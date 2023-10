De quoi se réjouir : Les nouvelles données Lightspeed révèlent une hausse des commandes à emporter et des ventes de spiritueux lors de l’Halloween dans les bars et les restaurants d’Amérique du Nord

Les bars qui étaient ouverts le 31 octobre dernier ont vu une augmentation de 15 % dans leurs ventes et de 26 % dans leurs entrées, laissant présager un mardi d’Halloween occupé cette année [DONNÉES].

MONTRÉAL, 19 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) publié de nouvelles données* montrant que l’an dernier, le lundi soir de l’Halloween a stimulé les ventes dans les bars et pour les commandes à emporter. Ces chiffres, qui reposent sur un échantillon de milliers de restaurants et de bars d’Amérique du Nord qui utilisent les services de Lightspeed, pointent vers un mardi soir achalandé pour l’Halloween de cette année.







Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.

Voici les principales conclusions.

L.A. fête l’Halloween. Les bars de Los Angeles étaient animés à l’Halloween. Ils ont vu une hausse des ventes de 107 % par rapport au lundi précédent. Jacksonville est arrivé au deuxième rang avec un bond de 65 % d’une semaine à l’autre. En troisième position, on retrouve Brooklyn et son augmentation de 46 %. À l’autre bout du spectre, on trouve Colombus, Key West et Minneapolis, où les bars de ces villes ont connu la plus forte baisse de leurs ventes. En effet, les données de Lightspeed montrent une diminution de 46 % à Columbus et à Key West, tandis que Minneapolis a quant à elle connu une chute de 49 % dans les additions de bar.

Quand l’Halloween tombe un jour de semaine, les commandes à emporter bondissent. À l’Halloween, les restaurants de toutes catégories confondues (restauration rapide décontractée, haut de gamme ou gastronomique) ont vu une hausse de 11,37 % dans les commandes à emporter par rapport au lundi précédent. Cette année, le 31 octobre tombe un mardi. Les restaurants peuvent donc s’y prendre à l’avance pour profiter au maximum de l’essor dans les commandes à emporter.



La citrouille demeure la reine incontestée, et ce, partout aux États-Unis. Elle fait particulièrement fureur dans le Nord-Est, où les ventes de produits à la citrouille ont augmenté de 3164 % en octobre par rapport à juillet. Dans le Sud, elles ont connu une hausse de 2824 %, tandis qu’on parle plutôt de 1737 % au Midwest et de 1216 % sur la côte Ouest.



La ville de Portland dans le Maine a montré tout son emballement pour la citrouille avec une impressionnante hausse des ventes de produits à la citrouille de 46 275 % en octobre par rapport à juillet.





Ces données ne surprendront pas les bars et les restaurants de type décontracté, comme ils anticipent déjà l’engouement pour l’Halloween en prévoyant événements, promotions et effectifs supplémentaires. « Nous sommes prêts à recevoir tout ce monde », affirme Rohit Sharma, directeur général et associé à l’exploitation du Bar 404, un speakeasy au centre-ville de Toronto.



« Les clients se présenteront en grand nombre, et nous voulons nous assurer d’avoir le personnel nécessaire pour les accueillir. » M. Sharma encourage également ses employés à prendre part aux festivités, notamment au moyen de cocktails saisonniers et de costumes.

Peter Dougherty, directeur général du secteur de la restauration et de l'hôtellerie chez Lightspeed Commerce, reconnaît que la soirée d'Halloween a toujours été une fête populaire pour les clients des bars. « Si l’on se fie aux chiffres de l’année dernière, les gérants de restaurants et de bars ouverts le mardi soir devraient s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de personnel le 31 octobre. Ce qui est particulièrement intéressant pour les bars, c’est la part de l’augmentation des ventes de spiritueux et de cocktails qui est à l’origine de l’augmentation du nombre d’entrées, les ventes de bière ayant également légèrement augmenté, alors que nous avons constaté que les ventes hors établissement étaient principalement alimentées par la bière, y compris les bières sans alcool. » Dans l’ensemble, M. Dougherty considère ces données comme une opportunité pour les entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. « Avec Halloween et le retour de la saison des citrouilles, nos clients peuvent vraiment laisser libre cours à leur créativité. Nous voyons des plats étonnants sur les menus, note-t-il. Je ne parle pas seulement des pâtisseries. Nous voyons des horchata à la citrouille, des martinis expresso à la citrouille et un grand nombre de bières complexes et épicées – c’est incroyable. »

Le module Analyses avancées de Lightspeed peut aider les bars et les restaurants à prévoir les soirées achalandées. Les gérants peuvent y voir les heures les plus rentables et les plats populaires afin de s’en servir pour optimiser les horaires et la planification des menus.

Lightspeed propulse les meilleurs bars au monde, notamment : Death & Co (Los Angeles), Mace (New York), Katana Kitten (New York), Service Bar (Washington, DC), Recess (Chicago), Collective Arts (Hamilton), Vin Mon Lapin (Montréal), Cloakroom (Montréal), David Rocco Bar Aperitivo (Toronto), Cubitt House (Londres), Maybe Sammy (Sydney), Sunshine Brewery (Gisborne) et In den Ouden Vogelstruys (Maastricht).

Pour explorer les fonctions novatrices de Lightspeed pour restaurateurs et découvrir ses puissantes capacités, consultez le fr.lightspeedhq.com/caisse/restaurant/.

*Méthodologie

Lightspeed a analysé les données internes de milliers de restaurants propulsés par Lightspeed pour restaurateurs en Amérique du Nord. L’analyse portait sur les données relatives aux montants des additions et d’autres points de données dans des cohortes de bars et de restaurants, y compris ceux de restauration rapide, décontractée, haut de gamme et gastronomique. Lightspeed s’est en particulier intéressée à l’évolution des ventes d’un lundi à l’autre dans le cadre de la fête d’Halloween. En outre, lors de l’analyse des tendances relatives aux citrouilles, Lightspeed a comparé les données du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2022.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter

