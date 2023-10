ITM et les LNC annoncent le lancement d’Actineer, une nouvelle coentreprise pour la production d’actinium-225 à l’échelle mondiale

La nouvelle société développera les technologies de l’actinium-225, sécurisera rapidement l’approvisionnement de cet isotope médical rare et construira une nouvelle installation au Canada pour en produire des quantités à l’échelle industrielle

GARCHING, Germany, MUNICH Germany et CHALK RIVER, Ontario, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ITM Isotope Technologies Munich SE (ITM) , une importante entreprise en biotechnologie radio pharmaceutique et les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), qui gèrent et exploitent le laboratoire national de Chalk River (Ontario) pour le compte d’ Énergie atomique du Canada limitée (EACL), ont annoncé aujourd’hui le lancement d’Actineer™ Inc, une nouvelle coentreprise entre les LNC et ITM pour la production à l’échelle industrielle d’actinium-225 (225Ac).

En tant que radio-isotope médical rare émettant des rayons alpha, l’225Ac suscite rapidement un grand intérêt dans le domaine de l’oncologie de précision en raison de son potentiel important dans la lutte contre le cancer. L’entreprise commune répondra aux besoins mondiaux actuellement non satisfaits en matière de fabrication et de production de ce radio-isotope très convoité.

Selon les termes de l’entente, Actineer développera les technologies de production et de traitement de l’225Ac afin de mettre en place des capacités de fabrication à court terme de l’isotope médical qui renforceront de manière significative les approvisionnements internationaux, tout en travaillant sur le long terme à la construction d’une nouvelle installation de production d’actinium (APF) qui disposera d’une infrastructure à grande échelle consacrée à la production de l’225Ac.

La collaboration inclura aussi le développement et la mise en œuvre du processus de fabrication qu’utilisera la NIA. Les LNC fourniront la matière première pour l’irradiation et géreront dans un premier temps lle processus de production pendant la phase intermédiaire de l’approvisionnement en 225Ac de qualité radiochimique. IMT poursuivra le traitement de l’225Ac obtenu pour obtenir une qualité pharmaceutique selon les spécifications des bonnes pratiques de fabrication (BPF). L’IMT sera également responsable du marketing, des ventes et de la distribution au niveau mondial, grâce à son réseau de vente mondial bien établi. La coentreprise reste soumise à d’autres conditions de clôture qui devraient être satisfaites au début de l’année 2024. Les autres détails de cette entente n’ont pas été divulgués.

« Les thérapies alpha ciblées basées sur l’actinium-225 prennent de plus en plus d’importance, en plus des émetteurs bêta bien établis, comme notre lutétium-177 sans entraîneur ajouté (non-carrier-added, n.c.a.) et de grande pureté radiochimique. En joignant nos forces à celles des LNC, nous sommes en mesure d’élargir notre offre thérapeutique et de continuer à répondre aux besoins des professionnels de la santé et des patients atteints de cancer dans le monde entier », a commenté Steffen Schuster, PDG d’ITM.

« La collaboration avec IMT a déjà permis aux LNC d’accomplir des progrès significatifs dans la réalisation de leur objectif, à savoir la mise sur le marché mondial d’un radio-isotope médical de nouvelle génération. Avec le lancement d’Actineer, nous sommes prêts à mettre en place un approvisionnement fiable et à grande échelle de l’225Ac qui, nous en sommes convaincus, permettra de mettre au point de nouveaux traitements révolutionnaires contre le cancer », a déclaré Joe McBrearty, président et directeur général des LNC. « Toute l’équipe des LNC est impatiente de mettre à profit son expertise en radiochimie pour développer le nouveau procédé de production de l’actinium-225 et de collaborer avec ITM pour faire progresser de nouveaux traitements anticancéreux. »

EACL, une société d’État dont la mission est de faire bénéficier les citoyennes et citoyens canadiens de l’innovation nucléaire au Canada, se réjouit de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de ses efforts visant à favoriser la collaboration et à faire progresser le développement des isotopes au profit des patientes et patients canadiens et du monde entier :

« Nous sommes heureux de soutenir la coentreprise entre les LNC et ITM, qui partagent les mêmes valeurs, afin de mettre à la disposition de tous ce traitement qui pourrait sauver des vies », a déclaré Fred Dermarkar, président et directeur général d’EACL. « C’est notre rôle de stimuler l’innovation nucléaire au Canada, de rassembler l’expertise privée et publique pour susciter ces nouvelles initiatives qui, en fin de compte, bénéficieront à la santé des Canadiennes et des Canadiens et créeront de nouveaux emplois au Canada. Nous tirons parti des décennies d’innovation du Canada en matière d’isotopes à l’échelle mondiale; nous avons constaté que la clé du succès réside dans la collaboration, le partenariat et un leadership fort. »

En utilisant les installations de manutention existantes et l’infrastructure connexe des laboratoires de Chalk River, les LNC et IMT collaborent également avec d’autres fournisseurs de services stratégiques afin d’établir un approvisionnement provisoire en 225Ac. Ce projet permettra de fournir d’importantes quantités de ce radio-isotope très demandé aux professionnels de la santé et aux patients avant l’achèvement de l’INA.

La thérapie alpha ciblée suscite un intérêt croissant de la part des scientifiques et des médecins. Les émetteurs alpha, en particulier l’225Ac, sont très demandés en raison de leur capacité à endommager les cellules cancéreuses. Notamment, l’225Ac émet des particules alpha à haute énergie avec une courte distance de pénétration, ce qui permet potentiellement un traitement précis des cellules tumorales, y compris des micro-métastases difficiles à cibler, avec un impact minimal sur les tissus sains environnants. Dans les études précliniques, les thérapies alpha ciblées ont donné des résultats remarquables, détruisant les cellules cancéreuses en brisant efficacement les liaisons de leur ADN. L’225Ac peut être marqué sur une variété de ligands peptidiques ou d’anticorps pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses pour une large gamme d’indications tumorales.

À propos de la thérapie alpha ciblée

La thérapie alpha ciblée est une classe émergente de thérapies contre le cancer, qui cherche à émettre un rayonnement alpha directement sur la tumeur tout en minimisant l’exposition au rayonnement des tissus sains. Les produits radiopharmaceutiques ciblés sont créés en liant un radio-isotope thérapeutique à une molécule de ciblage (par exemple, un peptide, un anticorps, une petite molécule) qui peut reconnaître avec précision les cellules tumorales et se lier aux caractéristiques spécifiques de la tumeur, comme les récepteurs à la surface des cellules tumorales. Le radio-isotope s’accumule donc au niveau de la tumeur et se désintègre en libérant une petite quantité de radiations ionisantes, détruisant ainsi le tissu tumoral. La localisation très précise permet un traitement ciblé avec un impact minimal sur les tissus sains environnants.

À propos de la société ITM Isotope Technologies Munich SE

IMT, une société de biotechnologie radiopharmaceutique majeure, se consacre à la mise au point d’une nouvelle génération de traitements et de diagnostics radiomoléculaires de précision pour les tumeurs difficiles à traiter. Notre objectif est de répondre aux besoins des patients atteints de cancer, des cliniciens et de nos partenaires grâce à l’excellence du développement, de la production et de l’approvisionnement mondial. L’amélioration du bénéfice pour le patient étant le principe moteur de toutes ses activités, IMT développe un large portefeuille de produits d’oncologie de précision, y compris deux études de phase III, combinant les radio-isotopes de haute qualité de la société avec une gamme de molécules de ciblage. En s’appuyant sur près de deux décennies d’expertise radiopharmaceutique novatrice, sur sa position stratégique dans l’industrie et sur son réseau mondial, IMT s’efforce de fournir aux patients des traitements ciblés plus efficaces afin d’améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie.

www.itm-radiopharma.com

À propos d’EACL

EACL encourage l’innovation nucléaire pour offrir des technologies d’énergie propre et améliorer la qualité de vie des Canadiennes et Canadiens tout en protégeant l’environnement.

En tant que société de la Couronne, EACL a pour vocation de favoriser la science et la technologie nucléaires, de valoriser au mieux la propriété intellectuelle du réacteur CANDU d’EACL pour le Canada et de protéger l’environnement en s’acquittant des responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs et de déclassement.

EACL s’acquitte de son mandat selon un modèle de propriété gouvernementale et d’exploitation sous contrat, dans lequel une organisation du secteur privé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, est chargée de la gestion et de l’exploitation des sites d’EACL.

Dans le cadre de ce modèle, EACL détient les sites, les installations, les actifs, la propriété intellectuelle et assume la responsabilité de la science et de la technologie nucléaires, de l’assainissement environnemental et de la gestion des déchets radioactifs. Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont responsables de la gestion et de l’exploitation quotidiennes des sites.

Pour en savoir plus sur EACL, rendez-vous sur www.aecl.ca/fr/ .

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse, Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi d’interface entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec tous ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens pour leur utilisation pratique : énergie propre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter www.cnl.ca/?lang=fr .

