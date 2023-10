Inventarverwaltung für ein einfaches Inventarmanagement

Inventarverwaltung Hoppe Unternehmensberatung

Verwaltungsaufwand bei der Inventarisierung mit der Inventarsoftware verringern

HOPPE Inventarverwaltung macht die Inventarisierung wirklich einfach” — Hoppe Unternehmensberatung

HEUSENSTAMM, HESSEN, DEUTSCHLAND, October 26, 2023 / EINPresswire.com / -- Zum Jahreswechsel steht bei vielen Betrieben, Kommunen und Verwaltungen die Inventarisierung ins Haus.Damit wird der Bestand der Büromöbel, Geräte und Werkzeuge festgestellt und dokumentiert.Die Ist-Bestände werden mit den Soll-Beständen abgeglichen. Eine Inventur ist oft umfangreich und muss korrekt erfolgen.Am einfachsten gelingt das mit einer professionellen Inventarverwaltung mit mobilen Funktionen. Damit lassen sich Vermögensgegenstände schnell erfassen und komfortabel verwalten.So gelingt die betriebliche InventarisierungVerwaltungsaufwand bei der Inventarisierung mit der Inventar-Software verringernBei einer ständig wachsende Anzahl von Assets wächst auch die Unübersichtlichkeit für das Inventar.Angefangen bei Schreibtischen, Bürostühlen, Monitoren und Notebooks. Im Zuge der Digitalisierung ist gerade die Menge an digitalen Geräten und IT-Equipment in den letzten Jahren stark angestiegen. Egal ob in einer KMU oder im großen Unternehmen.Abhilfe schafft dabei eine moderne Inventarisierung, welche die Informationen aller Gegenstände übersichtlich darstellt.Die Vorteile einer modernen Inventarverwaltung liegen auf der Hand:Eine digitale Inventarverwaltung spart Zeit und Geld bei der Verwaltung von Betriebsmitteln. Zudem kann sie dazu beitragen, dass wichtige Informationen Garantiezeiten nicht vergessen werden.Die HOPPE Unternehmensberatung bietet eine Hilfe bei der Organisation der Inventarisierung.Mit der Inventarsoftware sind Sie als Inventarmanager immer im Bilde aller Inventargüter.Jedes Unternehmen muss gemäß der Gesetzeslage ein Inventarverzeichnis erstellen. Es ist aber nicht sinnvoll, nur das Betriebsinventar für eine etwaige Betriebsprüfung zu dokumentieren. Werden Garantiefristen und Wartungstermine im Inventory Management erfasst, können dank vollständigem Inventarverzeichnis Kosten für Ersatzbeschaffungen genauer kalkuliert und damit Fehlinvestitionen vermieden werden. Am einfachsten gelingt das Aufsetzen eines Inventarverzeichnisses mit einer passenden Software. Diese erleichtert auch die Inventur, die oft zum Stichtag am Jahresende oder Jahresanfang durchgeführt wird. Damit weisen Unternehmen eine korrekte Buchführung nach und stellen den Bestand ihrer Güter und Vermögensgegenstände fest. Unterschieden wird zwischen Sachanlagen wie Betriebsgegenständen oder Maschinen, immateriellen Vermögensgegenständen wie Patente oder Lizenzen sowie Finanzanlagen.Inventarisierung mit Barcode-Etiketten oder RFID-TagsFür eine schnelle Inventarisierung sind Barcodes oder RFID-Tags sinnvoll, die auf Geräte und Ausrüstung geklebt werden. Bei der Inventur werden mit dem Scanner die Produkte und ihre Menge erfasst, was idealerweise auch mit dem iPhone, Smartphone oder Tablet möglich sein sollte. IT-Ausstattung wie Computer, Drucker oder Notebooks werden in der Regel über die Seriennummer inventarisiert. Damit entfällt das manuelle Erfassen über Zähllisten, was unübersichtlich, unpraktisch und fehleranfällig ist, Papier und jede Menge Arbeitszeit kostet. Bei großen Beständen lohnt sich eine Barcode-Scanfunktion immer. Gerade Betriebe, die im Handwerk arbeiten, brauchen einen Überblick über ihre Kleingeräte wie Bohrmaschinen, Schrauber oder Schleifgeräte. Ist der nicht gegeben, entstehen große Aufwände bei der Wartung, damit der Einsatzfähigkeit und der Aufbewahrung. Gerade die Suche nach Geräten verschlingt viel Zeit.Die Historie der Gegenstände erfassenIn einer Inventarsoftware werden Anschaffungszeitpunkt und Aufbewahrungsort von Einrichtungsgegenständen und Mobiliar erfasst. Außerdem sollte sich das Inventar zu einer bestimmten Kostenstelle, Gruppe oder Kategorie zuordnen lassen. Wichtig ist, dass die Software in der Lage ist, zu jedem Betriebsmittel eine Historie anzulegen. So kann die Abnutzung dokumentiert und etwaige Reparaturen schnell erkannt werden. Um Synergieeffekte zu schaffen, müssen hier auch Garantiezeiten berücksichtigt werden können. Damit dienen die Aufzeichnungen gleichzeitig als rechtssicherer Inventar- und Versicherungsnachweis. Weitere wichtige Funktionen: Die Software muss mandantenfähig sein, sodass mehrere Inventory Manager parallel arbeiten können, ohne Einsicht in die Daten der anderen nehmen zu können. Auch Mehrsprachigkeit ist sinnvoll.Neue Anforderungen abdecken können„Angesichts solcher Anforderungen dürfte schnell klar sein, dass das Anbringen eines Inventaretiketts keineswegs ausreicht“, erklärt Ulrich Hoppe, Consultant der Hoppe Unternehmensberatung.Änderungsprotokoll für eine bessere ÜbersichtIm Zentrum der Inventur steht stets Transparenz und Übersichtlichkeit.Mit der HOPPE Inventarsoftware werden Sie Ihren Verwaltungsaufwand bei der Ersterfassung, die Aktualisierung und Pflege von Inventar zu deutlich senken. Die passende Inventar App ermöglicht es, den Nutzerwechsel und den Umzug von Gegenständen in eine anderen Raum in überschaubaren Maske zu erfassen. Sowohl am Computer als auch am Smartphone oder Tablet lassen sich die einzelnen Inventargüter problemlos aufrufen.Mit Barcode gekennzeichnet Artikel lückenlos inventarisieren, dank moderner Inventarisierungssoftware.Gegenstände in KMU oder im großen Unternehmen können problemlos per App dank der modernen Möglichkeiten der mobilen Inventarisierung erfasst werden.Hierbei helfen unsere Barcode - Inventaretiketten und auch die RFID Tags.Als Marktführer bei der digitalen Inventarisierung geben wir Ihnen das notwendige Werkzeug an die Hand.Wir bieten eine intuitive Verwaltung für das Inventar in Ihrem Unternehmen.Zahlreiche Funktionen ermöglichen eine 360° Inventarübersicht und eine wirklich einfache Digitalisierung Ihres Inventars.FazitDie Hoppe Unternehmensberatung hat mit der "Inventar-Software" eine Standard-Software geschaffen, die wichtige Tools für das Inventarmanagement bereit hält und für die Entlastung im Arbeitsalltag sorgt.Das Programm bündelt Inventardaten, Asset- und Herstellerinformationen sowie die Historie der Inventargüter.Kostenlose Testversion und ausführliche Informationen:

