Northann Corp. 宣布 $6,000,000 初始公开发行定价

Elk Grove, CA, Oct. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northann Corp.（“Northann”或“公司”），一家专门从事3D打印地板解决方案的公司，今天宣布了其首次公开募股（“此次发行”）的定价。IPO发行包括1,200,000股普通股，公开发行价为每股$ 5.00，在扣除承销折扣和发行费用之前的总融资金额为$6,000,000。公司的普通股已获得在NYSE American上市的批准，并将以“NCL” 为股票代码于美国东部时间2023年10月19日开始交易。

根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在此次IPO发行交割完成之日45天内以公开发行价格再追加认购最多180,000 股的普通股股票。公司预计此次发行将于美国东部时间2023年10月23完成。

此次发行是以包销的方式进行。Craft Capital Management LLC，Prime Number Capital，LLC和R.F. Lafferty & Co., Inc.担任此次发行的联席承销商。Ortoli Rosenstadt LLP担任发行方律师，Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任承销商律师。

公司计划将此次发行的收益用于在美国收购设施和设备，产品开发，销售和市场营销活动，以及一般营运资金用途。

有关公司注册上市的申请书（备案号333- 273246）已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2023年9月29日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书的形式发行。最终招股说明书可通过电子邮件info@craftcm.com或通过标准邮件至Craft Capital Management LLC，377 Oak St，Lower Concourse，Garden City，NY 11530获取。此外，最终招股说明书也可通过SEC的网站www.sec.gov获取。

在您投资之前，您应阅读公司已经或将提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和该发行的更多信息。本新闻稿不构成销售要约或购买要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于Northann Corp.

Northann Corp.专门从事其旗舰品牌“Benchwick”下的3D打印地板解决方案。公司的业务涵盖了从回收海洋塑料到最终生产复杂地板设计的整个增材制造领域。Northann主要通过其在北美和欧洲的销售网络提供一系列专有解决方案，包括Infinite Glass，DSE，TruBevel和MattMaster。

有关更多信息，请访问ir.northann.com。

前瞻性声明

本新闻稿中包含有前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划， 目标，目的， 战略， 未来事件，预期业绩，假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"将要"，"想要"， "应该"， "相信"， "预期"， "期待"， "预估"， "估计"或类似的非事实性的文字，特别是关于公司在NYSE American的挂牌及完成该发行，都应视为前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于公司的战略目标， 公司的未来规划， 公司产品或服务的市场需求和用户接受度， 技术更新， 经济走势， 企业的名声和品牌，行业竞争和竞价的影响，相关政策法规，中国宏观经济状况的起伏，公司服务的国际市场情况，以及招股说明书中披露的相关风险和有关假设。鉴于以上原因及其它相关原因，我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述，并且，我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。

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