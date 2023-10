WISeKey felicita a su partner PLD Space, desde la Torre NASDAQ de Nueva York, por el exitoso lanzamiento del MIURA 1

La compañía española PLD Space firmó una alianza estratégica con WISeSat.Space para el lanzamiento de la próxima generación de satélites ultra seguros de menos de 500 Kg. para comunicaciones IoT Quantum-Ready con el lanzador orbital MIURA 5. El lanzamiento de MIURA 1 convierte a PLD Space en la compañía que lanza el primer cohete privado de Europa.

Para el desarrollo de MIURA 5, PLD Space está triplicando su capacidad industrial actual y contratará a 150 empleados hasta finales de 2024.

Nasdaq Tower link: https://youtu.be/k6ObOYQqGhk?si=hfww3Tm09HtlAHPQ

Ginebra, Elche. 16 de octubre de 2023. WISeKey International Holding Ltd. (“WISeKey”) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY, líder mundial en soluciones de ciberseguridad, identidad digital e Internet de las Cosas (IoT) que opera como holding, ha anunciado hoy que su socio, PLD Space, En un emocionante avance para la industria espacial y la innovación tecnológica, PLD Space está transformando el panorama en España y situando a Elche, Teruel y Huelva en el epicentro de la revolución espacial global. La madrugada del 7 de octubre, un hito histórico se materializó con el exitoso lanzamiento del primer cohete español en el espacio de manera privada: el Miura 1. Este logro marca un punto de inflexión en la independencia de España y Europa en el ámbito de los lanzamientos de satélites, la seguridad cuántica de las comunicaciones y el diseño y fabricación de satélites de órbita baja.



Este objetivo que en un principio parecía virtual, ahora se hace realidad con los resultados tangibles de empresas como WISeKey, Fossa y PLD Space. Estas empresas con sus tecnologías respectivas están allanando el camino hacia la creación de la primera fase del Centro de la Cuarta Revolución Industrial.



Con una estimación de 3,000 millones de objetos conectados en los próximos años, la revolución espacial liderada por estos empresarios ilicitanos promete transformar el mundo de los objetos conectados. España está en el camino hacia convertirse en actores clave en la industria espacial y tecnológica, y su visión audaz está abriendo nuevas fronteras en el espacio y la innovación en la cuarta revolución industrial. Este emocionante viaje promete cambiar la forma en que vemos el espacio y su papel en nuestro futuro.



Como ocurre con muchos conceptos novedosos en sus etapas iniciales, el término "economía espacial comercial" se ha utilizado con frecuencia sin una definición clara de sus límites, sin embargo, esta industria multifacética va mucho más allá del turismo espacial y continúa expandiéndose.



En 2021, se estimó que la economía espacial global en su totalidad alcanzaba los 469 mil millones de dólares, un aumento de más del 60% en comparación con estimaciones realizadas solo una década antes. Según la perspectiva de BofA Global Research, es probable que esta tendencia de crecimiento continúe hasta alcanzar aproximadamente 1.1 billones de dólares para el año 2030.



¿Qué impulsa este crecimiento? Si bien es evidente que los gobiernos de todo el mundo ya no tienen un monopolio en el espacio, siguen siendo impulsores clave de la inversión. De hecho, la Unión Europea (UE) anunció a principios de 2022 que invertirá aproximadamente 15 mil millones de dólares en los próximos cinco años en programas de exploración espacial, monitoreo de la Tierra y lanzamiento de satélites.



Este crecimiento en la economía espacial comercial se debe a una serie de factores, que incluyen no solo la expansión del turismo espacial, sino también el auge de nuevas empresas espaciales que están desarrollando tecnologías innovadoras, como satélites de órbita baja para la conectividad global y el auge de la minería espacial. Además, la creciente colaboración internacional en proyectos espaciales está abriendo nuevas oportunidades y horizontes.



La economía espacial comercial es un campo en rápido crecimiento que abarca mucho más que el turismo espacial, y su potencial de crecimiento es significativo gracias a la inversión gubernamental y la innovación tecnológica en curso. El espacio se ha convertido en un terreno fértil para oportunidades comerciales emocionantes y el futuro de esta industria promete ser extraordinario.



Sobre PLD Space

PLD Space es la primera empresa en desarrollar y lanzar un cohete privado en Europa. Con sede central en Elche (Alicante), PLD Space diseña, desarrolla, fabrica y opera micro lanzadores orbitales reutilizables que envían satélites de menos de 500 kg al espacio que se materializan en el suborbital MIURA 1 y el orbital MIURA 5.

PLD Space fue fundada en 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú con el propósito de facilitar el acceso europeo al espacio. En la actualidad, la compañía -que ha obtenido más de 65 millones de financiación hasta la fecha- cuenta con una plantilla formada por más de 150 profesionales distribuidos en tres centros ubicados en Elche, Teruel y Huelva que suman más de 150.000 m2 de instalaciones industriales.

Sobre WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder mundial en ciberseguridad que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos utilizando Blockchain, IA e IoT respetando al ser humano como el punto de apoyo de Internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la tecnología penetrante que da forma a la “Internet de Todo” actualmente. WISeKey IoT tiene una base de instalación de más de 1500 millones de microchips en prácticamente todos los sectores de IoT (automóviles conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores agrícolas, anti-falsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos móviles, tokens criptográficos, etc.). WISeKey está en una posición única para estar a la vanguardia de IoT ya que nuestros semiconductores producen una gran cantidad de Big Data que, cuando se analiza con Inteligencia Artificial (AI), puede ayudar a las aplicaciones industriales a predecir la falla de su equipo antes de que suceda.

Nuestra tecnología cuenta con la confianza de OISTE/WISeKey, la raíz criptográfica de confianza (“RoT”) localizada en Suiza, que proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, Internet de las cosas, cadena de bloques e inteligencia artificial. WISeKey RoT sirve como ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para obtener más información, visite www.wisekey.com.

Sobre WISeSAT AG:

WISeSAT AG es la vertical espacial pionera de WISeKey International, líder mundial en ciberseguridad. Está a la vanguardia de la creación de soluciones de picosatélites ultraseguros en colaboración con su aliado FOSSA Systems. Lidera la causa de la comunicación IoT segura a través de redes espaciales, aprovechando las últimas innovaciones criptográficas para garantizar intercambios de datos seguros e instantáneos entre diversos sectores, salvaguardando la inviolabilidad y privacidad de los datos transmitidos.

