 938.365 (5) (b) (intro.), 938.366 (1) (a), 938.371 (1) (intro.), 938.371 (1) (a), 938.371 (3) (intro.), 938.371 (5), 938.38 (2) (intro.), 938.38 (3m) (a), 938.38 (4) (f) (intro.), 938.38 (4m) (b), 938.38 (4m) (d), 938.38 (5) (b), 938.38 (5) (bm) 1., 938.38 (5) (e), 938.38 (5m) (b), 938.38 (5m) (c) 1., 938.38 (5m) (e) and 938.385 (intro.); and to create 48.02 (12c) and 938.02 (12c) of the statutes; Relating to: inclusion of like-kin as an option for with whom children may be placed out of their home under certain circumstances and who may receive kinship care payments.