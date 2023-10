Tulfo vows continued gov't support for Pinoys affected in Israel war

Sen. Idol Raffy Tulfo on Oct. 18 met with officials from the Department of Foreign Affairs along with some lawmakers at DFA Central Office to discuss the current situation of Filipinos in Israel.

Among those who attended the meeting were DFA Secretary Enrique Manalo, Usec. Eduardo de Vega of Migrant Workers Affairs, Usec. Maria Theresa Lazaro of Bilateral Relations and ASEAN Affairs, Asec. Mardomel Melicor of Middle East and African Affairs, Pampanga 2nd district Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, OFW Partylist Marissa Rep. "Del Mar" Magsino, KABAYAN Partylist Rep. Ron Salo and ACT Teachers Partylist Rep. France Castro.

Meanwhile, Ambassador to Israel Pedro Laylo Jr., Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat, Ambassador to Jordan Wilfredo Santos, Ambassador to Egypt Ezzedin Tago and Charge d'affaires to Syria John Reyes also joined the meeting virtually.

"Patuloy pa din ang close monitoring sa mga Filipino community sa mga lugar na apektado ng giyera kabilang na ang Israel, Gaza at West bank pati ang mga kalapit na bansa. May contingency plan na din ang gobyerno sakaling mas lumala ang sitwasyon sa rehiyon," Tulfo said.

There were some OFWs who have already expressed their interest to return to the Philippines due to the war in the said country.

Among these were the 16 OFWs, along with one infant, who arrived on October 18 at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. They were welcomed by Tulfo at the airport.

"Gagawin ang lahat ng gobyerno para masigurong ligtas at maayos na makakabalik ang mga OFW dito sa Pilipinas. May mga ayuda ring ibibigay para sa mga nakabalik na sa bansa at scholarship mula sa TESDA para sa kanilang mga anak," he said

"Puspusan din na nagtratrabaho ang Department of Migrant Workers (DMW) at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) para sa repatriation ng mga Pinoy sa Israel," he added.

Additionally, Tulfo stated: "Kaisa ako sa pagdarasal para sa kaligtasan ng mga Pinoy na naipit sa kaguluhan sa Israel."

Patuloy na suporta ng gobyerno sa mga Pinoy na apektado ng gyera sa Israel, siniguro ni Tulfo

OKTUBRE 18 - Nakipagpulong si Sen. Idol Raffy Tulfo sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs (DFA) kasama ang ilang mambabatas sa DFA Central Office para pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Pinoy sa Israel na nasa gitna pa rin ng giyera laban sa armadong grupong Hamas.

Kasama sa nasabing meeting sina DFA Secretary Enrique Manalo, Usec. Eduardo de Vega ng Migrant Workers Affairs, Usec. Maria Theresa Lazaro ng Bilateral Relations and ASEAN Affairs, Asec. Mardomel Melicor ng Middle East and African Affairs, Pampanga 2nd district Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, OFW party list Marissa "Del Mar" Magsino, KABAYAN Partylist Rep. Ron Salo at ACT Teachers Partylist Rep. France Castro.

Kabilang din virtually sa nasabing pagpupulong sina Ambassador to Israel Pedro Laylo Jr., Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat, Ambassador to Jordan Wilfredo Santos, Ambassador to Egypt Ezzedin Tago at Charge d'affaires to Syria John Reyes.

"Patuloy pa din ang close monitoring sa mga Filipino community sa mga lugar na apektado ng giyera kabilang na ang Israel, Gaza at West bank pati ang mga kalapit na bansa. May contingency plan na din ang gobyerno sakaling mas lumala ang sitwasyon sa rehiyon," ani Tulfo.

May ilang mga OFW na ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na umuwi sa Pilipinas dahil sa kaguluhan sa nasabing bansa.

Kabilang na dito ang 16 na OFW at isang infant na sinalubong ni Sen. Tulfo mula Israel na dumating ng Oktubre 18 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3.

"Gagawin ang lahat ng gobyerno para masigurong ligtas at maayos na makakabalik ang mga OFW dito sa Pilipinas. May mga ayuda ring ibibigay para sa mga nakabalik na sa bansa at scholarship mula sa TESDA para sa kanilang mga anak," saad niya.

"Puspusan din na nagtratrabaho ang Department of Migrant Workers (DMW) at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) para sa repatriation ng mga Pinoy sa Israel," dagdag niya.

Dagdag pa ni Sen. Idol, na Chairperson ng Committee on Migrant Workers, na kaisa siya sa pagdarasal para sa kaligtasan ng mga Pinoy na naipit sa kaguluhan. Nangako siya na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay tulong at suporta sa mga Pilipino sa Israel.