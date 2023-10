Novotech annonce des nominations cruciales dans sa direction : Rick Farris occupera le poste de directeur général pour l'Amérique du Nord, et le Dr David Ng celui de vice-président mondial de la biométrie et des données

BOSTON, 14 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique dont les capacités d'exécution sont mondiales, annonce des recrutements importants dans sa haute direction afin d'étendre les services destinés aux clients biotechnologiques mondiaux de Novotech.



Rick Farris, professionnel chevronné du secteur des sciences de la vie et de la recherche clinique, a pris la fonction de directeur général pour l'Amérique du Nord, qui comprend des équipes à San Francisco, Boston, Boulder et Charleston, d'autres expansions étant en cours.

Le Dr David Ng, un spécialiste en biostatistiques et biométrie, a pris la fonction de vice-président mondial de la gestion des données et de la biométrie.

Le Dr John Moller, PDG de Novotech, a exprimé son enthousiasme, déclarant : « Je suis ravi d'accueillir chaleureusement Rick Farris et le Dr David Ng au sein de la famille Novotech. Leur riche expérience, leur expertise éprouvée et leur dévouement sans faille envers l'excellence dans le secteur des sciences de la vie et de la recherche clinique en font des ajouts inestimables à notre équipe. Nous sommes persuadés que leur leadership et leurs contributions favoriseront la réussite et la croissance continues de Novotech. »

« Avec son expérience étendue qui associe 22 années consacrées au développement de médicaments et à la recherche clinique en biotechnologie, et plus de 30 ans dans le secteur des sciences de la vie, Rick possède largement les qualifications nécessaires pour occuper ce rôle de leader crucial pour nos opérations en Amérique du Nord », a commenté le Dr Moller.

Le Dr Moller a mis en lumière l'expertise considérable de Rick en tant que dirigeant, qui englobe des antécédents dans des CRO mondiales comme IQVIA. « Rick a dirigé des équipes d'exploitation et joué un rôle clé dans l'établissement de capacités de gestion de projets à l'échelle mondiale. Son expérience acquise au sein de CRO est diversifiée, couvrant aussi bien le développement commercial, la gestion des relations clients, la ré-ingénierie des processus et le conseil, un accent tout particulier étant mis sur le soutien apporté aux sociétés de biotechnologie pour la mise de médicaments innovants sur le marché. Par ailleurs, ses domaines d'expertise thérapeutique englobent la santé reproductive, l'oncologie, les appareils de diagnostic et les maladies rares. »

« Je me réjouis réellement de rejoindre Novotech, une CRO avec laquelle j'ai fait équipe avec succès par le passé dans le cadre de vastes programmes mondiaux. L'approche de Novotech vis-à-vis des partenariats clients et sa focalisation sur la biotechnologie m'attirent beaucoup. Je rejoins l'entreprise à un moment palpitant, alors que Novotech étend davantage ses opérations en Amérique du Nord afin de desservir le marché innovant de la biotechnologie », a commenté Rick.

La désignation du Dr David Ng en tant que VP mondial de la gestion des données et de la biométrie chez Novotech apporte plus de trois décennies d'expérience en biostatistiques, gestion des données et leadership stratégique. « Il dirigera une équipe de plus de 350 gestionnaires de données ayant pour responsabilité d'aider les parrains dans la conception des études et la stratégie statistique », remarque le Dr Moller.

Juste avant, le Dr Ng était le VP de la biométrie chez WuXi Clinical, une filiale de WuXi AppTec. Précédemment, il a aussi occupé des postes de cadre et de haute direction chez PPD, une division de Thermo Fisher Scientific. « Sa riche expérience permettra d'étendre nos services en biostatistiques, depuis les premiers essais de phase IV chez l'homme, à travers une large variété de domaines thérapeutiques », a indiqué le Dr Moller.

« L'environnement des conceptions d'essais cliniques devient de plus en plus complexe, incitant les sociétés de biotechnologies à rechercher des solutions plus adaptables, en particulier dans le domaine de la biométrie et de la qualité des données. Je suis réellement ravi d'occuper ce poste important à un moment aussi palpitant du programme de croissance mondial de Novotech. L'équipe chargée de la biométrie est exceptionnelle, et je suis impatient d'étendre notre présence et nos capacités afin de soutenir davantage nos clients en biotechnologie », a déclaré le Dr Ng.

Novotech compte plus de 3 000 employés repartis dans 25 zones géographiques et 34 bureaux, notamment en Grande Chine, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Europe.

La CRO propose aux entreprises biotechnologiques une suite unique et inégalée de services de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Reconnue pour ses contributions à la pointe du secteur, Novotech s'est vue décerner de nombreuses récompenses prestigieuses, parmi lesquelles le Prix du leadership d'une CRO 2023 et les prix de Meilleure CRO pour les thérapies cellulaires et géniques 2022 et 2023. De plus, la société a remporté le Prix de la société de recherche contractuelle de l'année en Asie-Pacifique en 2023. Son engagement en matière de collaboration se reflète dans les 50 accords de partenariat d'avant-garde qu'elle a signés au cours des trois dernières années.

Fondée en 1997, Novotech est reconnue au niveau international en tant que principale organisation de recherche contractuelle (CRO) centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales.

La Société est une CRO clinique dotée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de conseils sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la phase I à la phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech emploie plus de 3 000 personnes dans le monde réparties dans 34 bureaux.

Novotech est positionnée pour servir de partenaire et d'alliée auprès de sponsors biotechnologiques, biopharmaceutiques et pharmaceutiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe.

