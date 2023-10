Rapport d’EDC : Les politiques publiques mondiales dynamisent les technologies propres et portent les investissements dans le secteur à des niveaux records

OTTAWA, 19 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Si l’adoption de nouvelles politiques climatiques stimule la croissance des technologies propres, il sera primordial de combler les besoins en financement des entreprises en démarrage pour assurer la réussite du secteur canadien des technologies propres, selon le dernier rapport annuel d’Exportation et développement Canada (EDC) publié sur le sujet.



Intitulé Le secteur canadien des technologies propres : moteur de progrès, le document souligne que 2022 a donné lieu à des investissements records de 1,2 milliard de dollars dans le secteur canadien des technologies propres, soit les plus élevés depuis 2018. Fait à noter, certains domaines ont vu leur volume d’investissements augmenter de 33 % par rapport à 2021, notamment l’énergie et l’électricité (y compris les technologies de fusion nucléaire et l’hydrogène).

« Notre analyse de diverses données révèle que l’investissement dans les technologies propres a pratiquement quadruplé depuis 2018 sous l’impulsion des politiques publiques, un élément essentiel à la croissance de ce secteur au Canada », explique Stuart Bergman d’EDC, économiste en chef et vice-président.

Défis et occasions

Malgré un solide écosystème d’entreprises en démarrage et d’accélérateurs, le secteur est, d’après le rapport, confronté à plusieurs défis, en particulier des niveaux inadéquats de financement dans le domaine de la R-D de la part du secteur privé, ce qui place le Canada en queue de peloton au chapitre des investissements totaux par habitant. Or, pour être florissant, le secteur canadien des technologies propres devra impérativement résorber ce déficit de financement, sans quoi les entreprises canadiennes du secteur risquent de rater cette occasion en or.

Par ailleurs, depuis 2012, le Canada accuse aussi, dans les secteurs de l’environnement et des technologies propres (ETP), des déficits commerciaux constants du fait de sa dépendance aux importations de biens de technologies propres.

« Il nous faut de l’investissement et du soutien du secteur privé pour regagner des parts de marché à l’exportation et maintenir notre compétitivité dans ce secteur », ajoute M. Bergman.

Heureusement, le secteur canadien des technologies propres compte un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME) qui, avec une aide adéquate, sont capables de mobiliser le financement nécessaire au développement de leurs activités.

« Pour rendre le Canada plus concurrentiel et favoriser la réussite de son écosystème des technologies propres, il faudra bonifier le soutien accordé aux entreprises en démarrage et en expansion, et multiplier les investissements dans les chaînes de valeur des technologies naissantes », déclare Guillermo Freire, premier vice-président, Marché intermédiaire, et responsable de la division des technologies propres d’EDC.

« Nous devons travailler ensemble selon une approche écosystémique pour faire en sorte que les entreprises de cette filière obtiennent le soutien voulu tout au long de leur cycle de vie : du démarrage, à la commercialisation, puis de la croissance à la mondialisation de leurs activités », souligne M. Freire.

Priorité stratégique d’EDC depuis plus d’une décennie, l’appui aux technologies propres a propulsé la Société parmi les principaux acteurs financiers du secteur au Canada. Ainsi, EDC a facilité des exportations de près de 29 milliards de dollars depuis 2012 et a consacré une enveloppe inédite de 8,8 milliards de dollars au soutien commercial de ce secteur en 2022.

Du 30 octobre au 6 novembre se tiendra la Semaine de l’exportation des technologies propres 2023 d’EDC sous le thème « Favoriser la collaboration et accélérer le progrès ». Cette septième édition se déroulera à Ottawa, à Toronto, à Montréal et à Vancouver, et sera également diffusée en direct.

Pour en savoir plus sur les constats d’EDC concernant les technologies propres, veuillez télécharger la version intégrale du rapport. Cliquez ici pour vous inscrire à la Semaine de l’exportation des technologies propres ou pour obtenir plus de détails.

* Nota – Le rapport sur le secteur mondial et canadien des technologies propres est publié chaque année par les Services économiques d’EDC. Y figurent des analyses de données provenant d’organisations réputées ainsi que des conseils d’experts sur le contexte actuel et le potentiel du secteur canadien des technologies propres.

