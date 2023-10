Funcionários da cidade recarregam suas bicicletas elétricas com os sistemas da Flower Turbines.

Wind and Solar E-bike Charging Poles Bouquet of Wind Tulip Turbines

A Cidade de Rotterdam disponibilizou estações de recarga da Flower Turbines para seus funcionários recarregarem suas bicicletas elétricas.

A Cidade de Rotterdam disponibilizou estações de recarga eólica+solar fora da rede elétrica da Flower Turbines para seus funcionários recarregarem suas bicicletas elétricas em uma de suas instalações.A Estação de Recarga é usada para gerar energia fora da rede elétrica com vento e sol, e uma bateria acoplada para carregar pequenos dispositivos móveis (como bicicletas elétricas, por exemplo) e eletrônicos. Ela é silenciosa, segura para pássaros, duradoura e resistente.Assista o vídeo no link: https://vimeo.com/516976674?share=copy A Flower Turbines fabrica pequenas turbinas eólicas bonitas e tecnologicamente avançadas. Ela também fornece estações de recarga (conectadas ou não a rede elétrica) que geram energia através de energia solar apenas ou em conjunto com turbinas eólicas de três tamanhos. Para maiores informações, por favor entre em contato através do email support.eu@flowerturbines.com ou visite o site https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, a filial da empresa na Europa recebeu o prêmio de sustentabilidade do governo holandês (the Dutch Government Sustainability Award) em dois anos distintos.

