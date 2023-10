L’économie du Canada sur pause

OTTAWA, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon de nouvelles recherches du Conference Board du Canada , la faible croissance économique du Canada est soutenue principalement par une importante croissance démographique, mais peu d'autres facteurs. Après une légère baisse du PIB réel au deuxième trimestre de cette année, nous prévoyons encore deux déclins trimestriels, suivis d'une légère reprise au premier trimestre de 2024. Globalement, le Canada connaîtra une augmentation du PIB réel de seulement 0,9 % en 2023, et encore 0,6 % en 2024.



"Les dépenses des consommateurs ont ralenti de manière significative, et nous observons une diminution plus prononcée chez ceux qui sont fortement endettés", selon Ted Mallett, directeur de la prévision économique au Conference Board du Canada. "Nous anticipons que les consommateurs canadiens vivront une période difficile en raison des coûts d'emprunt plus élevés, avec les intérêts hypothécaires absorbant une part supplémentaire de deux pour cent du revenu disponible en moins de 18 mois."

Le marché du travail canadien se refroidit, une situation qui a mis du temps à se développer en partie en raison de l'effet amortissant des taux élevés de postes vacants et de la résilience des dépenses des consommateurs soutenues par des économies excédentaires. Cependant, ces amortisseurs s'estompent, ouvrant la voie à une transmission plus forte de la politique monétaire sur le marché du travail. Malgré une certaine rigidité à la baisse, la croissance des salaires devrait continuer de décélérer au cours des prochains trimestres, en raison de l'augmentation de l'offre de main-d'œuvre et de la demande de main-d'œuvre en baisse.

La croissance réelle des dépenses des ménages a stagné au deuxième trimestre de 2023, et sans le soutien d'une croissance démographique exceptionnellement forte, les dépenses auraient été encore plus faibles. Les dépenses des consommateurs pour les biens et services discrétionnaires, y compris les services d'hébergement et les dépenses à l'étranger, ont diminué, ce qui laisse penser que la demande refoulée s'effondre sous la pression des taux d'intérêt plus élevés et de la hausse des prix. À court terme, la croissance des prix à la consommation restera supérieure à la cible de la Banque du Canada.

L'accessibilité et la disponibilité du logement sont au premier plan des préoccupations de nombreux Canadiens, et les politiciens en sont conscients. Les problèmes liés au logement pourraient devenir la "question électorale" lors des prochaines élections fédérales, bien qu’elles n’auront pas lieu avant deux ans. Le gouvernement fédéral s'implique enfin en éliminant la TPS sur la construction de logements locatifs à usage spécifique, tandis que les politiciens provinciaux proposent leurs propres solutions. Dans l'ensemble, la livraison de nouveaux logements semble difficile face aux besoins nationaux croissants en matière de logement.

Les finances publiques du Canada posent toujours problème alors qu'elles entrent dans la phase de décision post-stimulus COVID. Avec la fin des mesures de lutte contre l'inflation, les gouvernements se tournent désormais vers des problèmes plus structurels de l'économie, notamment la construction de logements et le soutien à l'investissement en capital.

Un point fort pour l'économie mondiale est que l'inflation globale a atteint son pic dans la plupart des grandes économies, à mesure que les chocs d'approvisionnement liés à la pandémie et à la guerre en Ukraine se sont atténués. Nous prévoyons une croissance du PIB mondial de 2,3 % en 2023. Les risques pour nos prévisions mondiales tournent autour des perspectives en matière d'inflation et de taux d'intérêt. L'avis de base du Conference Board du Canada est que les principales banques centrales mondiales n'auront pas besoin d'augmenter les taux d'intérêt de manière significative par rapport aux niveaux actuels. L'économie américaine continue de dépasser les attentes malgré une politique monétaire très restrictive. Les effets de onze hausses agressives des taux d'intérêt depuis mars 2022 se concrétisent. Bien qu'elle soit encore au-dessus de la cible, l'inflation évolue dans la bonne direction. Le Conference Board du Canada prévoit que la croissance économique des États-Unis ralentira au premier semestre de l'année prochaine, mais que l'économie évitera de sombrer dans une récession, car le PIB réel devrait augmenter de 2,1 % cette année et de 1,2 % en 2024.

