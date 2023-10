Pepperbay présente sa gamme ERP métier TRADE.EASY

Pepperbay, concepteur, intégrateur et hébergeur de solutions SaaS à forte valeur ajoutée, annonce la disponibilité d’une gamme de solutions de nouvelle génération qui s’adressent particulièrement aux acteurs du négoce, de la distribution et de l'industrie.



Dotée d’une conception modulaire, la plateforme ERP TRADE.EASY a été spécialement développée pour répondre aux besoins fonctionnels du quotidien des entreprises : CRM, WMS, EDI sont autant de fonctionnalités prises en compte par TRADE.EASY. L’ensemble de ses outils robustes, ergonomiques et performants permettent de piloter son activité, d'accroître sa productivité et de favoriser la collaboration entre les équipes.



Tous les logiciels de gestion de la gamme TRADE.EASY sont commercialisés en mode SaaS et peuvent s'intégrer à tout système d'information. Ils sont accessibles en tout lieu (à condition de bénéficier d’une connexion internet), et à tout moment. Côté sécurité, ils sont hébergés dans le propre datacenter de Pepperbay, situé en France et certifié ISO 27001 et HDS, de quoi garantir la sécurité des données traitées.



Les fonctionnalités de l’ERP TRADE.EASY répondent aux problématiques et normes de différents secteurs du négoce, du commerce de gros, de la distribution et de l’industrie. L’offre s’articule donc autour de ces différents univers pour prendre en considération leurs enjeux spécifiques.



· Grande distribution : Pour ce secteur, la plateforme TRADE.EASY permet notamment de piloter ses achats, de maîtriser les délais, de gérer ses stocks et d’optimiser ses coûts, depuis le siège, les entrepôts ou sur le terrain.

· Agroalimentaire : Sur ce point, il est possible d’assurer la traçabilité et le suivi des approvisionnements ou encore de superviser les stocks et les ventes de produits agroalimentaires (gestion des lots, poids variables...) pour respecter les normes du secteur (DLC, DLUO...).

· Industrie : TRADE.EASY permet de sécuriser ses approvisionnements, d’optimiser la gestion des stocks, mais aussi de réduire ses coûts et de piloter son activité grâce à une vue macro.

· Négoce international : La solution offre la possibilité de sécuriser le suivi de ses opérations à l’international : conformité réglementaire, tracking des expéditions, liasse documentaire.



Olivier Seine chez Pepperbay, « Notre gamme TRADE.EASY est une réelle alternative aux solutions de gestion du marché souvent peu adaptées à des besoins spécifiques et difficiles à mettre en œuvre. Nous offrons des outils opérationnels en mode Saas qui réunissent fonctionnalités avancées, sécurité, performance et approche intuitive. »