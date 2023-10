Le CN annonce la relève du chef de l’exploitation et l’évolution de sa structure d’exploitation

La nouvelle structure renforce notre approche Établir le plan, exécuter le plan, vendre le plan, créant ainsi les conditions propices pour accélérer la croissance à faible coût marginal.

MONTRÉAL, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la nomination de Patrick Whitehead au poste de vice-président exécutif et chef de l’exploitation du réseau, ainsi que de Derek Taylor au poste de vice-président exécutif et chef de l’exploitation sur le terrain. Ces nominations entrent en vigueur le 15 novembre. Pat et Derek succéderont à Ed Harris, qui assumera un rôle de consultant jusqu'au 31 mars 2024 afin d'assurer une transition harmonieuse.

L'évolution de l’organisation de notre exploitation tient compte de la distinction, en termes d'objectifs et de capacités, entre l'élaboration du plan (y compris la construction de notre réseau en prévision de l’avenir) et les exigences quotidiennes liées à son exécution sécuritaire. Cette structure novatrice contribuera à intensifier nos efforts afin de favoriser une croissance rentable grâce à l’expansion efficace de l’infrastructure de réseau du CN, là où cela est nécessaire, et à l’amélioration continue des services à la clientèle en vendant à hauteur de nos capacités. Cette mesure nous permettra également d’affiner simultanément le plan à long terme pour notre parc, reflétant les ambitions de la Compagnie en matière de décarbonisation, et le déploiement continu de technologies d’exploitation visant à améliorer la sécurité et l'efficacité.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de direction de l'Exploitation du réseau, de la Mécanique, de l’Ingénierie et de la Sécurité de l’entreprise (y compris deux centres de formation à l’exploitation du CN), Pat assurera l’« établissement du plan ». Derek se chargera d’« exécuter le plan » en assumant la direction de l’ensemble du réseau pour le Transport et l’Exploitation intermodale. Le CN prévoit continuer de raffiner cette structure au fil du temps afin d’intégrer des responsabilités supplémentaires sous les deux rôles au fur et à mesure du déploiement de nouvelles phases de la transformation. L’un des principaux objectifs de Pat et de Derek est le développement constant des talents, alors que le CN continue de se positionner comme employeur de choix en se faisant plus moderne et novateur, ainsi qu’en reflétant la diversité des collectivités dans lesquelles il exerce ses activités.

« Je suis très heureuse de nommer Pat et Derek à ces postes de direction. Nous passons ainsi à la prochaine évolution de notre modèle opérationnel « Établir le plan, exécuter le plan, vendre le plan ». Cette nouvelle structure et ce nouveau leadership nous placent en excellente position pour atteindre la croissance durable et rentable que décrit notre plan 2024-2026. Je tiens à remercier Ed pour sa contribution majeure au CN et au secteur ferroviaire au cours des 50 dernières années, de même que pour sa collaboration dans le cadre de l’élaboration et de l’évolution de la structure d’exploitation de notre équipe. Pat et Derek ont eu beaucoup de chance d’apprendre directement de lui. La suite des choses ne pourrait être entre de meilleures mains ».

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale



« Pat et Derek sont des cheminots accomplis comptant plus de cinq décennies d'expérience combinée. Leur expérience avérée pour le travail en équipe et la direction d’équipes complémentaires sert de modèle pour une intégration et une collaboration interfonctionnelles. Je sais qu’ils sont à la hauteur du défi de faire évoluer l’exploitation ferroviaire à horaires fixes du CN pour soutenir la croissance tout en assurant la bonne exécution du plan au quotidien ».

- Ed Harris, vice-président exécutif et chef de l’exploitation sortant

Pat et Derek seront en poste respectivement dans nos centres d’exploitation à Edmonton et à Chicago. Ils auront également des bureaux à Montréal, où ils passeront une partie de leur temps.

Notices biographiques

Patrick, 48 ans, est responsable de l’élaboration du plan d’exploitation. En poste au centre d’exploitation du CN à Edmonton (Alb.), il est un dirigeant accompli qui compte plus de 30 ans d’expérience ferroviaire, dont plus de 25 dans des postes de cadre au sein des équipes Transport et Mécanique. Il s’est joint au CN en 2021 à titre de directeur général à Chicago. Avant d’entrer au CN, Patrick était vice-président, Transport pour le Norfolk Southern Railway. Patrick a été nommé premier vice-président Exploitation du réseau en juin 2022. Il terminera le programme de gestion avancée de la Wharton School of Business de l’université de Pennsylvanie le 20 octobre. Patrick détient une maîtrise ès sciences en gestion du transport de l’Université de Denver. Il prend actuellement des leçons de français.

Derek, 46 ans, est responsable de l’exécution du plan d’exploitation du CN. En poste au centre d’exploitation du CN à Homewood (IL), il a fait ses preuves en tant que leader fort de l’équipe Transport et cumule plus de 20 ans d’expérience au CN. Il s’est joint à la Compagnie en tant que cadre stagiaire en 2020 à Winnipeg (Man.), et a par la suite occupé des postes à responsabilités croissantes dans l’ensemble de l’entreprise. Il a été directeur général à Fond du Lac (WI) et à Homewood (IL) et vice-président Transport pour les régions du Sud et de l'Est à différents moments. À titre de vice-président Excellence opérationnelle en 2022, il a été responsable de l’amélioration continue des indicateurs de mesure d’exploitation clés dans l’ensemble du CN. Derek a été nommé premier vice-président Transport en novembre 2022. Derek, qui suit actuellement des cours de français, est titulaire d'un baccalauréat de l'université DePauw, dans l'Indiana.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume», « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.