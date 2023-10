Coveo annonce la date de la conférence téléphonique pour les résultats financiers du deuxième trimestre de l’année fiscale 2024

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo ») (TSX : CVO), une plateforme leader du marché qui permet des expériences numériques individualisées, connectées et fiables à grande échelle grâce à la recherche sémantique, aux recommandations propulsées par l'IA et aux réponses génératives, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour son deuxième trimestre de l’année fiscale 2024 terminé le 30 septembre 2023, après la fermeture des marchés, le lundi 6 novembre 2023. Coveo tiendra une conférence téléphonique ce jour-là à 17 h, heure de l'Est, pour discuter des résultats. L'appel sera animé par Louis Têtu, président du conseil et chef de la direction, et d'autres membres de l'équipe de direction.



Conférence téléphonique sur les résultats financiers de Coveo pour le deuxième trimestre de l’année fiscale 2024 Date : Lundi 6 novembre 2023 Heure : 17 h 00, heure de l'Est Conférence téléphonique : https://emportal.ink/48vM7Bf

Utilisez le lien ci-dessus pour participer à la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur. Si vous préférez bénéficier de l'assistance d'un opérateur, veuillez composer le numéro suivant : 1-888-664-6392

Retransmission en direct sur le web : https://app.webinar.net/0BoMjwl5wAv Retransmission du webcast : ir.coveo.com, section « Nouvelles et événements »



