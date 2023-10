Dichiarazione ufficiale: Saurabh Chandrakar smentisce le false notizie circolate sul pagamento dei costi relativi al suo matrimonio e nega le altre accuse che gli sono state rivolte

DELHI, India, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alla luce delle recenti notizie diffuse dai media sul caso dell'app Mahadev, il signor Saurabh Chandrakar, imprenditore originario di Bhilai, nel Chhattisgarh, ritiene estremamente importante affrontare la questione legata alle notizie palesemente false circolate sul suo conto e alle accuse infondate che gli sono state rivolte. In qualità di impegnato uomo d'affari con una fedina penale senza macchia, il signor Chandrakar è stato colto di sorpresa dalla diffusione delle affermazioni infondate riguardanti il suo presunto coinvolgimento in attività illecite.



Contrariamente a quanto viene affermato in modo sensazionalistico dai media, il signor Chandrakar dichiara con fermezza che la sua cerimonia nuziale, costata circa dieci milioni di dirham, è stata interamente pagata con fondi e risparmi personali. Le sue fonti di reddito sono ampiamente dimostrabili tramite documenti dettagliati. Le notizie circolanti sul presunto pagamento di 200 rupie indiane in contanti suscitano incredulità. Inoltre, il signor Chandrakar mette in dubbio la fattibilità di una transazione in contanti di tale entità e sottolinea la mancanza di fondatezza di queste affermazioni.

Il signor Chandrakar smentisce tutte le notizie diffuse sulle spese sostenute per il matrimonio da alcune fonti giornalistiche. Nello specifico, asserisce che tutti gli aspetti finanziari legati all'evento sono stati supervisionati da professionisti dedicati e che non sono state effettuate transazioni in contanti in nessuna fase di pianificazione o svolgimento dello stesso. Pertanto, insinuando il contrario, vengono solamente diffuse notizie infondate e non verificabili. Tutto ciò è dimostrabile tramite documenti e report finanziari contenenti prove evidenti in grado di dissipare qualsiasi dubbio sulla sua correttezza.

Inoltre, il signor Chandrakar è convinto che le affermazioni sulla presenza di personaggi famosi all'evento siano del tutto distorte. Dichiara, infatti, che tutte le celebrità che hanno presenziato alle nozze sono state ingaggiate dalla società di organizzazione eventi che ha agito in qualità di intermediario per la loro partecipazione. Il signor Chandrakar desidera anche sottolineare il fatto che tutti gli artisti sono stati assunti dalla sopracitata società esclusivamente perché partecipassero e si esibissero all'evento. Non sono state eseguite transazioni finanziarie dirette tra il signor Chandrakar e tali celebrità, poiché tutti i pagamenti sono stati elaborati in completa trasparenza tramite la società di organizzazione eventi e strumenti bancari totalmente legali.

Il signor Chandrakar afferma di non avere alcun legame con l'app Mahadev o le attività a essa collegate. Le accuse che lo descrivono come il "fondatore, il promotore o il direttore" di tale app non hanno credibilità e sono inequivocabilmente false. Anche le affermazioni sul suo coinvolgimento in 60 piattaforme offshore illecite sono del tutto infondate.

Il signor Chandrakar nega con convinzione qualsiasi presunto legame con persone o organizzazioni coinvolte in attività illegali: notizie di questo tipo sono solo voci completamente infondate ed esclusivamente "frutto dell'immaginazione". Inoltre, esprime estremo stupore per tali accuse.

È indispensabile anche chiarire che nessuna operazione in Pakistan, Sri Lanka o Nepal può essere associata al signor Chandrakar. Tali dichiarazioni sono completamente false, diffamatorie e prive di ogni fondamento. Il signor Chandrakar non si è mai recato in questi Paesi e qualsiasi affermazione relativa alla sua presunta partecipazione ad attività illecite in tali località è totalmente falsa e denigratoria.

Il signor Chandrakar esorta vivamente i media a smettere di diffondere voci infondate e notizie sensazionalistiche e distorte che, non solo danneggiano la sua reputazione, ma compromettono anche la fiducia del pubblico nel giornalismo responsabile.

Fonte: Newsbeatwire

Recapiti :

Saurabh Chandrakar

Sourabh@empireone.ae

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56d1e182-24c5-4c3c-8148-43e700c2dfb9