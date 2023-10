Unreserved, une firme de courtage immobilier canadienne axée sur la technologie choisit la vidéo fusion 360° comme seule solution pour ses jumeaux numériques et plans de plancher

Ce service de vidéo fusion 360° (« 3D VF ») est la dernière innovation d'Urbanimmersive, transformant des vidéos 360° en jumeaux numériques 3D complets et offrant des possibilités de création de contenu de marque sans précédent

SAINT-HUBERT, Québec, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « la Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF), un fournisseur leader de solutions de jumeaux numériques 3D pour le secteur du marketing immobilier, est heureux d'annoncer qu'Unreserved, une firme de courtage immobilier canadienne axée sur la technologie a sélectionné le 3D VF d'Urbanimmersive comme son seul fournisseur de jumeaux numériques 3D et de plans de plancher 2D. Cette décision devrait être suivie par l’achat de caméras 360° qui seront distribuées dans les bureaux des agents de la firme de courtage pour permettre aux agents immobiliers d’enregistrer des vidéos 360°.



Unreserved est la première firme de courtage immobilier à sélectionner la 3D VF d'Urbanimmersive marquant une étape importante pour cette dernière innovation d'Urbanimmersive. La décision rapide de l'adopter comme solution unique démontre le potentiel commercial et d'adoption du 3D VF. Depuis sa création, Unreserved a largement utilisé des jumeaux numériques 3D après avoir fait appel à une marque concurrente renommée. La direction d'Unreserved explique que l'intégration de vidéos 360° est ce qui, selon elle, manquait dans les jumeaux numériques 3D pour que le marketing puisse offrir une expérience de contenu 3D plus engageante et de marque, ce qui rendait leur décision évidente.

"Il est naturel pour les agents immobiliers de décrire une propriété et de mettre en valeur toutes ses caractéristiques et particularités uniques. Par conséquent, 3D VF est une nouvelle solution de contenu vidéo facile à produire et qui exploite l'expertise et la marque des agents. Elle leur permet de présenter des propriétés d'une manière qui résonne auprès d'une clientèle intéressée par le numérique tout en fournissant simultanément un jumeau numérique 3D et un plan de plancher 2D. Nous apprécions également que la 3D VF ne nécessite pas l'utilisation d'une application, de matériel coûteux ou d'une formation sophistiquée, ce qui nous permet de déployer rapidement la solution au sein de notre réseau. Les agents peuvent produire une 3D VF parfaite du premier coup", explique Rachel Langlois, vice-présidente aux ventes chez Unreserved.

Urbanimmersive générera des revenus grâce aux frais de traitement des 3D VF créées par les agents de la firme de courtage. De plus, la division de services de photographie d'Urbanimmersive étendra l'assistance au service de vidéos 360°, offrant une solution complète aux agents ayant besoin de services de vidéos et de photos 360°.

« Nous nous attendons à ce que d'autres marques et firmes de courtage immobilier adoptent rapidement la 3D VF car elle répond aux principaux défis associés aux jumeaux numériques 3D. Ceux-ci incluent le coût considérable de création de ces modèles 3D immersifs, leur incapacité à établir un lien émotionnel avec les utilisateurs par rapport à d'autres médias comme les vidéos et, fondamentalement, l'accent mis par les jumeaux numériques 3D sur la présentation des propriétés à vendre plutôt que d'aider les agents à se présenter pour obtenir plus d'inscriptions", a déclaré Ghislain Lemire, Chef de la direction d'Urbanimmersive.

Le marché américain du courtage immobilier est bien établi et diversifié, comptant plus de 86 000 firmes de courtage immobilier selon les données publiques disponibles jusqu'en 2022. Ces firmes opèrent sous un éventail de plus de 100 grandes marques créant un marché compétitif et dynamique. Avec l’inclusion de marques indépendantes, le marché immobilier devient encore plus éclectique offrant un vaste terrain d’opportunités et de défis. Les firmes de courtage sont continuellement à la recherche de solutions innovantes pour se démarquer et répondre efficacement aux besoins évolutifs du marché immobilier et aux attentes d'une clientèle de plus en plus sensibilisée aux nouvelles technologies.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Unreserved

Unreserved est une firme de courtage immobilier privée axée sur la technologie fondée en 2021 à Ottawa, Canada. Unreserved propose des inscriptions à service complet partout en Ontario pour une commission de 0,5 %, un taux compétitif qui souligne son engagement de valeur. La firme de courtage intègre une technologie immobilière avancée et des données de marché pertinentes, garantissant une expérience client efficace et informée pour chaque transaction.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :



Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com