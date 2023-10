Mosaic Minerals débute la prospection sur Amanda et annonce une correction au sujet de l’assemblée des actionnaires

MONTRÉAL, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (« Mosaic » ou « La Société ») annonce le début d’un programme de prospection d’une dizaine de jours sur le projet Amanda. L’équipe formée d’un géologue et de deux techniciens a comme mission de revisiter et d’échantillonner les différentes pegmatites répertoriées par les années passées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et Ressources Minières Vanstar Inc.

Différentes pegmatites connues sur le projet Amanda ont également été intersectées dans plusieurs forages historiques réalisés de 1997 à 2010 mais aucune analyse n’a été faite pour vérifier la présence de lithium dans celles-ci. L’équipe technique tentera donc de retrouver ces anciens forages et d’y prélever, si possible, plusieurs échantillons pour analyses.

La Société prévoit prélever quelques centaines d’échantillons dans les différentes pegmatites répertoriées et espère en trouver des nouvelles. La présence de minéraux indicateurs tels que le béryl, spodumène et rubidium a été observée à différents endroits de la propriété.

Un chemin d’accès sera également balisé en prévision de forages futurs sur ce projet. La campagne bénéficiera d’un soutien héliporté ce qui améliorera grandement la productivité de l’équipe sur le terrain.

Le projet Amanda recèle également un potentiel aurifère très intéressant et les différents indices aurifères, nonobstant les résultats en lithium, pourraient faire l’objet de travaux en 2024.

Lithium SM

Douze jours de prospection et d’échantillonnage ont été réalisés sur le projet Lithium SM en septembre 2023. Un total de 93 échantillons a été prélevés dans les secteurs clés de la propriété. La plupart des échantillons proviennent d’intrusifs pegmatitiques d’une épaisseur variant de quelques dizaines de centimètres à un plus de 1 mètre.

Dans la partie nord de la propriété, certains échantillons prélevés par l’équipe technique dénotaient la présence de cuivre et de zinc. L’accès à la propriété semble acceptable pour la partie nord tandis qu’il est plus difficile d’accéder à la partie sud sans route forestière. L’équipe technique n’a donc pu se rendre sur les cibles prévues dans ce secteur. Peu d’échantillons ont été prélevés dans cette partie.

La société est en attente des résultats provenant du laboratoire d’analyses ALS Canada Ltée.

Projet Lichen

À la suite d’un relevé d’échantillonnage, vingt-sept (27) échantillons ont été prélevés sur l’ensemble du projet Lichen au cours de l’été 2023. Les résultats obtenus ne démontrent pas la présence de lithium ou autres minéraux stratégiques. Ce projet demeure toutefois intéressant pour la présence de métaux de base et pour l’or.

Assemblée générale annuelle

La Société avise également les actionnaires que l’adresse Internet requise pour accéder à l'assemblée générale annuelle incluse dans l'avis de convocation et le formulaire de procuration de La Société envoyés aux actionnaires le 11 octobre 2023 a été corrigé. Les actionnaires pourront accéder à l’assemblée en ligne en utilisant l’adresse suivante :

https://mcmillan.webex.com/mcmillan/j.php?MTID=m83baa2a780f35b0c702416802470a2a3

L'assemblée aura lieu le 2 novembre 2023 à 10 h (HNE) au 410 St-Nicolas, bureau 236, Montréal, QC, H2Y 2P5 et en ligne. Si vous assistez virtuellement à l’assemblée, veuillez utiliser le lien ci-dessus pour accéder à l’assemblée.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue qualifié selon la norme canadienne 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux critiques tels que le Nickel et le Lithium sur le territoire de la province de Québec.

Ce communiqué contient certaines « informations prospectives » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables concernant l'arrangement. Les informations prospectives reflètent les attentes ou convictions internes actuelles de la Société et sont basées sur les informations actuellement disponibles pour la Société. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « projets », « potentiel », « prévu », « prévision », « budget » ou le négatif de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées comprennent, entre autres, que les conditions de clôture de l'arrangement seront remplies et que l'arrangement sera réalisé selon les modalités énoncées dans l'accord définitif. Bon nombre de ces hypothèses sont fondées sur des facteurs et des événements qui ne sont pas sous le contrôle de la Société, et rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes ou exactes. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les présentes comprennent, sans s'y limiter : le fait que les autres conditions de l'arrangement ne seront pas remplies; que les perspectives et opportunités commerciales de la Société ne se dérouleront pas comme prévu ; les variations des prix mondiaux de l'or ou de certaines autres matières premières (comme le diesel, l'aluminium et l'électricité) ; les variations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux de location d'or ; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés ; le niveau des liquidités et des ressources en capital ; accès aux marchés des capitaux, au financement et aux taux d'intérêt; les régimes fiscaux miniers ; capacité d'intégrer avec succès les actifs acquis ; les développements législatifs, politiques ou économiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; difficultés d'exploitation ou techniques liées aux activités d'extraction ou de développement ; lois et règlements régissant la protection de l'environnement; relations avec les employés; disponibilité et augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre; la nature spéculative de l'exploration et du développement; les contestations sur le titre de propriété, en particulier le titre de propriété non bâtie ; et les risques inhérents aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière. Les risques et les inconnues inhérents à tous les projets comprennent l'inexactitude des réserves et des ressources estimées, les récupérations métallurgiques, les coûts d'investissement et d'exploitation de ces projets, et les prix futurs des minéraux concernés. La Bourse des valeurs canadiennes n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DES TITRES DÉCRITS DANS LES PRÉSENTES.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9b5b8a6-4dc5-46cf-99e0-28705f5ca370

Source : Jonathan Hamel Président et Chef de la Direction jhamel@mosaicminerals.ca