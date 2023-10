Le Groupe LSL Pharma annonce un accord de distribution exclusif avec fera pharmaceuticals pour pallier la pénurie de médicaments dans les hôpitaux américains

La Food and Drug Administration des États-Unis autorise temporairement l'importation de l’onguent ophtalmique Érythromycine pour le traitement des nouveau-nés

BOUCHERVILLE, Québec, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe LSL Pharma inc. (TSXV : LSL) – (« la Société » ou « le Groupe LSL Pharma »), une société pharmaceutique intégrée canadienne, a annoncé aujourd’hui qu'elle a conclu un accord exclusif avec Fera Pharmaceuticals, LLC (« Fera »), une société pharmaceutique américaine spécialisée, pour fournir l’onguent ophtalmique d’érythromycine USP 5mg/g pour le traitement des nouveau-nés dans les hôpitaux américains.



Compte tenu de la rareté de l’onguent ophtalmique d’érythromycine au sud de la frontière, la Food and Drug Administration (« FDA ») des États-Unis a accordé à Fera une autorisation temporaire d'importer ce médicament vital utilisé dans la prévention de l'ophtalmie gonococcique du nouveau-né. L'accord vise essentiellement à répondre aux besoins du marché des tubes d'un gramme.

Selon les modalités de l'accord, le groupe LSL Pharma, par l'intermédiaire de sa filiale de fabrication Steri-Med Pharma inc. (« Steri-Med »), pourrait fournir initialement jusqu’à 25 % des quatre millions de doses requises chaque année sur le marché hospitalier américain. Des quantités supplémentaires d’onguent ophtalmique d’érythromycine peuvent être disponibles, si la pénurie de médicaments persiste.

« Le Groupe LSL Pharma est heureux de répondre à ce besoin urgent en matière de soins de santé en mettant son médicament pour les yeux à la disposition du marché américain », a déclaré François Roberge, président et chef de la direction du Groupe LSL Pharma. « La priorité, après tout, est de préserver la santé et le bien-être des nouveau-nés vulnérables. Cette opportunité témoigne de la solide réputation que Steri-Med est en train de gagner sur le marché mondial des médicaments ophtalmiques stériles. Nous espérons que cette collaboration permettra de répondre aux besoins des patients aujourd'hui et d'ouvrir de nouvelles portes pour le futur. »

« Nous apprécions la collaboration avec la FDA et Steri-Med afin d'assurer un approvisionnement adéquat de cet important produit aux États-Unis », a déclaré Frank DellaFera, président et chef de la direction de Fera.

À propos du Groupe LSL Pharma

Le Groupe LSL Pharma est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires de haute qualité sous forme solide, ainsi que de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites suivants : www.groupelslpharma.com, www.laboratoirelsl.com et www.sterimedpharma.com.

À propos de Fera Pharmaceuticals, LLC

Fera Pharmaceuticals, LLC est une société pharmaceutique américaine privée spécialisée qui s'est engagée à élargir les choix de traitement pour les personnes qui en ont besoin, afin d'assurer que l'avenir soit rempli d'options thérapeutiques de qualité afin d’améliorer les soins, la santé et les vies. Fera se concentre sur l'ophtalmologie, avec la possibilité de s'étendre à d'autres domaines thérapeutiques en fonction des besoins et des opportunités. Pour plus d'informations sur Fera, consultez le www.ferapharma.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les informations fournies et les énoncés contenus dans ce communiqué de presse ne sont pas des données purement factuelles au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Certaines déclarations de ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent concerner les perspectives futures et les événements anticipés, les activités, les opérations, les performances financières, la situation financière ou les résultats du Groupe LSL Pharma et, dans certains cas, peuvent être identifiés par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions similaires qui ne concernent pas des faits avérés. Le lecteur ou la lectrice ne doit pas accorder une importance excessive aux informations prospectives et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date. Le Groupe LSL Pharma ne mettra pas à jour ces déclarations, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

Personne-ressource pour le Groupe LSL Pharma

François Roberge, président et chef de la direction

Téléphone : 514 664-7700

Courriel : Investors@groupelslpharma.com

Personne-ressource pour Fera Pharmaceuticals

Susan McDougal, vice-présidente exécutive

Téléphone : 516 277-1449

Courriel : contact@ferapharma.com