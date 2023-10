Gli ammortizzatori adattativi Monroe Intelligent Suspension di Tenneco sono stati selezionati per un veicolo ad altissime prestazioni

NORTHVILLE, Michigan, Oct. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE plug-in hybrid del 2023 sarà dotata degli ammortizzatori elettronici Monroe Intelligent Suspension CVSA2 di Tenneco. La tecnologia CVSA2 regola costantemente le caratteristiche di smorzamento in base all'angolo di sterzata, alla velocità del veicolo, all'accelerazione, allo spostamento del corpo e ad altri dati. La stessa tecnologia Monroe Intelligent Suspension è disponibile in diversi modelli Mercedes-AMG SL e nel SUV Classe G.



La Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE è dotata di quattro ammortizzatori adattivi CVSA2, ciascuno dotato di due valvole elettroidrauliche montate esternamente che controllano in modo indipendente l'estensione e la compressione in base agli input del software di controllo del sistema. L'ampia gamma di regolazione degli ammortizzatori adattivi CVSA2 si adatta perfettamente alle auto plug-in hybrid ad alte prestazioni relativamente pesanti. Questa tecnologia si integra inoltre con il sistema AMG DYNAMIC SELECT della S E Performance, che consente al conducente di scegliere tra otto modalità di funzionamento: Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race, Battery Hold e Slippery.

“La tecnologia Monroe Intelligent Suspension CVSA2 consente ai conducenti di apprezzare a pieno le funzionalità di un gruppo propulsore di altissimo livello, godendo al contempo del controllo, della sicurezza e del comfort di una guida davvero superiore”, ha dichiarato Romain Nollet, Group Vice President e General Manager, Monroe Ride Solutions, Tenneco. “Siamo molto orgogliosi di essere alla guida del futuro delle tecnologie di sospensione, in collaborazione con i nostri clienti OEM a livello globale”.

La nuova Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE è dotata di un motore a quattro cilindri in linea da 2,0 litri abbinato a un turbocompressore supportato elettricamente ispirato alla Formula 1 e a un motore elettrico montato posteriormente. Questa combinazione permette di ottenere fino a 671 cavalli e 752 piedi per libbra di coppia, inoltre permette di passare da zero a 60 miglia orarie (96 km/h) in 3,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 174 miglia orarie (280 km/h).

I sistemi CVSA2 per la Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE sono stati sviluppati negli stabilimenti Tenneco Monroe Ride Solutions di Gliwice, Polonia, e di Sint-Truiden, Belgio. Gli ammortizzatori adattivi del sistema saranno prodotti nello stabilimento di Gliwice.

Per saperne di più sulla tecnologia CVSA2 e su altre tecnologie Monroe Intelligent Suspension, visita il sito www.monroeintelligentsuspension.com/

Monroe® Intelligent Suspension

​Il portafoglio Monroe Intelligent Suspension comprende le sospensioni semi-attive CVSAe con 1 elettrovalvola esterna per il controllo dello smorzamento, CVSA2 con 2 elettrovalvole per il controllo indipendente dello smorzamento in estensione e in compressione. Il portafoglio comprende anche Kinetic® H2 per il controllo del rollio e Kinetic® X2 per il controllo del rollio e del beccheggio, entrambi in combinazione con CVSA2.

Visita il sito www.monroeintelligentsuspension.com per ulteriori informazioni.

Tenneco:

Tenneco è uno dei principali progettisti, produttori e commercianti di prodotti per auto per i clienti di accessori originali e aftermarket. Con i quattro gruppi DRiV, Performance Solutions, Clean Air e Powertrain in cui si articola la nostra attività, Tenneco porta avanti il progresso nella mobilità a livello mondiale, fornendo soluzioni tecnologiche per veicoli leggeri, veicoli commerciali, mezzi fuoristrada, veicoli industriali, sport motoristici e aftermarket.

Visita il sito www.tenneco.com per ulteriori informazioni.

