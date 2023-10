PubMatic e FreeWheel annunciano l’integrazione di Activate di PubMatic

Questa nuova partnership offre agli acquirenti un maggiore controllo sul processo di acquisto dello spazio pubblicitario CTV e agli inserzionisti maggiori entrate e trasparenza

SEDE CENTRALE NON SPECIFICATA/REDWOOD CITY, California, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), società tecnologica indipendente che realizza la catena di approvvigionamento della pubblicità digitale del futuro, ha annunciato oggi una nuova partnership di integrazione con FreeWheel , una piattaforma tecnologica per il settore della pubblicità televisiva.



Attraverso questa ulteriore integrazione, Activate di PubMatic avrà ora accesso diretto, attraverso FreeWheel, agli spazi pubblicitari televisivi premium collegati degli editori.

Questa nuova partnership porterà due vantaggi chiave e nuove funzionalità per l’ecosistema pubblicitario televisivo:

Gli acquirenti di annunci che lavorano con PubMatic avranno ora una capacità maggiore e semplificata di effettuare operazioni su un pool più ampio e diversificato di spazio pubblicitario CTV premium.

Gli editori di FreeWheel avranno accesso a budget di campagna unici, disponibili solo tramite Activate.

In questo modo, le due società mirano a fornire una maggiore interoperabilità, efficienza e trasparenza per gli acquirenti e i venditori di spazi pubblicitari CTV premium su scala.

Nicole Scaglione, VP, CTV/OTT e Video di PubMatic, ha dichiarato: “Dal lancio di quest’anno, Activate si è affermata in tutto il mondo come la migliore soluzione di ottimizzazione del percorso di fornitura end-to-end per le agenzie e gli editori. FreeWheel è un partner importante di PubMatic da molti anni, e siamo pronti a consolidare il nostro rapporto attraverso questa integrazione, offrendo agli acquirenti un maggiore controllo sui loro investimenti in CTV”.

Jon Mansell, VP, U.S. Head of Demand di FreeWheel, ha dichiarato: “Integrandoci con Activate di PubMatic, puntiamo a generare una domanda incrementale per gli editori, offrendo al contempo agli inserzionisti un maggiore controllo e una scelta sulle modalità di acquisto degli spazi pubblicitari. Ci auguriamo che, così facendo, potremo promuovere una maggiore crescita, slancio e innovazione nell’attuale ecosistema degli annunci televisivi”.

Anthony McDonagh, Chief Trading Officer di dentsu, ha dichiarato: “In dentsu siamo costantemente impegnati nell’innovazione per fornire nuove soluzioni mediatiche basate sulla tecnologia, per favorire la crescita e ottenere i migliori risultati possibili per i nostri clienti. Questa partnership tra FreeWheel e PubMatic consente ai nostri team di avere maggiori informazioni su dove appaiono le pubblicità dei nostri clienti, dandoci l’opportunità di migliorare le prestazioni, e rappresenta un significativo progresso nella semplificazione della catena di fornitura”.

Informazioni su PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) è un’azienda tecnologica indipendente che massimizza il valore per i clienti offrendo la catena di fornitura pubblicitaria digitale del futuro. La piattaforma lato vendita di PubMatic consente ai principali creatori di contenuti digitali su Internet di controllare l’accesso ai propri spazi e di aumentare la monetizzazione, permettendo ai marketer di ottenere un ritorno sugli investimenti e di raggiungere il pubblico indirizzabile attraverso i formati pubblicitari e i dispositivi. Dal 2006, il nostro approccio basato sull’infrastruttura ha permesso di elaborare e utilizzare in modo efficiente i dati in tempo reale. Grazie all’innovazione programmatica scalabile e flessibile, miglioriamo i risultati per i nostri clienti e sosteniamo una catena di approvvigionamento pubblicitario digitale dinamica e trasparente.

Informazioni su FreeWheel

FreeWheel supporta tutti i segmenti del nuovo ecosistema televisivo. Siamo strutturati per offrire l’intera gamma di soluzioni di cui il settore pubblicitario ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi. Forniamo la tecnologia, l’abilitazione dei dati e i marketplace convergenti necessari per garantire che acquirenti e venditori possano effettuare operazioni su tutti gli schermi, su tutti i tipi di dati e su tutti i canali di vendita, per assicurare l’obiettivo finale: i risultati per i marketer. Con sedi a New York, San Francisco, Chicago, Londra, Parigi, Pechino e in tutto il mondo, FreeWheel, società di Comcast, si propone di sostenere l’intero settore attraverso il FreeWheel Council for Premium Video. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.freewheel.com , e seguiteci su X e LinkedIn .

Contatti per i media:

Maria Shcheglakova

EMEA Marketing Director, PubMatic

maria.shcheglakova@pubmatic.com

Elaine Wong

FreeWheel

elaine_wong@comcast.com