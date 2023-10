BGI-Gruppe: Verpflichtung zu Qualität und Innovation in einer Welt der Normen

SHENZHEN, CHINA, October 23, 2023 / EINPresswire.com / -- Normen berühren fast jeden Aspekt unseres täglichen Lebens. Sie sorgen dafür, dass Produkte und Dienstleistungen so funktionieren, wie wir es erwarten, und machen das Leben sicherer und angenehmer. Die BGI Group ist sich der Bedeutung der Einhaltung höchster Standards im Gesundheitswesen bewusst. Dieses Engagement spiegelt sich in unseren Laboren, Geräten, Datensicherheit, Compliance Management und anderen Aspekten wider - und das weltweit.Jedes Jahr am 14. Oktober feiert die Welt als globale Gemeinschaft den Weltnormungstag, um die Kraft der Normung zu würdigen. Das Thema für 2023 lautet "Eine gemeinsame Vision für eine bessere Welt: SDG 3 einbeziehen".Das Nachhaltigkeitsziel 3 der Vereinten Nationen (SDG 3) ist ein wichtiger Teil dieser Vision und konzentriert sich auf die Gewährleistung eines gesunden Lebens und die Förderung des Wohlergehens für alle. Die Umsetzung von SDG 3 und der umfassenderen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung erfordert die strikte Einhaltung internationaler Standards. In dieser Hinsicht zeichnet sich die BGI Group durch ihr Engagement für den Schutz der menschlichen Gesundheit und das Wohlergehen der globalen Gesellschaft aus.Einhaltung der weltweit führenden medizinischen LaborstandardsDie Akkreditierung durch das College of American Pathologists (CAP) gilt als "Goldstandard" für Qualitätssicherungssysteme in medizinischen Laboratorien.Die BGI-Laboratorien in Dänemark, Australien, Hongkong, Shenzhen und Tianjin nehmen jedes Jahr an den CAP-PT-Programmen teil und haben die Bewertung "Gut" erhalten. Das Genalive Medical Laboratory, ein unabhängiges klinisches Joint-Venture-Labor der BGI und ihres saudi-arabischen Partners, hat kürzlich ein CAP-Audit bestanden und damit seine hervorragende Leistung bei klinischen Labortests und Managementpraktiken unter Beweis gestellt.Ein weiterer wichtiger Standard im Gesundheitswesen ist die ISO 15189, die die Management- und technischen Anforderungen an die Qualität und Leistungsfähigkeit medizinischer Laboratorien auf internationaler Ebene regelt. Die Laboratorien der BGI Group in Dänemark und Australien sind nach ISO 15189 akkreditiert. Die Akkreditierung des Labors von BGI Australia ermöglicht die Durchführung von klinischen Ganz- Exom-Sequenzierungen (cWES). Die Akkreditierung hilft BGI Australia, klinischen Labors, Krankenhäusern und anderen Partnern Dienstleistungen anzubieten, um Veränderungen im Exom zu identifizieren, die zu seltenen genetischen und pädiatrischen Erkrankungen beitragen.Diese Zertifizierungen unterstreichen das Engagement von BGI, internationale Standards einzuhalten und medizinische Laborqualität auf höchstem Niveau zu bieten.Medizinprodukte-Qualifizierung sichert höchstes QualitätsmanagementFür Medizinprodukte ist die ISO 13485 eine wichtige Norm für Qualitätsmanagementsysteme, die für die Entwicklung, Herstellung, Lagerung, den Vertrieb und die Installation von Medizinprodukten gilt.Das Engagement der BGI Group erstreckt sich auch auf Produkte der In-vitro-Diagnostik (IVD), einschließlich Testkits für Fertilität, Onkologie und Infektionskrankheiten. Die Standorte der BGI Group in sechs Städten in China und in Übersee in Singapur, Dänemark, Lettland und Äthiopien sind alle nach ISO 13485 zertifiziert, was das Engagement von BGI für höchste Qualität bei Medizinprodukten unterstreicht.Höchste Priorität für Datensicherheit und Schutz der PrivatsphäreIm heutigen digitalen Zeitalter ist der Schutz der Privatsphäre von höchster Bedeutung. Die BGI Group hat ihr Engagement für Datensicherheit und Datenschutz durch Zertifizierungen wie BS 10012 und ISO/IEC 27001 unter Beweis gestellt.BS 10012, herausgegeben vom British Standards Institute, entspricht der strengen Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union und bietet einen soliden Rahmen für den Schutz personenbezogener Daten bei der Datenverwaltung. BGI hat die BS 10012-Zertifizierung in Hongkong und Dänemark erhalten und bemüht sich aktiv um ähnliche Zertifizierungen in verschiedenen anderen Regionen.Mehrere Niederlassungen der BGI-Gruppe in China und Übersee haben außerdem die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 erhalten, einem der weltweit am weitesten verbreiteten Managementsysteme für Informationssicherheit. Diese Zertifizierungen unterstreichen das Engagement von BGI für den Schutz von Daten und personenbezogenen Informationen.Strikte Einhaltung der globalen Compliance Management StandardsBGI Genomics, eine Tochtergesellschaft der BGI Group, hat kürzlich die strenge Prüfung der British Standards Institution (BSI) erfolgreich bestanden und die Zertifizierung nach GB/T 35770-2022 / ISO 37301:2021 Compliance Management System erhalten.Engagiert bei der Entwicklung von StandardsDas Engagement der BGI Group für Standards geht über die bloße Einhaltung von Normen hinaus; sie beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von Standards.Zu den jüngsten Beiträgen zählen die Veröffentlichung von "ISO/TS 23511:2023 Biotechnology - General requirements and considerations for cell line authentication", "ISO/TS 8392:2023 Genomics informatics - Description rules for genomic data for genetic detection products and services" und "ISO/TS 24420:2023 Biotechnology - Massively parallel DNA sequencing - General requirements for data processing of shotgun metagenomic sequences". Diese Normen sind die ersten ihrer Art in ihrem jeweiligen Bereich und von entscheidender Bedeutung für den Fortschritt der Gentechnik und die Gewährleistung ihrer verantwortungsvollen Nutzung.Heute verfügt die BGI Group weltweit über mehr als 100 internationale Qualitätssicherungszertifikate, die den internationalen Anforderungen entsprechen. Diese Zertifikate bestätigen den Kunden das Engagement der BGI in den Bereichen Qualitätsmanagement im Labor, Datensicherheit, Datenschutz, Umweltschutz und mehr.Das unerschütterliche Engagement der BGI Group für globale Standards kommt nicht nur ihren Kunden zugute, sondern trägt auch zu der umfassenderen Vision einer besseren und gesünderen Welt bei, die in SDG 3 und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beschrieben ist. In den Worten von Dr. Fu Wei, Leiter des Qualitätsmanagements bei BGI Genomics: "Die Mission und Vision von BGI besteht darin, der Menschheit durch Gentechnologie zu helfen, und Qualität ist die Lebensader, an der BGI festhält".