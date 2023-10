Uradna izjava: Sourabh Chandrakar pojasnjuje napačne informacije o stroških poroke in drugih obtožbah

DELHI, Indija, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Glede na nedavna medijska poročila o primeru aplikacije Mahadev, g. Sourabh Chandrakar, podjetnik iz Bhilaija v Chhattisgarhu, meni, da je nujno obravnavati očitne dezinformacije in neutemeljene obtožbe, ki so se pojavile. Kot predanega poslovneža z neomadeževano zgodovino so g. Chandrakarja presenetile neutemeljene trditve glede njegove domnevne vpletenosti v nezakonite dejavnosti.



V nasprotju s senzacionalističnimi poročili g. Chandrakar odločno zatrjuje, da je bil celoten poročni obred, ki je stal okoli 10 milijonov AED, v celoti financiran z njegovimi notranjimi akumulacijami in prihranki. Na voljo so natančni in dobro dokumentirani zapisi, ki potrjujejo vire njegovega dohodka. Novice, ki krožijo in poročajo o plačilu 2000 milijonov INR v gotovini, vzbujajo nezaupanje, in medtem ko g. Chandrakar dvomi o izvedljivosti tako ogromne gotovinske transakcije, poudarja pomanjkanje praktičnosti takšnih trditev.

G. Chandrakar zavrača trditve o domnevnih ekstravagantnih stroških, o katerih so poročali nekateri viri. Posebej navaja, da so vse finančne vidike dogodka nadzorovali profesionalni vodje dogodkov in v nobeni fazi načrtovanja ali izvedbe niso bile opravljene nobene gotovinske transakcije; namigovati drugače je zgolj špekulativno in neutemeljeno. Za utemeljitev teh dejstev so na voljo dokumenti in finančni zapisi, ki zagotavljajo jasne dokaze, ki ovržejo kakršne koli predstave o neprimernosti.

Poleg tega je gospod Chandrakar trdno prepričan, da je bilo omenjanje zvezdnikov, ki so bili prisotni na dogodku, močno pretirano. Navaja, da je vse, ki so se udeležili poroke, angažiralo podjetje za organiziranje dogodkov, ki jim je omogočilo udeležbo. G. Chandrakar prav tako želi poudariti, da je podjetje vse umetnike najelo izključno za udeležbo in nastop na dogodku. Med g. Chandrakarjem in temi slavnimi osebnostmi ni bilo neposrednih finančnih transakcij, saj so bila vsa plačila obdelana popolnoma transparentno prek podjetja za organiziranje dogodkov, prek zakonitih bančnih kanalov.

G. Chandrakar odločno trdi, da ni povezave z aplikacijo Mahadev ali njenim delovanjem. Obtožbe, ki ga prikazujejo kot »ustanovitelja/promotorja/direktorja« aplikacije Mahadev, niso verodostojne in so nedvoumno lažne. Poleg tega so trditve o njegovi vpletenosti v 60 nezakonitih platform v tujini neosnovane in popolnoma neutemeljene.

G. Chandrakar odločno zanika kakršne koli sumljive povezave s posamezniki ali organizacijami, ki sodelujejo v nezakonitih dejavnostih. Vse podobne obtožbe so zgolj govorice, popolnoma neosnovane in nič drugega kot »plod domišljije«. Nad tovrstnimi navedbami je močno začuden.

Prav tako je nujno treba pojasniti, da v Pakistanu, Šrilanki ali Nepalu ni nobenih operacij, povezanih z g. Chandrakarjem. Takšne trditve so popolnoma lažne in obrekljive, brez kančka resnice. G. Chandrakar ni nikoli potoval v te države in kakršne koli trditve o njegovem domnevnem sodelovanju pri nedovoljenih dejavnostih v teh regijah so neosnovane in popolnoma obrekljive.

G. Chandrakar iskreno poziva medije, naj prenehajo širiti neosnovane govorice ter senzacionalistične in pretirane zgodbe, ki ne le blatijo njegov ugled, temveč tudi spodkopavajo zaupanje javnosti v odgovorno novinarstvo.

Vir: Newsbeatwire

Stiki :

Sourabh Chandrakar

Sourabh@empireone.ae