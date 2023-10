Paso 5 foco de atención: Cómo Carime Ruvalcaba influye positivamente en los niños de Nebraska y en la profesión

Conozca a Carime Ruvalcaba, directora y propietaria de Karime Child Care, LCC, un hogar de cuidado infantil familiar en Grand Island, Nebraska. Lograr una calificación de Step 5 es uno de los muchos logros de Carime. Su continuo aprendizaje y participación en el campo de la educación de la primera infancia ha elevado la calidad de su cuidado y ha ayudado a otros en el camino.

¿Qué le inspiró para dedicarse al cuidado de los niños?

Trabajé en la industria procesadora de carne durante muchos años y, tras superar algunas circunstancias difíciles de la vida, encontré la razón por la que Dios me envió a este mundo: educar, proteger y cuidar a los niños.

Quería tener mi propio negocio y llevo seis años dirigiendo mi programa. Fui la primera proveedora Hispana de Cuidado Infantil Familiar en alcanzar alta calidad en Grand Island. Cuido hasta 10 niños, y mi lista de espera sigue creciendo. Mi filosofía de Cuidado y Educación de niños está impulsada por el bienestar y el desarrollo de los niños.

Aunque no sé inglés, con la ayuda de mi teléfono y Google Translate, he realizado más de 280 horas de formación en los últimos seis años.

Con el apoyo de Nebraska Early Childhood Collaborative (NECC por sus siglas en inglés) y un gran grupo de proveedores en el área de Omaha, obtuve mi credencial de Asociada Nacional en Desarrollo Infantil (CDA por sus siglas en inglés). NECC también me ha reconocido como Proveedora del Mes en diciembre de 2021 y como Campeona de Early Childhood en marzo de 2023 por mi dedicación a desarrollar el futuro de Nebraska y ayudar a nuestras comunidades a prosperar. Continúo siendo parte del programa Elevate de NECC.

También tengo el honor de ser miembro del Nebraska Early Childhood Workforce Leadership Cadre del Buffett Early Childhood Institute, que reúne a 26 líderes en el campo de la educación. Proporcionamos información e ideas que ayudan a poner en marcha proyectos que aumentan la calidad y la cantidad de profesionales dedicados a la educación infantil.

Estoy certificada como instructora de Safe With You en español, y colaboro como voluntaria con un grupo de organizaciones en reuniones mensuales, que se celebran en College Park, en Grand Island, todos los últimos miércoles de cada mes. Ayudamos gratuitamente a las personas interesadas en cuidar y educar niños. Les explicamos el proceso de obtención de la licencia, entrenamientos, y también damos información que les ayude a mejorar sus programas. Me complace compartir mis conocimientos y experiencia.

¿Cómo se enteró de la existencia de Step Up to Quality? ¿Por qué decidió unirse?

Me enteré de Step Up to Quality a través del Nebraska Early Childhood Professional Record System (NECPRS por sus siglas en inglés) y decidí unirme para mejorar la calidad de mi programa. Los primeros cinco años de la vida de un niño determina el adulto que llegará a ser. La forma en que se trata a un niño influye en su desarrollo cerebral, su memoria, sus emociones, su aprendizaje, su razonamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Quiero ser una de las personas que influya positivamente en la vida y el futuro de los niños y sus familias.

¿Qué se siente al estar calificado en Step 5?

Me siento muy orgullosa y satisfecha de haber sido calificada en el nivel paso 5. Es un gran logro para mi programa y me permite avanzar en mi carrera como profesional de Cuidado y educación de la primera infancia.

¿De qué manera ha contribuido Step Up to Quality a mejorar la calidad de sus prácticas de cuidado de niños?

Gracias a la formación que completé a través de Step Up to Quality, puedo ofrecer más y mejores interacciones con los niños, y también puedo identificar y responder adecuadamente a las necesidades emocionales y físicas de cada niño junto con las familias. Las observaciones fueron muy importantes para identificar las cosas que hago bien y darme la oportunidad de mejorar. Creo que se obtienen mejores resultados si se construye en lugar de reparar.

¿Qué palabras de motivación tiene para los proveedores que están considerando unirse a Step Up to Quality o que todavía están trabajando a través de Steps?

Unirse a Step Up to Quality le permite aprender y mejorar su programa, lo que luego le da la oportunidad de mejorar el futuro de los niños y las familias de Nebraska. Y como parte del Departamento de Educación de Nebraska, la capacitación de Step Up to Quality realmente lo convierte en un profesional.

