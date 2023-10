Sage lance l’intégration Sage RH de Sage 50 afin de simplifier les processus d’affaires pour les PME

Une nouvelle intégration rationalise les processus de la comptabilité, des RH et de la Paie pour effectuer le flux de travail et des données pour les clients

TORONTO, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage , le chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), annonce aujourd’hui le lancement de Sage RH de Sage 50 au Canada et États-Unis. La première solution de l’industrie offre une intégration robuste parmi les processus de comptabilité, RH et paie, permettant ainsi aux équipes d’être plus agiles et de répondre aux demandes d’une main-d'œuvre moderne. L’intégration de Sage RH est offerte exclusivement aux clients de Sage 50 ayant un plan de service.



Sage 50 est facilement intégré à Sage RH et fournit des outils utiles aux employés pour s’occuper eux-mêmes de leurs tâches en tout temps et en tout lieu grâce à un appli mobile. Les entreprises pourront connecter facilement les données de différentes divisions de l’entreprise, afin de présenter une vue globale à l’échelle de l’organisation, tout en automatisant les flux de travaux RH, en accueillant de nouveaux employés et en profitant d’informations pertinentes qui favorisent des décisions judicieuses.

« Attirer et fidéliser des employés talentueux s’avère un défi majeur pour les entreprises » a déclaré Mark Hickman, Directeur général de Sage au Canada. « Être le réseau de confiance des PME consiste à s’adapter aux besoins de nos clients et leur fournir les outils et solutions dont ils ont besoin pour relever les défis d’aujourd’hui. Miser sur la robustesse de Sage 50 pour inclure Sage RH, les entreprises peuvent donc exploiter les avantages de l’automatisation pour créer des expériences exceptionnelles pour les employés, qui contribuent à améliorer leur fidélisation ».

Sage RH de Sage 50 permet aux entreprises de tirer parti de :



Collaboration et productivité accrues – Les produits Sage qui fonctionnent ensemble et font réaliser d’importantes économies en temps et en coûts pour les équipes de la comptabilité, de la paie et des RH.



Décisions plus judicieuses – Connecter les données de différentes divisions de l’entreprise permet d’obtenir des informations RH précieuses qui favorisent des décisions plus importantes.



Agilité accrue – Rationaliser les processus d’affaires distincts pour accroître l’agilité des équipes RH afin de suivre les changements de main-d’œuvre au fur et à mesure qu’ils se présentent.



Favoriser des expériences employés – Créer des expériences employés personnalisées et dynamiser le travail des employées grâce à des outils libre-service faciles.

Sage HR pour Sage 50 est maintenant offert aux clients au Canada et aux États-Unis.

Contact des médias :

Monique Daniel

Sage

monique.daniel@sage.com

(905) 781-0758



À propos de Sage

Sage vise à éliminer les obstacles, afin que les millions de petites et moyennes entreprises que nous servons, de même que nos partenaires et comptables puissent prospérer. De plus, les clients font confiance à notre logiciel de gestion financière, RH et Paie pour faciliter l’exécution de leurs tâches et générer des revenus. En numérisant les processus d’affaires et les relations avec les clients, fournisseurs, employés, banques et gouvernements, notre réseau numérique se connecte facilement aux PME, et supprime ainsi les différends et fournit des informations financières pertinentes. L’élimination des obstacles nous permet d’utiliser notre technologie, notre expérience et de consacrer notre temps à lutter contre les inégalités numériques, les inégalités économiques et les changements climatiques.