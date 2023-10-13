Sourabh Chandrakar Mahadev Uygulaması Dolandırıcılığı Suçlamasını Şiddetle Reddetti

Sourabh Chandrakar medya kuruluşlarının yaptıkları haberleri düzeltmelerini istiyor ve adaletin yerini bulması için her açıdan iş birliği teklif ediyor

DELHI, Hindistan, Oct. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yakın zamanda Mahadev uygulamasıyla ilgili olarak kendisine ağır suçlamalar yöneltilen Sourabh Chandrakar, iddia edilen mali dolandırıcılıkla hiçbir ilgisi olmadığını şiddetle savunuyor. Kendisi, bu operasyonun arkasındaki esas kişi olarak töhmet altında bırakılmaktan ve böyle anılmaktan derin bir üzüntü duyuyor.



Kesin bir dille bu iddiaların herhangi bir temele dayanmadığını ve dürüst bir vatandaşın itibarını lekeleme çabası olduğunu belirtiyor. Rahat bir yaşam tarzına sahip olmasının, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunun kanıtı olarak öne sürülmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Tüm medya kuruluşlarını bu gerçekleri göz önünde bulundurmaya, hakim söylemi düzeltmeye ve sorumlu kişileri gerçek suçluları bulmaya davet ediyor. Adaletin yerini bulması ve gerçeğin apaçık şekilde ortaya çıkması için yetkililerle tam bir iş birliği yapmaya hazır.

Meselenin adil ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını talep ederken, gerçek faillerin adalete teslim edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağını söylüyor.

Sourabh Chandrakar Hakkında

Hindistan'da Saurabh Chandrakar'ın "Juice Factory" adlı işletmesinin Bhilai, Chhattisgarh'da 25 şubesi bulunmaktadır.



Mütevazı bir geçmişe sahip olan Chandrakar, çeşitli ortaklar ve markalarla birlikte Orta Doğu'da FMCG, inşaat, taşeronluk ve geliştirme ile ilgili birçok faaliyet yürütmektedir.



Orta Doğu'da "Empire One Global Real Estate" adlı bir girişimi olan Chandrakar burada Eş Yönetici Direktör olarak görev yapmaktadır. Hem Uppal hem de Chandrakar, Orta Doğu ve küresel çapta müşterileri için gayrimenkul sektörünü aşan bir değer yaratmaktadır.

Kaynak: AETOSWire

İletişim:

Saurabh Chandrakar

00447723436941