Conclusion d’une alliance stratégique entre Vertex et Pagero

Le partenariat vise la mise en place d’une solution tout-en-un dédiée à la facturation électronique et à la conformité fiscale indirecte.

KING OF PRUSSIA, État de Pennsylvanie, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (ci-après « Vertex » ou « la Société »), fournisseur mondial de solutions technologiques de fiscalité indirecte, a annoncé lors de son événement Vertex Exchange 2023 la conclusion d’un partenariat avec Pagero, fournisseur mondial de réseau d’affaires spécialisé dans l’échange de factures et d’autres documents commerciaux. Cette alliance prévoit le développement d’une solution globale permettant aux professionnels du monde entier d’être en conformité continue aux exigences de fiscalité indirecte, et d’optimiser leur cycle de facturation sous un seul toit.



Avec l’émergence des déclarations fiscales numériques à compléter en temps réel ou quasi réel, la facturation électronique s’est rapidement imposée aux entreprises réalisant des transactions dans plusieurs pays. Après l’Amérique latine, l’essor des mandats de facturation électronique gagne l’Europe, la région Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Les exigences accrues des autorités fiscales du monde entier entraînent d’autant plus le développement numérique de la fiscalité indirecte en temps réel ou quasi réel.

La collaboration entre Vertex et Pagero permet aux solutions de facturation électronique développées par Vertex de simplifier le processus de conformité fiscale indirecte et d’optimiser la réponse aux procédures relatives aux contrôles continus des transactions (ou CTC). Grâce à cette offre combinée, les équipes fiscales, financières ou informatiques disposent d’un accès direct aux données soumises aux CTC. Elles sont également en mesure de débloquer le règlement des factures électroniques, d’obtenir du reporting en temps réel et de se connecter à la plateforme Peppol pour échanger à la fois des factures électroniques B2G et B2B et des données.

« Le domaine de la technologie fiscale étant en permanente évolution, les multinationales ressentent aujourd’hui plus que jamais la nécessité impérieuse de se maintenir à jour des changements réglementaires pour réduire les brèches de conformité. Nous entendons pallier le besoin d’une solution de facturation électronique capable d’optimiser la procédure et de réduire le risque de non-conformité. » a déclaré le PDG de Vertex, David DeStefano, avant de poursuivre : « En nous associant à Pagero, qui développe les meilleures solutions de facturation électronique, nous donnons vie à un portail unique permettant l’accès aux données en temps réel dans le monde entier ».

Dans plus 190 pays, des entreprises se reposent sur la vaste suite logicielle de Vertex pour gérer les processus de conformité fiscale indirecte. Le réseau Pagero connecte les acheteurs, les vendeurs et les agences gouvernementales autour d’une technologie d’échanges numériques applicable aux commandes, factures, et autres documents commerciaux. La solution permet de valoriser les données complètes et précises pour une prise de décision plus réfléchie et une meilleure conformité. Combinée à la solution de conformité fiscale de Vertex, personnalisable et simple à paramétrer, elle procure aux utilisateurs l’expertise nécessaire à la gestion du processus de conformité fiscale indirecte, et les aide à y voir plus clair dans les déclarations périodiques, en temps réel, ou en temps quasi réel.

« Nous sommes enchantés de cette alliance qui répond à la fois à des pressions de marché et à une forte demande de nos clients » a remarqué Bengt Nilsson, PDG de Pagero, avant d’ajouter : « Notre offre combinée, renforcée par l’expertise réglementaire de Pagero, permet de proposer une solution intégrée unique pour aider nos clients à rester sereins dans le maintien de leur conformité aux dernières exigences en matière de facturation électronique ou de CTC, quelle que soit leur implantation et indépendamment de leur secteur d‘activité, taille ou infrastructure technologique ».

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan qui développe des solutions dédiées à la gestion de la fiscalité indirecte. La Société a pour vocation de fournir une fiabilité absolue en matière de technologie fiscale, et ainsi permettre aux entreprises du monde entier de réaliser des transactions en toute conformité, tout en se développant en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter aux principaux systèmes fiscaux indirects de secteurs d’activité spécifiques, notamment pour les ventes et les activités des consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Domiciliée en Amérique du Nord, implantée en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et propose ses services à une clientèle mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Pagero

Pagero développe un réseau d’entreprise intelligent qui facilite l’achat et la vente en automatisant l’échange sécurisé des commandes, factures, instructions de paiement et autres documents commerciaux en toute conformité réglementaire. Grâce à son réseau ouvert assorti de toute une gamme d’applications à valeur ajoutée, Pagero aide les entreprises à rationaliser leurs opérations dans les domaines de l’Order-to-Cash et du Purchase-to-Pay, tout en leur permettant d’exploiter le potentiel de données professionnelles fiables et précises, indépendamment de leur implantation, secteur d‘activité, taille ou infrastructure technologique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pagero.com.

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Toutes les déclarations prospectives sont assujetties à divers risques et incertitudes, décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (la « SEC »), qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, que Vertex n’a aucune obligation de mettre à jour et qui sont uniquement valables à leur date de publication.

