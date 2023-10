Bombardier Défense livre un avion Global 6000 au programme Battlefield Airborne Communications Node (BACN) des Forces aériennes des É.-U.

Bombardier Défense a livré un septième avion Global 6000 aux Forces aériennes des États-Unis dans le cadre du programme BACN.

Le contrat pluriannuel que Bombardier a signé avec les Forces aériennes des États-Unis vient appuyer une plateforme de transmission aéroportée unique et fiable, essentielle aux missions critiques menées à l’échelle planétaire.

Les avions d’affaires Global sont devenus une plateforme de choix pour les missions spéciales déployées partout dans le monde, grâce à leur vitesse, à leur capacité de charge utile, à leur coût de maintenance réduit, à leur bon rendement de carburant, à leur fiabilité et à leur endurance.



MONTRÉAL, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a récemment souligné la livraison de son septième avion Global 6000 aux Forces aériennes des États-Unis (USAF), en vertu de leur programme BACN, au centre de service de la société à Hartford, au Connecticut.

Livré en vertu d’un contrat pluriannuel annoncé précédemment d’une valeur totale potentielle de quelque 465 millions de dollars américains, l’avion du BACN est une plateforme de communication spécialisée, connue sous la désignation de E-11A au sein des USAF. Bombardier a déjà livré six avions Global au programme BACN selon des ententes antérieures. Les USAF ont annoncé leur intention d’acheter potentiellement un avion par année d’ici 2026 en vertu du contrat de 2021.

« Bombardier Défense est fière d’être un partenaire de confiance des Forces aériennes des États-Unis, déclare Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif des Ventes d’avions et de Bombardier Défense. Grâce à notre souplesse et à notre approche axée sur les missions, l’avion Global est sans conteste reconnu comme l’option optimale pour les gouvernements et les fournisseurs de défense du monde entier. Mettant à profit une technologie intégrée de pointe et une équipe d’experts hautement qualifiés, Bombardier Défense continue de solidifier sa relation avec les USAF et de livrer ses plateformes renommées servant à renforcer la sécurité nationale et internationale. »

Dans le cadre du programme critique BACN, les avions Global de Bombardier servent de passerelles de communications en haute altitude, assurant le relais ou le pontage voix et données des forces aériennes et terrestres et surmontant les obstacles classiques comme les montagnes, le terrain accidenté ou la distance. Surnommé « le réseau Wi-Fi en vol » par les USAF, l’avion Global du BACN est une passerelle universelle exploitable à l’échelle mondiale. La gamme d’avions Global est la plateforme de choix pour plus d’une dizaine de types de missions partout dans le monde, compte tenu de sa combinaison ultime de vitesse, de rayon d’action et d’endurance, ainsi que de l’infrastructure de soutien mondial 24 heures sur 24, sept jours sur sept mis en place par Bombardier.

À Wichita, au Kansas, Bombardier Défense dispose d’équipes techniques et de soutien internes dédiées capables d’apporter les modifications demandées par les clients et de fournir des solutions d’intégration globale avec des capacités de certification complète pour tout le spectre des opérations civiles, militaires et hybrides. Reconnue partout pour son portefeuille de plateformes d’avions spécialisés éprouvés et polyvalents, Bombardier cumule des dizaines d’années d’expérience avec des centaines d’exploitants de missions spéciales et d’intégrateurs de systèmes de mission réputés.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour leurs innovations de pointe, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Bombardier, Global et Global 6000, sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Marie-Andrée Charron

Conseillère, Relations publiques et communications

Bombardier

+1 514 441-2598

Marie-andree.charron@aero.bombardier.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4fabc0c5-ceb1-485e-89c7-27aad0a2770e/fr