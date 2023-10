Montrouge, France, 16 octobre 2023

DBV Technologies annonce la nomination de Virginie Boucinha au poste de Directrice Financière

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT), société biopharmaceutique au stade clinique, annonce aujourd’hui la nomination de Virginie Boucinha au poste de Directrice Financière, à compter du 6 novembre 2023. Expérimentée dans les domaines de la finance et des opérations, Virginie reportera directement à Daniel Tassé, Directeur Général et sera membre du Comité Exécutif.

« Je suis heureux d’accueillir Virginie au sein du Comité Exécutif de DBV pour diriger notre organisation financière globale, » a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. « Virginie est collaborative, axée sur les résultats, et possède une grande expérience en finance, en stratégie et en gestion globale dans l’industrie pharmaceutique. Je sais qu’elle apportera une grande valeur à notre équipe de direction. »

Virginie aura la responsabilité de la gestion financière, des technologies de l’information, de la planification stratégique et des relations avec les investisseurs. Virginie apporte environ 30 ans d’expérience diversifiée dans l’industrie pharmaceutique. Elle a récemment occupé le poste de Directrice de la performance du Groupe Pierre Fabre. Auparavant Virginie a occupé différents postes de direction chez Sanofi, notamment celui de Chargé d’Affaires part Directrice de Cabinet, de Directrice de la transformation globale, et de Directrice Financière de la région Inde et Asie du Sud. Elle est diplômée de l’Ecole Supérieure de Gestion, où elle a obtenu un Master en Administration des Affaires. Virginie sera basée au siège de DBV à Montrouge, en France.

« Je suis ravie de rejoindre DBV Technologies à un moment aussi clef » a déclaré Mme Boucinha. « L’entreprise avance rapidement avec deux demandes d’approbation de licences biologiques distinctes pour Viaskin, chez les tout-petits et les enfants souffrant d’une allergie à l’arachide. Il est essentiel pour DBV de maintenir une stricte discipline financière qui réponde à l’attente de nos actionnaires, tout en investissant afin de sécuriser le succès réglementaire et commercial de Viaskin Peanut. Je suis impatiente d’y travailler en étroite collaboration avec le reste de l’équipe de management.».

Sébastien Robitaille, Directeur Financier de DBV Technologies, quittera la Société le 17 novembre prochain pour poursuivre de nouvelles opportunités. Virginie prendra ses fonctions le 6 novembre 2023, ce qui permettra une transition en douceur de deux semaines entre les deux dirigeants.

“Je tiens à remercier Sébastien pour ses nombreuses contributions au fil des ans chez DBV ” a déclaré Mr. Tassé. “Nous avons eu la chance de bénéficier de ses conseils au sein du Comité Exécutif. En tant que Directeur Financier de DBV, Sébastien a contribué à faciliter la restructuration de l’entreprise et à maintenir une discipline financière robuste. Grâce à son travail, nous sommes une organisation plus agile et plus flexible. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses futurs projets”

Sébastien Robitaille a rejoint DBV en 2015 et a été nommé Directeur Financier en 2020.

“Ce fut un privilège de travailler aux côtés de collègues dévoués et passionnés qui cherchent à créer une différence dans la vie de nombreux patients » a déclaré Sébastien Robitaille, Directeur Financier de DBV Technologies. « Je reste convaincu que DBV offrira un jour des options de traitement grâce à la plateforme Viaskin, pour les personnes souffrant d’allergies alimentaires. »

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, NJ. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, notamment, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant le potentiel thérapeutique de Viaskin™ Peanut et de l’EPIT™, les efforts réglementaires et cliniques prévus par la Société, ainsi que sa stratégie financière et les changements de dirigeants. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des incertitudes substantiels et celles-ci peuvent être affectés par les conditions du marché ainsi que par d'autres risques et incertitudes exposés dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF") ainsi que dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") des États-Unis, et dans les documents et rapports futurs déposés auprès de l'AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

