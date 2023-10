OTC Markets Group Recebe o Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. na OTCQX

NEW YORK, Oct. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operadora de mercados regulamentados de 12.000 títulos dos EUA e internacionais, anunciou hoje que o Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (Bolsa Mexicana de Valores: BIMBOA; OTCQX: BMBOY; GRBMF), a maior empresa de panificação do mundo, foi aprovada para negociar na OTCQX® Best Market. Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. promovido do mercado Pink® para a OTCQX.



As ações do Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. começaram a ser negociadas hoje na OTCQX sob os símbolos “BMBOY” e “GRBMF”. Investidores dos EUA podem encontrar informações financeiras atuais e cotações de Nível 2 da empresa em Tempo Real em www.otcmarkets.com .

A promoção para o Mercado OTCQX é um passo importante para as empresas que buscam fornecer negociações transparentes para seus investidores nos EUA. Para empresas listadas em uma bolsa internacional qualificada, os padrões de mercado simplificados permitem que elas utilizem seus relatórios de mercado doméstico para disponibilizar suas informações nos EUA. Para se qualificar para a OTCQX, as empresas devem atender a altos padrões financeiros, seguir as melhores práticas de governança corporativa e demonstrar conformidade com as leis de valores mobiliários aplicáveis.

Sobre o Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Em 30 de junho de 2023, o Grupo Bimbo era o líder e maior empresa de panificação do mundo e um participante relevante em lanches. O Grupo Bimbo possui 216 panificadoras e fábricas e mais de 1.500 centros de vendas estrategicamente localizados em 34 países nas Américas, Europa, Ásia e África. Suas principais linhas de produtos incluem pão fatiado, pães e pãezinhos, doces, bolos, biscoitos, torradas, muffins ingleses, bagels, tortillas, pães sírios e lanches salgados, entre outros. O Grupo Bimbo fabrica mais de 9.000 produtos e possui uma das maiores redes de distribuição direta do mundo, com mais de 3,5 milhões de pontos de venda, mais de 56.000 rotas e mais de 145.000 associados. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores do México (BMV) sob o símbolo BIMBOA e no mercado de balcão nos Estados Unidos com um ADR de Nível 1 e sob o símbolo BMBOY.

Sobre o OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) opera mercados regulamentados para negociação de 12.000 títulos dos EUA e internacionais. Nossos padrões de divulgação orientados por dados formam a base dos nossos três mercados públicos: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market e Pink® Open Market.

Nossos OTC Link® Alternative Trading Systems (Sistemas de Negociação Alternativa - ATSs) fornecem a infraestrutura crítica de mercado que as corretoras dependem para facilitar a negociação. Nosso modelo inovador oferece às empresas um acesso mais eficiente aos mercados financeiros dos EUA.

OTC Link ATS, OTC Link ECN e OTC Link NQB são ATSs regulamentados pela SEC, operados pela OTC Link LLC, uma corretora registrada pela FINRA e SEC, membro do SIPC.

Para mais informação sobre como criar mercados mais informados e eficientes, visite www.otcmarkets.com .

