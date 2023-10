L’usine d’ABB célèbre 50 années à l’avant-garde des technologies analytiques durables

Fondée en 1973, l’usine d’ABB située à Québec, au Canada, fabrique aujourd’hui des solutions de pointe sur le marché de la mesure analytique industrielle

QUÉBEC, 19 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB célèbre le 50e anniversaire de son usine Mesure et analyse basée à Québec, qui fabrique aujourd’hui des produits de premier plan sur le marché de la mesure analytique industrielle et qui est l’un des plus grands fournisseurs de capteurs optiques pour la détection des émissions de gaz à effet de serre à partir de l’espace.

Fondée en 1973 par les visionnaires Henry Buijs, Garry Vail et Jean-Noël Bérubé, Bomem Inc. était à l’origine une entreprise locale qui s’est développée pour devenir une usine de grande envergure employant plus de 400 personnes. En 1999, Bomem est entrée dans une nouvelle ère lorsqu’ABB en a fait l’acquisition, car elle a pu tirer parti des ressources et de la portée mondiale de l’entreprise pour étendre l’impact de ses activités. Aujourd’hui, l’usine abrite la plus grande équipe de recherche et développement d’ABB dans la division Mesure et analyse, formée de 150 ingénieurs et scientifiques.

« Au cours de ses 50 années d’existence, l’usine d’ABB de Québec a repoussé les limites de la mesure analytique industrielle tout en atteignant les étoiles, littéralement, a déclaré Jean-René Roy, gestionnaire mondial du secteur d’affaires analytique, unité d’affaires Mesure et analyse d’ABB. Grâce à sa technologie pionnière d’analyse des gaz, ABB continue de soutenir les initiatives mondiales en matière de changement climatique, en fournissant des solutions avancées qui permettent d’observer notre planète et contribuent à protéger son avenir. L’atteinte de ce jalon témoigne du pouvoir de l’innovation, du dévouement et de l’engagement de chacun des employés qui ont travaillé à l'usine de Québec au cours des cinq dernières décennies. »

Révolutionner l’analyse des gaz grâce à l’innovation

Fabriqué au Québec, l’analyseur Sensi+MC d’ABB permet de surveiller la qualité du gaz naturel grâce à un seul appareil mesurant en continu et simultanément la présence de contaminants – sulfure d’hydrogène, eau et dioxyde de carbone –, ce qui élimine le besoin d’avoir recours à plusieurs analyseurs et divers programmes de maintenance, tout en réduisant le temps de formation et d’intervention des opérateurs.

L’usine québécoise fabrique également la suite ABB de solutions de détection de fuites de gaz naturel, qui utilise une approche innovante de la détection de gaz, avec une sensibilité 1 000 fois supérieure et une vitesse 10 fois plus rapide par rapport aux équipements traditionnels.

Toujours au Québec, ABB conçoit et fabrique l’un des plus grands portefeuilles au monde de spectromètres FT-IR et FT-NIR de laboratoire, pour l’industrie et pour le contrôle des procédés. Utilisées pour le contrôle de la qualité, ces solutions augmentent la productivité tout en réduisant l’impact sur l’environnement dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les produits chimiques, les sciences de la vie, et bien d’autres encore.

Depuis sa création, l’usine d’ABB à Québec fournit des solutions qui répondent aux besoins de l’industrie spatiale mondiale, en collaborant avec les principales agences spatiales et en leur offrant des services dans des domaines tels que les prévisions météorologiques, l’analyse du climat, l’observation de la Terre, l’exploration spatiale et l’astronomie.

Ces dernières années, les capteurs optiques construits par ABB au Québec ont joué un rôle essentiel dans la détection des émissions de gaz à effet de serre depuis l’espace. L’analyse des gaz dans l’espace permet d’établir des rapports impartiaux entre les différentes juridictions, ce qui est essentiel pour vérifier les engagements en matière de climat. Les capteurs optiques construits par ABB offrent une résolution 100 fois supérieure à celle des technologies comparables, ce qui permet de détecter avec précision les sources d’émissions.

