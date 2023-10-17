Resmî Açıklama: Saurabh Chandrakar Düğün Masrafları ve Diğer İddialarla İlgili Yanlış Bilgilere Açıklık Getirdi

DELHI, Hindistan, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Çatisgar eyaletinin Bhilai kentinde bir girişimci olan Saurabh Chandrakar, Mahadev uygulaması davası kapsamında medyada ortaya çıkan son raporlar ışığında, bazı yanlış bilgiler ve asılsız suçlamalar hakkında açıklama yapma gereği duymuştur. Kusursuz bir sicile sahip, kendini işine adamış bir iş insanı Chandrakar, yasa dışı faaliyetlere karıştığı yönündeki asılsız iddialar karşısında şaşkınlığa uğramıştır.



Sansasyonel haberlerin aksine, Chandrakar, yaklaşık 10 milyon AED'ye mal olan düğün töreninin tamamının kendi birikimleri ve tasarruflarıyla finanse edildiğini önemle duyurmaktadır. Gelir kaynaklarını kanıtlayan titiz ve düzgün şekilde belgelenmiş kayıtlar bulunmaktadır. 2,00,00,00,000 INR tutarında bir ödemenin nakit olarak yapıldığına dair dolaşan haberler kuşku uyandırırken, Chandrakar böylesine büyük bir nakit işleminin yapılabilirliğini sorgulamakta ve bu tür iddiaların pratikliğinin olmadığını vurgulamaktadır.

Chandrakar, bazı kaynaklar tarafından bildirilen abartılı harcamalara ilişkin iddiaları yalanlamaktadır. Etkinliğin tüm mali yönlerinin uzman etkinlik yöneticileri tarafından denetlendiğini ve planlama ya da uygulamanın hiçbir aşamasında nakit işlem yapılmadığını özellikle belirtmektedir; aksini ima etmek tamamen spekülatif ve asılsızdır. Bu gerçekleri kanıtlayan belgeler ve mali kayıtlar mevcut olup her türlü usulsüzlük iddiasını çürütecek açık kanıtlar sunmaktadır.

Ayrıca Bay Chandrakar, etkinlikteki ünlülerin gündem edilmesini son derece abartılı bulmaktadır. Düğüne katılan herkesin etkinlik yönetim şirketi tarafından görevlendirildiğini belirtiyor. Chandrakar ayrıca tüm sanatçılara şirket tarafından sadece etkinliğe katılmaları ve performans sergilemeleri için ücret verildiğine dikkat çekiyor. Chandrakar ile bu ünlüler arasında doğrudan hiçbir finansal işlem gerçekleşmemiştir, zira tüm ödemeler etkinlik yönetim şirketi aracılığıyla yasal bankacılık kanalları üzerinden tam bir şeffaflık içinde gerçekleştirilmiştir.

Chandrakar, Mahadev Uygulaması veya faaliyetleri ile hiçbir ilişkisi olmadığını kati suretle iddia etmektedir. Kendisini Mahadev Uygulamasının "Kurucusu/Promotörü/Direktörü" olarak gösteren suçlamalar inandırıcılıktan yoksundur ve kesinlikle gerçek dışıdır. Ayrıca, 60 farklı yasa dışı offshore platformuna dâhil olduğuna dair iddialar temelsiz ve tamamen asılsızdır.

Chandrakar, yasa dışı faaliyetlere katılan kişi veya kuruluşlarla herhangi bir şüpheli bağlantısı olduğunu şiddetle reddetmektedir. Benzer iddialar sadece söylentidir, tamamen asılsızdır ve "hayal ürünü"nden başka bir şey değildir. Bu tür iddialar ile birlikte anıldığı büyük bir şok yaşamaktadır.

Ayrıca Pakistan, Sri Lanka veya Nepal'de Chandrakar ile bağlantılı herhangi bir operasyonun bulunmadığını da açıklığa kavuşturmayı gerekli görüyoruz. Bu tür iddialar tamamen yanlış ve karalayıcıdır, hiçbir doğruluk payı yoktur. Chandrakar bu ülkelere hiç seyahat etmemiştir ve bu bölgelerdeki yasa dışı faaliyetlere katıldığına dair iddialar herhangi bir dayanaktan yoksundur ve tamamen iftiradır.

Chandrakar medya kuruluşlarını, sadece itibarını zedelemekle kalmayıp aynı zamanda kamuoyunun sorumlu gazeteciliğe olan güvenini de sarsan asılsız söylentileri ve sansasyonel ve abartılı haberleri yaymaktan vazgeçmeye davet ediyor.

Kaynak: Newsbeatwire

Kişiler :

Saurabh Chandrakar

Sourabh@empireone.ae

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