Identec Solutions kündigt den Start von Reefer Runner 5G an: Die Zukunft der mobilen Kühlcontainer-Überwachung

Reefer Runner 5G transponder

Die mobile Kühlcontainer-Überwachung, die überall funktioniert, wurde erstmals während der Intermodal Amsterdam (10.-12.10.2023) der Öffentlichkeit vorgestellt.

LUSTENAU, AUSTRIA, October 18, 2023 / EINPresswire.com / -- Identec Solutions, ein führendes Unternehmen für innovative Überwachungslösungen, freut sich, sein neuestes Produkt, Reefer Runner 5G, vorzustellen. Dieses hochmoderne System wird die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen ihre Kühlcontainer überwachen.Warum Reefer Runner 5G?Bisher war die Reefer-Überwachung entweder manuell oder auf automatisierte Systeme beschränkt, hauptsächlich in Containerterminals. Mit Reefer Runner 5G können Unternehmen eine automatisierte Lösung nutzen, die in Echtzeit eine Sichtbarkeit jedes Reefer-Containers bietet, unabhängig von Marke, Typ oder Standort, direkt von einem einheitlichen Dashboard."Wir haben die Herausforderungen bei der mobilen Reefer-Überwachung im intermodalen Verkehr genau beobachtet. Mit der Einführung von Reefer Runner 5G in Europa, Australien und Neuseeland glauben wir wirklich, dass wir eine bedeutende Lücke schließen", sagt Jordi Asensio, Produktmanager von Reefer Runner 5G bei Identec Solutions. "Bei dieser Lösung geht es nicht nur um Technologie; es geht darum, Unternehmen mit Echtzeit-Einblicken und Kontrolle zu befähigen, egal wo ihre Fracht ist."Hauptmerkmale von Reefer Runner 5G:• Überwachung direkt aus der Box: Kompatibel mit jedem Reefer-Typ und jeder Marke, bietet volle Sichtbarkeit aus der Ferne.• Kein Installationsaufwand: Einfach an den Datenport anschließen und mit der Überwachung beginnen.• Cloud-Konnektivität: Verknüpft Reefer-Daten mit der Cloud, wann immer 5G-Abdeckung verfügbar ist, und stellt sicher, dass Daten jederzeit und überall zugänglich sind.Vorteile von Reefer Runner 5G:• Erhöhte Effizienz: Automatisiert die Reefer-Überwachung ( Reefer Monitoring ) in Ihrer gesamten Lieferkette und greift jederzeit und überall auf Daten in Echtzeit zu.• Wertvolle Einblicke: Echtzeit-Überwachung & Alarme für alle Marken und Typen, einschließlich logischer Alarme bei Sollwertabweichungen.• Volle Kontrolle: Sofortige Erkennung von Ein-/Ausschalten, digitales Archiv für Schadensabwicklung und Echtzeit-Ortung.• Sicherheit zuerst: Reduziert den Fußgängerverkehr durch automatisierte Überwachung von gestapelten Containern und beseitigt die Notwendigkeit des Zugriffs auf den Reefer während des Transports.• Kosteneinsparungen: Reduziert Ansprüche, ermöglicht effiziente intermodale Split-Entscheidungen und verfügt über ein extrem wartungsarmes System mit einer Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren.Wer verwendet Reefer Runner 5G?Spediteure vertrauen auf Reefer Runner 5G, um Kontrolle zu behalten, die Team-Effizienz zu steigern, wertvolle Einblicke zu liefern und Verschwendung zu eliminieren. Es ist nicht nur ein Produkt; es ist eine Lösung, die Unternehmen hilft, ihre Ressourcen besser zu nutzen. Reefer Runner 5G ist für den intermodalen Einsatz konzipiert - auf Schiffen, Eisenbahnnetzen, Lastwagen und Reefer-Depots."Wir haben immer eine Lücke im Markt gespürt, und mit Reefer Runner 5G haben wir das Gefühl, dass wir das fehlende Glied gefunden haben. Dies ist ein Wendepunkt, insbesondere für kleinere Depots, Lkw- und Zugtransporte und Unternehmen mit einem Mietfuhrpark", sagt Ronald Kolijn von Reefer-Spezialist Smith-Holland. "Das Schöne daran ist die Möglichkeit, unsere Kunden zu bedienen, ohne dass eine dauerhafte Hardware-Installation in Depots oder innerhalb der Reefer selbst erforderlich ist. Dies ist genau die Innovation, auf die der Markt gewartet hat."Reefer Runner 5G integriert sich nahtlos in Drittsysteme und bietet Plug-and-Play-Lösungen, ohne laufende Betriebe zu unterbrechen. Darüber hinaus können Benutzer sich auf 24/7-Fernunterstützung und -Service durch ein globales Support-Team verlassen.Erfahren Sie mehr über Reefer Runner 5G hier: https://www.identecsolutions.com/reefer-runner-5g-for-logistics Über IDENTEC SOLUTIONSIDENTEC SOLUTIONS AG wurde 1999 in Lustenau, Österreich, gegründet. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Australien, den USA, Norwegen, Deutschland und ein Verkaufsbüro in Großbritannien. Es ist ein führender globaler Anbieter von innovativen, drahtlosen Lokalisierungslösungen zur Verbesserung der Effizienz und Sicherheit in rauen und besonders herausfordernden industriellen Umgebungen. Die branchenführenden digitalen Lösungen werden in den Bereichen Öl & Gas, Containerhäfen, Bergbau & Tunnelbau sowie im Bereich Smart Factory / Industrie 4.0 eingesetzt.

Reefer Runner 5G erklärt