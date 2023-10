Technologies D-BOX annonce une modification à ses facilités de crédit avec la Banque Nationale du Canada et la Banque de développement du Canada

L’augmentation de la limite, la réduction du taux d’intérêt et la prolongation des termes offrent une plus grande flexibilité

MONTRÉAL, 16 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu des accords de modification de ses facilités de crédit avec la Banque nationale du Canada (« BNC »), via son Groupe Technologie et Innovation, et la Banque de développement du Canada (« BDC »), prévoyant notamment ce qui suit :

Une augmentation de sa marge de crédit d’exploitation avec la BNC de 4 millions de dollars canadiens à 5,5 millions de dollars canadiens, une réduction des taux d’intérêt applicables aux prêts en dollars canadiens et en dollars américains de 75 points de base, passant du taux préférentiel majoré de 3,25 % au taux préférentiel majoré de 2,50 %, ainsi que certaines modifications des engagements financiers de la Société;

Une prolongation de l’échéance du prêt à terme de 1 million de dollars canadiens conclu en septembre 2021 avec la BNC et garanti par la Banque de développement du Canada (« BDC ») dans le cadre du Programme de crédit pour les secteurs très touchés, du 7 septembre 2024 au 30 septembre 2025;

») dans le cadre du Programme de crédit pour les secteurs très touchés, du 7 septembre 2024 au 30 septembre 2025; Une prolongation de l'échéance du prêt à terme de 2 millions de dollars canadiens conclu en juillet 2020 avec la BDC, de juin 2026 à juin 2028.

La marge de crédit augmentée sera garantie par une hypothèque de premier rang et des sûretés sur tous les biens meubles/personnels de la Société et de sa filiale américaine, ainsi que par une garantie d'Exportation et développement Canada. Une partie du produit disponible de l'augmentation de la marge de crédit a été utilisée pour rembourser entièrement le prêt à terme de 1 million de dollars canadiens avec la BNC qui devait arriver à échéance en février 2024 et dont le solde était d'environ 870 000 dollars canadiens.

« Ces modifications favorables témoignent de la solide performance financière de D-BOX au cours des derniers trimestres et de la confiance accordée par nos précieux partenaires financiers, » a déclaré David Montpetit, chef des finances de D-BOX. « Nous remercions tout particulièrement l'Agence de développement économique du Canada de nous avoir aidés à obtenir les modifications à notre marge de crédit. L'augmentation de notre marge de crédit et la prolongation des échéances de nos prêts à terme nous procurent une plus grande flexibilité dans la gestion de notre trésorerie tout en réduisant nos coûts financiers. Ces changements nous permettent de mieux nous positionner alors que nous continuons à nous concentrer sur l'augmentation des revenus basés sur les redevances et sur une croissance rentable. »

« Notre groupe est un allié fidèle des entreprises des secteurs de la technologie et de l'innovation, » a déclaré Maxime Page, Directeur Entreprises, Technologie et Innovation à la BNC. « Nous croyons au potentiel de croissance de D-BOX ainsi qu’à sa stratégie d'affaires et sommes heureux de l’appuyer dans ses projets futurs. »

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences commerciales et de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de sa nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et sa situation.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, la capacité d’augmenter les revenus basés sur les redevances et de générer une croissance rentable. Ces éléments et d’autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits à la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2023, dont une copie est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, d’événements ou de circonstances subséquents ou pour toute autre raison.

La Société met en garde les lecteurs que les risques énumérés ci-dessus ne sont pas les seuls susceptibles de la toucher. D’autres risques et incertitudes, pour l’instant non connus de la Société ou que celle-ci juge négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

PERSONNES-RESSOURCES