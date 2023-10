Het is tijd voor een financiële renaissance!

De Financiële Renaissance is begonnen met nieuw boek, website en YouTube-kanaal!

Alleen met een Financiële Renaissance kunnen we de politieke impasse doorbreken die al zo lang aan de gang is!” — Jean-Paul Fonteijn

DRIEBERGEN, NEDERLAND, October 23, 2023 / EINPresswire.com / -- Is het jou ook opgevallen?De kosten van levensonderhoud worden ondraaglijk. De milieuproblemen worden ernstig. Steeds meer oorlogen. Ons huidige politieke landschap lijkt niet in staat een oplossing te vinden. Onze wereld heeft een vreedzame revolutie nodig. Maar hoe ziet dat eruit? En hoe kunnen we het laten gebeuren? De antwoorden liggen in het begrijpen van het probleem en de oorzaak ervan en het vervolgens voorstellen van een innovatieve oplossing. Laten we eerst twee verrassende feiten over de verdeling van rijkdom ontrafelen. Feit nummer één: een kleine groep ultrarijke individuen, bijna microscopisch klein in vergelijking met de wereldbevolking, beschikt over dezelfde hoeveelheid rijkdom als 8 miljard andere mensen samen. Feit nummer twee: de belastingdruk rust primair op de schouders van de werkende mensen, terwijl deze groep superrijke individuen in vergelijking slechts een fractie bijdraagt.Laten we ons nu verdiepen in het probleem.Waarom slagen politici er niet in om de stijgende kosten van levensonderhoud aan te pakken? Het antwoord ligt in de stroom van rijkdom. Eeuwenlang is er gestaag geld uit de zakken van de werkende mensen weggesluisd naar de kluizen van de superrijken. Dit weglekken van rijkdom is de belangrijkste boosdoener achter de stijgende kosten van levensonderhoud, die steeds meer mensen in financiële nood drijven. Dus als we de belastingen verhogen, die voornamelijk door de beroepsbevolking worden betaald, zullen de kosten van levensonderhoud alleen maar stijgen. Linkse partijen erkennen het probleem van de stijgende kosten van levensonderhoud en willen dit aanpakken. Rechtse partijen daarentegen begrijpen dat het verhogen van de belastingen het probleem alleen maar zal verergeren. Beide partijen hebben geldige punten, maar geen van beide biedt een oplossing. We bevinden ons in een politieke impasse, maar er is licht aan het einde van de tunnel.De mensheid staat op een cruciaal kruispunt.We kunnen óf doorgaan met het spartelen in onze nationale politiek, waardoor de rijkdom wegbloedt naar een select groepje, óf we kunnen onze krachten bundelen met landen over de hele wereld om revolutionaire wetswijzigingen door te voeren die de stroom van rijkdom terug naar de werkende mensen leiden. Hoe? Door een aanzienlijke vermogensbelasting in te voeren op de superrijken en ervoor te zorgen dat bedrijfswinsten niet alleen ten goede komen aan de aandeelhouders, maar ook aan de werknemers. Op deze manier kan het geld terugvloeien naar de handen van de werkende mensen, waardoor gezondere economieën en overheden worden bevorderd. Deze veranderingen zullen ons in staat stellen niet alleen de stijgende kosten van levensonderhoud aan te pakken, maar ook de urgente milieu-, armoede- en gezondheidsproblemen waarmee onze wereld vandaag de dag te kampen heeft. Het is tijd om onze mouwen op te stropen en in actie te komen.Het is tijd om de politieke impasse te doorbreken!Het is tijd voor een financiële renaissance!1. Nieuwe belasting voor de superrijken2. Bedrijfswinsten gaan ook naar werknemers3. Lopende belastingen verlaagdDeze financiële renaissance is nu begonnen met een nieuw boek (GRATIS PDF), website en YouTube-kanaal Samen hebben we de macht om de wereld te veranderen. Laten we niet alleen toeschouwers zijn. Laten we de katalysator voor verandering zijn.Een goede toekomst voor iedereen is veel dichterbij dan we denken!