La technologie CVSAe Monroe® Intelligent Suspension de Tenneco est présente dans le tout dernier SUV premium de Li Auto

NORTHVILLE, Illinois, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La technologie de suspension semi-active CVSAe Monroe® Intelligent Suspension de Tenneco est présente dans deux versions du Li L7, nouveau SUV électrique cinq sièges premium de Li Auto. Conçu pour les petites familles, le L7 est le troisième modèle du constructeur automobile pékinois à être doté de la technologie CVSAe, qui adapte en continu les caractéristiques d'amortissement du véhicule aux conditions routières fluctuantes sur la base des données fournies par les multiples capteurs embarqués de contrôle de la conduite.



Les consommateurs optant pour les niveaux de garniture Pro et Max du L7 bénéficient de la suspension pneumatique Li Magic Carpet de Li Auto, comprenant des ressorts pneumatiques contrôlés par CVSAe. L'unité de contrôle électronique du système traite les entrées de capteur et ajuste la soupape électronique indépendamment au sein de chacun des quatre amortisseurs, pour une manipulation et un confort optimaux. Chaque conducteur peut choisir son réglage de suspension préféré – Comfort, Standard ou Sport – pour n'importe quel environnement de conduite. Les amortisseurs du système proposent aussi cinq hauteurs de conduite réglables.

Outre le Li L7, le Li Auto propose aussi la technologie CVSAe Monroe Intelligent Suspension sur le Li L9, SUV pleine taille de luxe, et le Li L8, un large SUV. Cette technologie est proposée sur plus de 16 marques d'équipement d'origine à travers le monde. Tenneco peut fournir des modules d'amortisseur dotés de la technologie CVSAe avec des algorithmes de contrôle et logiciels, pouvant être adaptés avec efficacité à chaque nouveau modèle. Le système requiert une consommation électrique minimale et est compatible avec les suspensions à ressort pneumatique et bobine, et peut aussi être déployé dans les absorbeurs de chocs et jambes McPherson.

« Monroe Intelligent Suspension est l'une des marques de suspension avancée les plus populaires et à la plus rapide expansion de Chine, et la capacité d'ajustement exceptionnelle de la technologie CVSAe en a fait un choix de premier plan pour les tout derniers modèles de VE de nos clients OEM », a déclaré Romain Nollet, vice-président du groupe et directeur général des solutions de conduite Monroe.

Les systèmes CVSAe pour le Li L7 sont fournis par le site de fabrication Tenneco Performance Solutions de Changzhou, en Chine.

Pour en savoir plus sur le portefeuille Monroe Intelligent Suspension de Tenneco, veuillez consulter le site monroeintelligentsuspension.cn.

À propos de Tenneco

Tenneco est l'un des plus grands concepteurs, fabricants et négociants mondiaux de produits automobiles pour les acheteurs d'équipement d'origine et du marché secondaire. À travers nos groupes commerciaux DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco favorise des avancées de la mobilité mondiale en fournissant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les camions commerciaux, le hors route, le secteur industriel, les sports motorisés et le marché secondaire.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.tenneco.com .







CONTACT :

Simonetta Esposito

Relations avec les médias

Tenneco

Sesposito@tenneco.com

Les photos accompagnant cette annonce sont disponibles sur

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa213b70-604e-408c-9f30-eef0a58958ac