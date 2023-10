CHEP Automotive publie son troisième rapport sur les grandes tendances de la supply chain

Tandis que l’électrification des transports se poursuit dans le monde entier, CHEP interroge les parties prenantes prêtes à collaborer pour concrétiser les objectifs de neutralité carbone





PARIS, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CHEP, leader mondial des solutions d’emballage réutilisable, a publié le troisième rapport d’une série de rapports sur les tendances de la supply chain : « Six parties prenantes qui façonnent l’avenir des véhicules électriques ».



D’après le rapport Global Electric Vehicle Outlook 2023 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), plus de dix millions de voitures électriques ont été vendues en 2022. Toujours selon ce même rapport, les ventes de véhicules électriques devraient représenter 18 % du total des ventes d’ici la fin de l’année 2023. En s’appuyant sur son scénario Zéro émission nette d’ici 2050 (ZEN), l’AIE a déclaré que ce chiffre atteindra 60 % d’ici 2030.

Alors qu’il reste encore du chemin à parcourir, le rapport Six parties prenantes qui façonnent l’avenir des véhicules électriques examine les mesures à prendre pour concrétiser cette ambition.

« Lorsque nous pensons aux voitures électriques, nous pensons aux constructeurs automobiles et aux fabricants de batteries, » déclare Safak Aktekin, Directeur commercial senior chez CHEP Automotive. « Mais ce sont les législateurs et les gouvernements qui tiennent les rênes en fixant les objectifs et en versant des subventions liées à la production. Ajoutez à cela les implications en amont pour l’industrie minière, les implications en aval pour les opérateurs des transports et de la logistique, ainsi que la pression sur le réseau électrique, et vous constaterez que la réussite future des véhicules électrique dépend en réalité d’un grand nombre d’acteurs. »

Le rapport de CHEP présente en détail la manière dont la transition vers l’électrification des transports exige que ces acteurs sortent de leur sphère d’influence traditionnelle, dans la mesure où les collaborations transfrontalières et les collaborations entre différentes activités deviennent de plus en plus fréquentes.

« C’est la raison pour laquelle notre participation à la Global Battery Alliance est si importante pour nous, » ajoute Safak Aktekin. « Avec une connaissance unique des supply chains circulaires du secteur automobile, nous créons de la valeur pour le réseau de production et de distribution de batteries, même si nous savons que nous ne sommes qu’un maillon parmi tant d’autres. L’électrification à grande échelle des transports ne pourra devenir une réalité que si tous les acteurs s’unissent. »

Avec la perspective d’un avenir plus durable grâce aux véhicules électriques, le rapport évoque également la nécessité que cette transition soit elle aussi entreprise de façon durable ; un sujet qui prend de plus en plus d’importance, tant pour les consommateurs que pour les parties prenantes. Dans aucun autre domaine cela n’est plus évident qu’au sein de la supply chain. Pionnier de l’économie circulaire depuis ses débuts, CHEP a ouvert et continue d’ouvrir la voie avec son modèle de partage et de réutilisation de palettes et de conteneurs qui éliminent les emballages à usage unique, source de gaspillage.

« Notre concept de location-gestion n’a jamais été aussi important à l’heure où nous soutenons la mise en circulation de 100 % de véhicules électriques sur nos routes. Les transports durables resteront un mythe si la fabrication des véhicules dépend d’une supply chain avec une forte empreinte carbone, » conclut Murray Gilder, Vice-président de CHEP Automotive.

Lire le rapport complet ici : Six parties prenantes qui façonnent l’avenir des véhicules électriques

