Conclusione della 5a Esposizione Internazionale di Falconeria e Caccia dell'Arabia Saudita 2023

RIYADH, SAUDI ARABIA, October 17, 2023 / EINPresswire.com / -- La 5a Esposizione Internazionale di Falconeria e Caccia dell'Arabia Saudita ha concluso le sue attività, che si sono estese per dieci giorni, con una partecipazione che ha superato i 550.000 visitatori, sia dal regno che dall'estero.Walid Al-Taweel, il portavoce ufficiale del Saudi Falcon Club, ha confermato che la diversità delle attività dell'esposizione è stata un forte incentivo per l'aumento della partecipazione di cittadini, residenti, diplomatici e turisti. L'esposizione ha coperto tutto ciò che riguarda l'allevamento di falchi, la caccia, i viaggi e il campeggio, con la partecipazione di entità governative e pubbliche per presentare i loro ruoli, attività, successi e iniziative relative alla falconeria e agli hobby ad essa associati.Ha sottolineato l'importanza dell'Esposizione Internazionale di Falconeria e Caccia dell'Arabia Saudita, che è diventata una destinazione stagionale per gli appassionati di falconeria e una destinazione culturale e ricreativa per le famiglie. È anche diventata un importante affluente economico, contribuendo a evidenziare il suo autentico patrimonio, e a trasmettere l'hobby tradizionale e l'eredità rinnovabile alle generazioni future.Al-Taweel ha riferito che l'esposizione ha presentato attività e padiglioni mirati a valorizzare l'hobby della falconeria, con un focus sugli hobby correlati attraverso più di 20 padiglioni. Questi includevano un padiglione per l'esposizione e la vendita di armi da fuoco e armi ad aria, come la prima piattaforma nel regno per la vendita di armi e munizioni, un padiglione per la vendita di attrezzature per viaggi terrestri e marittimi e campeggio, un padiglione per auto e moto modificate, un padiglione dedicato al "Falconiere del Futuro" per i bambini, e il Museo Digitale Shalail, che porta i suoi visitatori in un viaggio informativo ed educativo nel mondo dei falchi.Il portavoce del club ha aggiunto che l'esposizione ha incluso una selezione di specialisti di falconi, che hanno proposto diverse raccomandazioni volte a proteggere i falconi e la loro caccia, a educare le società a trasferire questo autentico patrimonio da generazione a generazione, a incoraggiare e sostenere la creazione di centri di allevamento e produzione di falconi, a sostenere la ricerca scientifica e le indagini che mirano a rivelare e descrivere i fattori infettivi e non infettivi che influenzano i falchi, e a incoraggiare i falconieri a partecipare ai programmi di rilascio dei falconi.Ha sottolineato che il Saudi Falcon Club lancerà l'evento più importante e grande del suo genere al mondo durante il prossimo novembre, la 6a edizione del Festival dei Falconi Re Abdulaziz, che si terrà dal 28 novembre al 14 dicembre di quest'anno, con le sue competizioni Molawah e Mazayen, mirando a centinaia di falconieri da varie parti del regno e del mondo.