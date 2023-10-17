Senate Bill 224 Printer's Number 1171
PENNSYLVANIA, October 17 - APPLICATION FOR ABSENTEE BALLOT, FOR APPROVAL OF APPLICATION
FOR ABSENTEE BALLOT, FOR ENVELOPES FOR OFFICIAL ABSENTEE
BALLOTS, FOR DELIVERING OR MAILING BALLOTS, FOR VOTING BY
ABSENTEE ELECTORS AND FOR CANVASSING OF OFFICIAL ABSENTEE
BALLOTS AND MAIL-IN BALLOTS; IN VOTING BY QUALIFIED MAIL-IN
ELECTORS, FURTHER PROVIDING FOR DATE OF APPLICATION FOR MAIL-
IN BALLOT, FOR ENVELOPES FOR OFFICIAL MAIL-IN BALLOTS AND FOR
VOTING BY MAIL-IN ELECTORS; IN ELECTION INTEGRITY GRANT
PROGRAM, FURTHER PROVIDING FOR FUNDING FOR ELECTIONS; AND, IN
RECOUNTS AND CONTESTS, FURTHER PROVIDING FOR OPENING BALLOT
BOXES UPON PETITION OF ELECTORS ALLEGING FRAUD OR ERROR AND
DEPOSIT OR BOND, FOR RECANVASSING VOTING MACHINES UPON
PETITION OF ELECTORS ALLEGING FRAUD OR ERROR AND FOR
CORRECTION OF RETURNS, DECISION NOT TO BE FINAL AND EVIDENCE
FOR PROSECUTION.
AMENDING THE ACT OF JUNE 3, 1937 (P.L.1333, NO.320), ENTITLED
"AN ACT CONCERNING ELECTIONS, INCLUDING GENERAL, MUNICIPAL,
SPECIAL AND PRIMARY ELECTIONS, THE NOMINATION OF CANDIDATES,
PRIMARY AND ELECTION EXPENSES AND ELECTION CONTESTS; CREATING
AND DEFINING MEMBERSHIP OF COUNTY BOARDS OF ELECTIONS;
IMPOSING DUTIES UPON THE SECRETARY OF THE COMMONWEALTH,
COURTS, COUNTY BOARDS OF ELECTIONS, COUNTY COMMISSIONERS;
IMPOSING PENALTIES FOR VIOLATION OF THE ACT, AND CODIFYING,
REVISING AND CONSOLIDATING THE LAWS RELATING THERETO; AND
REPEALING CERTAIN ACTS AND PARTS OF ACTS RELATING TO
ELECTIONS," IN DATES OF ELECTIONS AND PRIMARIES AND SPECIAL
ELECTIONS, FURTHER PROVIDING FOR GENERAL PRIMARY AND
CANDIDATES TO BE NOMINATED AND PARTY OFFICERS TO BE ELECTED
AND PROVIDING FOR SCHOOL DISTRICT BUDGET TIMELINE FOR 2024
AND FOR PROCEDURE FOR SECURING APPROVAL OF ELECTORS.
The General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania
hereby enacts as follows:
Section 1. Sections 603, 908 and 913(d) of the act of June
3, 1937 (P.L.1333, No.320), known as the Pennsylvania Election
Code, are amended to read:
SECTION 1. SECTIONS 102(Q.1) AND (Z.5), 206, 603, 908,
913(D), 914, 953(B) AND 977 OF THE ACT OF JUNE 3, 1937
(P.L.1333, NO.320), KNOWN AS THE PENNSYLVANIA ELECTION CODE, ARE
AMENDED TO READ:
SECTION 102. DEFINITIONS.--THE FOLLOWING WORDS, WHEN USED IN
THIS ACT, SHALL HAVE THE FOLLOWING MEANINGS, UNLESS OTHERWISE
CLEARLY APPARENT FROM THE CONTEXT:
* * *
(Q.1) THE WORD "PRE-CANVASS" SHALL MEAN THE INSPECTION AND
OPENING OF ALL ENVELOPES CONTAINING OFFICIAL ABSENTEE BALLOTS OR
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