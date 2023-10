Remarks by President Charles Michel after the video conference of the members of the European Council

Merci beaucoup, bonsoir à chacune et à chacun, merci d’être présents à cette conférence de presse. Nous venons de clôturer la réunion du Conseil européen qui s’est tenue de manière virtuelle. Cette réunion a naturellement démarré par le respect d’une minute de silence pour l’ensemble des victimes innocentes qui ont perdu la vie en Israël et en Palestine, mais également pour les victimes des récentes attaques qui ont eu lieu en Europe et spécialement en France et en Belgique.

Mesdames et Messieurs, cette réunion du Conseil européen portait sur un sujet grave, un sujet sérieux, qui doit nous mobiliser en Européens; nous mobiliser en Européens, cela veut dire que nous devons guider notre action autour de deux principes: l’unité et la cohérence. L’unité parce que nous sommes une Union de valeurs, unité et Union de valeurs comme nous avons démontrées dans le cadre de cette guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, et cohérence et crédibilité, parce qu’il s’agit toujours, en tout lieu, en tout temps, de se tenir debout pour défendre la paix, pour défendre le droit international et le droit international humanitaire, partout, par tout le monde et en tout temps. Il s’agit de l’État de droit qui a du sens sur le plan national, européen et également sur le plan international.

Nous avons eu l’occasion également, dans cette réunion virtuelle, de constater une position très ferme, très solide, très unie, des 27 leaders autour de la déclaration qui a été communiquée ce dimanche. C’est une communication qui est extrêmement claire et forte, puisque d’une part nous condamnons dans les termes les plus sévères les attaques terroristes du Hamas contre Israël et contre la population d’Israël. Nous affirmons le droit d’Israël à se défendre dans le respect du droit international et du droit international humanitaire. Et nous sommes mobilisés comme Union européenne pour soutenir de façon humanitaire les populations les plus vulnérables, les populations les plus fragiles. Nous sommes également engagés en faveur d’un processus de paix pour une paix durable fondée sur la solution à deux États, et donc fondée sur le soutien à l’Autorité palestinienne.

Today we also addressed the challenges for the days and weeks to come. We have tasked our Ministers for Foreign Affairs and our ambassadors to undertake further work in various areas. First, we are determined to make sure that there will be constant monitoring, with an exchange of information between us, and an exchange of assessments. Maximum coordination will be required to ensure that we are extremely united on this important topic.

Point two – humanitarian action. Here there are several elements that are important. First, we would like to coordinate extensively with the United Nations, and demonstrate that we are consistent and coherent. We feel it is important to enable humanitarian assistance for the people in need and to make sure that they have access to water, electricity, food and to the medicines they need. Here I would like to express my emotion following the recent information that a hospital in Gaza was bombed, leading to many casualties. This shows the dramatic situation for the people on the ground.

We also discussed the question of the hostages. A few days ago I met some representatives of the families of the hostages taken by Hamas, who are being held in Gaza. It was a very emotional and shocking meeting. It is important to support the efforts made by some leaders in the region who are seeking to mediate, first to clarify the status of the hostages, their location, and the conditions of their detention, but also to reiterate our call for the immediate and unconditional release of all of the hostages.

In recent days I held talks with some leaders, and I have been informed that extensive efforts have been undertaken in that regard. We support these mediation efforts, and I hope that we will have success in that important area. We also discussed the evacuation of the foreign civilians in Gaza. There are European citizens, but not only European citizens. Yesterday I had a phone call with President Lula of Brazil, who also drew attention to this issue, and we are also cooperating with other countries across the world in this important field.

In a nutshell, humanitarian support, humanitarian assistance, development aid – we need to stand firm to ensure that civilians are protected everywhere.

Enfin, à coté de cette nécessité de poursuivre le monitoring permanent l’action humanitaire, deuxième point, il y a un troisième point qui est essentiel, et qui a été beaucoup discuté aujourd’hui, c’est la nécessité d’engager activement sur le plan politique, diplomatique, avec Israël, certainement, et avec l’ensemble des partenaires dans la région, pas seulement dans la région mais certainement avec les partenaires de la région.

Ici, je vois deux objectifs qui sont partagés par l’ensemble des leaders, un engagement politique, un engagement diplomatique, avec deux objectifs. Le premier, à court terme et à moyen terme, c’est de tout faire pour éviter l’escalade régionale. Nous savons qu’une extension du conflit sur le plan régional représenterait un danger majeur, d’abord pour la région bien entendu, mais également pour nous en Européens et pour le monde dans son ensemble, et certainement dans un moment où, ne l’oublions pas, il y a une guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, qui est également dans le voisinage direct de l’Union européenne, sur le continent européen, et puis engager les États de la région, c’est aussi faire la bonne analyse sur la situation dans un certain nombre de pays: le Liban, la Jordanie, l’Égypte par exemple. L’Égypte, je vais y revenir. Mesurer la situation pour ces pays directement voisins de la zone où le conflit se déroule. Enfin il y a un quatrième point que je souhaiterais mentionner.

My fourth point is domestic security on the European continent and within the European Union. This conflict has extensive resonance throughout the world, and it has generated a great deal of fragmentation, division and polarisation among our people and societies. It is for that reason that we also need to cooperate at the European Union level to try to diffuse tensions, prevent security risks and also strengthen the cooperation between our security services. We must also ensure that we combat hate speech, antisemitism and all other forms of hatred, such as Islamophobia and racism, i.e. all speech that seeks to fuel discrimination among our citizens. This is also a firm message that all of us have expressed today.

One last important topic for us, and we need to work on the question, is migration. In recent months we have been working extensively, including at the level of the European Council, on this very important topic. We have sought to demonstrate solidarity with frontline countries, for instance Italy. In the case of a country like Egypt, for example, which has millions of refugees, the situation can have a very difficult impact on the country, and it can also have direct consequences for us in Europe. That is why it is so important to engage with Egypt – this is one example, but an important example – to address the broad partnership with this country, including on migration and cooperating with Egypt, to facilitate possible humanitarian access to Gaza, which I hope will be possible.

S’agissant de l’Égypte, nous avons également noté que l’Égypte a marqué de façon très nette et très forte, dans de nombreux contacts politiques et diplomatiques, que l’Égypte ne souhaitait pas ouvrir la frontière avec Gaza, le point de passage a d’ailleurs été bombardé et semble avoir été détruit, pour une série de raisons liées au fait que l’Égypte accueille déjà plusieurs millions de réfugiés d’une part, mais également liées au fait que l’Égypte voit là une menace pour la capacité de maintenir la solution à deux États s’il devait y avoir des mouvements de population; je ne prends pas parti sur ce sujet mais j’indique simplement que ce point a été communiqué fortement par l’Égypte.

Enfin, je voudrais partager un dernier commentaire, une dernière réflexion avec vous. Dans un moment tel que celui-ci, le devoir de notre génération politique en Européens, c’est de ne pas perdre de vue l’essence de ce projet politique. L’Union pour des valeurs, l’Union pour la paix, pour la sécurité, pour la prospérité, et notre devoir c’est de regarder avec lucidité la carte du monde. Et je constate que sans doute il y a un pays qui bénéficie au moins indirectement de cette escalade grave de violences dans cette région du monde: c’est la Russie. Et, certainement, la Russie va tenter, et a déjà commencé à tenter, d’instrumentaliser cette situation pour tenter de nourrir un narratif contre l’Union européenne et contre les partenaires de l’Union européenne, essayant de nourrir un narratif pour tenter de démontrer qu’il y aurait dans le monde ceux qui défendent le multilatéralisme évidemment fondé sur des règles mais qu’en réalité, il y aurait une tentation de mettre en œuvre des doubles standards. Ne tombons pas dans ce piège-là, restons très fidèles à nos valeurs, fondées sur des principes d’humanité, des principes de dignité personnelle et le principe de respect des droits humains qui sont traduits dans le droit de la guerre et dans le droit international.

Et je souhaite terminer cette conférence de presse en vous disant qu’il est de notre devoir, de notre responsabilité, de rester extrêmement déterminés à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il sera nécessaire. Nous allons rester mobilisés, l’Ukraine sera à l’ordre du jour du prochain Conseil européen; nous démarrerons nos discussions sur l’évaluation du MFF, du budget européen et ensuite de manière opérationnelle, je conclus par cela, nos ministres de l’Intérieur vont se réunir dans les prochains jours cette semaine-ci pour adresser un nombre de sujets liés au débat tenu au Conseil européen, et les ministres des affaires étrangères se réuniront ce lundi et pourront également aller plus loin dans l’analyse des actions que nous devrons entreprendre pour veiller à ce que nos valeurs et nos intérêts soient défendus avec lucidité et avec fermeté dans un moment qui est tellement douloureux et pour lequel tellement de familles dans cette région, mais également en Europe et dans le monde, sont affectées. Je vous remercie.

Visit the meeting page