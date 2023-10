78 % des Français sont favorables à la transition vers une semaine de travail de quatre jours - Enquête Jooble

Statistiques générales Prolongation de la journée de travail Revenus

Le site de recherche d'emploi Jooble a réalisé une enquête pour recueillir l'opinion des Français sur la possibilité de passer à une semaine de 4 jours.

FRANCE, October 18, 2023 / EINPresswire.com / -- L'agrégateur d'emplois international Jooble a mené une enquête afin de recueillir l'avis des Français sur la faisabilité de passer à une semaine de travail de 4 jours. L'enquête a révélé que la majorité des Français interrogés sont ouverts au changement, dans le but d'atteindre un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Nous vous partageons ci-dessous les détails de l'enquête.Opinions sur la semaine de travail de 4 joursSelon une enquête menée par Jooble, qui a interrogé des professionnels de divers secteurs, une majorité de 50,8 % des répondants sont favorables à l'adoption d'une semaine de travail de 4 jours dans les 5 prochaines années, tandis que 27,6 % ont répondu que cette transition est envisageable, mais avec certaines limitations. Cela indique que plus de 78 % des participants sont ouverts à envisager une transformation du monde du travail de cette manière. Cependant, 21,6 % des Français ne sont pas favorables à de tels changements.Avantages potentiels sur la semaine de travail de 4 joursParmi les avantages potentiels de la transition vers une semaine de 4 jours mentionnés par les participants, l'amélioration de l'équilibre entre travail et vie personnelle a été soulignée par 71 % des répondants, démontrant ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes. De plus, 47,7 % des participants ont mis en avant la possibilité d'une résolution plus rapide des tâches professionnelles et d'une meilleure discipline personnelle, tandis que 43,1 % ont reconnu les avantages environnementaux potentiels découlant d'une réduction des coûts de bureau et de la production globale. Parmi les autres avantages qui ont été indiqués par les répondants à l'enquête Jooble figuraient des horaires plus flexibles (35 %), une augmentation de la productivité (35,5 %) et la stimulation de la créativité et de l'innovation, favorisant le développement artistique (22,1 %).Ce que les gens pensent de l'augmentation de la durée de la journée de travailLorsqu'on a demandé aux répondants s'ils seraient d'accord pour augmenter la durée de la journée de travail en passant à une semaine de 4 jours, 59.3% ont répondu positivement, tandis que 6% ont refusé l'idée. Un pourcentage significatif (34.7%) a déclaré que leur réponse dépendrait des conditions, soulignant la nécessité de prendre en compte divers facteurs pour garantir une transition réussie.Impact sur les revenusEn ce qui concerne l'impact sur les revenus, 46.1% des participants estiment que leurs revenus resteraient approximativement au même niveau en cas de transition vers une semaine de travail de 4 jours, tandis que 34.1% pensent que leurs revenus pourraient augmenter. De plus, 44.7% ont indiqué qu'ils envisageraient un emploi avec une semaine de 4 jours en échange d'une réduction de salaire, à condition que le montant de la réduction soit acceptable.Inconvénients d'une semaine de 4 joursLes participants qui ont exprimé que la transition vers une semaine de travail de 4 jours n'est pas une bonne idée ont principalement évoqué des préoccupations concernant l'augmentation de la charge de travail (54,8 %) et la nécessité de s'adapter à un nouveau rythme (49,6 %). En outre, 37,2 % craignent une réduction de salaire en cas de passage à une semaine de 4 jours. Cependant, il est à noter que même parmi ces répondants, 30,4 % envisageraient un emploi avec une semaine de 4 jours en cas de réduction de salaire, sous certaines conditions.En conclusion, les résultats de l'enquête de Jooble révèlent clairement que les Français sont prêts à révolutionner le monde du travail. Avec plus de 78 % des participants ouverts à l'idée d'adopter une semaine de travail de 4 jours, il est évident que le désir d'améliorer l'équilibre entre travail et vie personnelle est une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes.À propos de JoobleJooble est un site international de recherche d'emploi, classé parmi les 10 plateformes les plus visitées en France et dans le monde entier, selon la statistique SimilarWeb . Actuellement, Jooble est utilisé quotidiennement par des millions de personnes dans 67 pays.