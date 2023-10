Wawanesa honore des courtiers pour leurs efforts supplémentaires

150 000 $ sont versés à des organismes de bienfaisance choisis par des courtiers partout au Canada

WINNIPEG, Manitoba, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En l’honneur de courtiers canadiens qui fournissent un service exceptionnel à leurs clients et leur collectivité, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (Wawanesa) fait don de 150 000 $ à des organismes de bienfaisance choisis par des courtiers.

Plus tôt cette année, Wawanesa avait invité les courtiers à lui présenter des récits illustrant leur façon de « faire un effort supplémentaire » pour leurs clients et leur collectivité. Les courtiers participants couraient la chance de remporter l’un des dix prix de 10 000 $ à remettre à l’organisme de bienfaisance de leur choix.

« Nous avons reçu de courtiers plus d’une centaine de récits inspirants et touchants », déclare Trevor Rachkowski, vice-président, Ventes et distribution. « Maintenant, c’est avec plaisir que nous annonçons les dix cabinets de courtage de partout au Canada qui recevront de Wawanesa un don de 10 000 $ à remettre à l’organisme de bienfaisance de leur choix. »

Les cabinets de courtage lauréats sont présentés à l’adresse wawanesa.com/effort-supplementaire

En reconnaissance des nombreux récits remarquables qui nous ont été présentés, tous les autres participants au programme recevront une carte cadeau caritative de 500 $, qu’ils pourront remettre à l’organisme de bienfaisance de leur choix. Dans l’ensemble, le programme Faire un effort supplémentaire représente pour Wawanesa un investissement de 150 000 $ dans des organismes de bienfaisance qui comptent pour nos courtiers partenaires.

« Braver un incendie qui approche, renseigner la clientèle sur les tenants et aboutissants de l’assurance et amasser des fonds pour les communautés mal desservies, ne voilà que quelques-uns des remarquables efforts supplémentaires de nos lauréats », ajoute M. Rachkowski.

À propos de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars et à un actif de 12 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, elle est la société mère de Wawanesa General, qui offre des services d’assurance dommages en Californie et en Oregon; de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada; et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises de partout au Canada. Wawanesa est fière d’offrir des services à plus de deux millions de participants au Canada et aux États-Unis. Wawanesa s’emploie activement à donner en retour aux organisations qui prennent en charge les communautés où elle exerce ses activités pour les rendre plus fortes. De plus, elle fait des dons largement supérieurs aux montants qui représentent un niveau d’excellence en mécénat d’entreprise à l’échelle internationale. Pour en savoir plus, consultez le site wawanesa.com

