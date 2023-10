Bombardier fera le point sur ses produits, ses services et ses projets liés au développement durable lors de sa conférence de presse au salon NBAA-BACE à Las Vegas

MONTRÉAL, 16 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de la journée médias du salon américain de l’aviation d’affaires NBAA-BACE, des dirigeants de Bombardier, incluant son président et chef de la direction, Éric Martel, présenteront les principaux succès remportés par les avions emblématiques Global 7500 en service au sein de leur flotte en croissance. De plus, ils confirmeront et donneront plus d’information sur les progrès réalisés dans le cadre des essais en vol de l’avion Global 8000.



« Nous sommes très fiers de présenter au salon NBAA-BACE notre portefeuille solide et diversifié d’avions d’affaires ainsi que les progrès que nous réalisons pour accroître notre flotte inégalée et nos services, tout en nous préparant pour le futur en misant sur la recherche et l’innovation, à l’avant-garde de l’industrie, a dit M. Martel. Nous venons au salon NBAA-BACE après avoir passé les quelques plus récentes années à bâtir une entreprise solide et résiliente. Le fait est, qu’en plus de notre carnet de commandes fermes de plusieurs années, notre horizon à long terme inclut plus de 200 options rattachées à des commandes de grands exploitants portant sur des avions Challenger et Global. Considérant que près de la moitié de ce nombre porte sur des avions Global 7500 et Global 8000, Bombardier a établi des bases solides pour son avenir. »

De plus, l’entreprise fera le point sur les nouveaux services qu’elle offre, notamment sur son programme Smart Services Elite et son programme Avions d’occasion certifiés établissant une nouvelle norme dans le marché. Bombardier fera aussi une mise à jour de son projet de recherche EcoJet en révélant les premières images et vidéos de la phase d’essais à plus grande échelle confirmée en mai 2023.

Tous les membres des médias accrédités pour le NBAA-BACE sont invités à venir en personne à l’événement qui aura lieu à 9 h 30 (heure du Pacifique) dans la salle N115 du centre des congrès de Las Vegas.

La présentation et la période de questions seront animées par:

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier

Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie

Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et Développement de produits



À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Global 7500 et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc.

Pour information

Mark Masluch

Directeur principal, Relations publiques et communications

Bombardier

+ 514 855-7167